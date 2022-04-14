https://ria.ru/20220414/arkheologiya-1783081963.html

Западный Аркаим, дважды. Что нашли в Башкирии "воздушные" археологи?

Западный Аркаим, дважды. Что нашли в Башкирии "воздушные" археологи? - РИА Новости, 14.04.2022

Западный Аркаим, дважды. Что нашли в Башкирии "воздушные" археологи?

Два поселения эпохи бронзы, типологически идентичные знаменитому Аркаиму, открыли на юге Урала специалисты лаборатории Цифровой археологии... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T09:00

2022-04-14T09:00

2022-04-14T12:14

наука

российская академия наук

археология

республика башкортостан

башкирский государственный университет

урал

чебаркуль

что не найдешь в учебнике

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Два поселения эпохи бронзы, типологически идентичные знаменитому Аркаиму, открыли на юге Урала специалисты лаборатории Цифровой археологии Научно-производственного центра по охране памятников Республики Башкортостан. По их словам, находка стала возможна благодаря разработанному ими методу анализа данных воздушной разведки. Результаты опубликованы в журнале Geoarchaeology and Archaeological Mineralogy.Аркаим – уникальное городище бронзового века, обнаруженное в 1987 году в Челябинской области. Поселение было построено на рубеже третьего и четвертого тысячелетий до нашей эры, примерно в то же время, что и египетские пирамиды или древний Вавилон, намного раньше Рима и Трои.Характерные особенности Аркаима – округлая форма и концентрический принцип организации внутреннего пространства. По словам археологов, памятники такого типа соотносятся с синташтинской культурной традицией. В Челябинской области сегодня известно уже 23 таких объекта, а в Башкирии до недавнего времени было открыто всего два – Улак-1 и Селек.Научным коллективом башкирских археологов в районе озера Чебаркуль были обнаружены еще два древних кругоплановых поселения. Расположены они всего в 150 метрах друг от друга, что, по словам ученых, большая редкость. Диаметр городищ составляет от 85 до 140 метров.Как рассказали ученые, в степной зоне Южного Урала поиск археологических памятников часто сильно затруднен из-за интенсивной распашки, серьезно влияющей на сохранность древних объектов.Новые открытия стали возможны благодаря анализу микрорельефа с помощью фотограмметрической обработки данных аэрофотосъемки. Дешифровка цифровой модели поверхности проводилась в том числе с помощью автоматических программных методов, сообщили ученые."Такой подход позволяет исследовать обширные историко-культурные комплексы, занимающие тысячи гектаров. Только за прошлый год на территории музея-заповедника "Ирендык" мы обнаружили свыше 350 ранее неизвестных памятников, преимущественно курганных некрополей", – отметил заведующий ИАЛМЗ "Ирендык" Рамиль Насретдинов.По словам ученых, примененный ими метод воздушной разведки был вдохновлен работами зарубежных археологов, обнаруживших в экваториальных лесах Южной Америки следы доколумбовых цивилизаций с помощью сканирования по технологии ЛИДАР."В отличие от ЛИДАРа, позволяющего просвечивать кроны деревьев в поисках остатков сооружений, наша технология применима только в степной и лесостепной зоне, однако ее точность заметно выше. Получаемые данные позволяют обнаружить следы курганов высотой до 10 сантиметров, что невозможно другими методами", – объяснил Илшат Бахшиев.Вместе со специалистами Научно-производственного центра по охране памятников Республики Башкортостан в многолетних исследованиях принимают участие ученые ИЭИ УФИЦ РАН и Башкирского государственного университета. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить изучение кругоплановых поселений бронзового века Башкирии, а также расширить исследования горно-лесной зоны Южного Урала с привлечением нейросетевых инструментов анализа данных аэрофотосъемки.

https://ria.ru/20220315/arkheologiya-1777688996.html

https://ria.ru/20220301/altgu-1775635727.html

республика башкортостан

урал

чебаркуль

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