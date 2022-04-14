https://ria.ru/20220414/arkheologiya-1783081963.html
Западный Аркаим, дважды. Что нашли в Башкирии "воздушные" археологи?
Западный Аркаим, дважды. Что нашли в Башкирии "воздушные" археологи? - РИА Новости, 14.04.2022
Западный Аркаим, дважды. Что нашли в Башкирии "воздушные" археологи?
Два поселения эпохи бронзы, типологически идентичные знаменитому Аркаиму, открыли на юге Урала специалисты лаборатории Цифровой археологии... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T09:00
2022-04-14T09:00
2022-04-14T12:14
наука
российская академия наук
археология
республика башкортостан
башкирский государственный университет
урал
чебаркуль
что не найдешь в учебнике
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Два поселения эпохи бронзы, типологически идентичные знаменитому Аркаиму, открыли на юге Урала специалисты лаборатории Цифровой археологии Научно-производственного центра по охране памятников Республики Башкортостан. По их словам, находка стала возможна благодаря разработанному ими методу анализа данных воздушной разведки. Результаты опубликованы в журнале Geoarchaeology and Archaeological Mineralogy.Аркаим – уникальное городище бронзового века, обнаруженное в 1987 году в Челябинской области. Поселение было построено на рубеже третьего и четвертого тысячелетий до нашей эры, примерно в то же время, что и египетские пирамиды или древний Вавилон, намного раньше Рима и Трои.Характерные особенности Аркаима – округлая форма и концентрический принцип организации внутреннего пространства. По словам археологов, памятники такого типа соотносятся с синташтинской культурной традицией. В Челябинской области сегодня известно уже 23 таких объекта, а в Башкирии до недавнего времени было открыто всего два – Улак-1 и Селек.Научным коллективом башкирских археологов в районе озера Чебаркуль были обнаружены еще два древних кругоплановых поселения. Расположены они всего в 150 метрах друг от друга, что, по словам ученых, большая редкость. Диаметр городищ составляет от 85 до 140 метров.Как рассказали ученые, в степной зоне Южного Урала поиск археологических памятников часто сильно затруднен из-за интенсивной распашки, серьезно влияющей на сохранность древних объектов.Новые открытия стали возможны благодаря анализу микрорельефа с помощью фотограмметрической обработки данных аэрофотосъемки. Дешифровка цифровой модели поверхности проводилась в том числе с помощью автоматических программных методов, сообщили ученые."Такой подход позволяет исследовать обширные историко-культурные комплексы, занимающие тысячи гектаров. Только за прошлый год на территории музея-заповедника "Ирендык" мы обнаружили свыше 350 ранее неизвестных памятников, преимущественно курганных некрополей", – отметил заведующий ИАЛМЗ "Ирендык" Рамиль Насретдинов.По словам ученых, примененный ими метод воздушной разведки был вдохновлен работами зарубежных археологов, обнаруживших в экваториальных лесах Южной Америки следы доколумбовых цивилизаций с помощью сканирования по технологии ЛИДАР."В отличие от ЛИДАРа, позволяющего просвечивать кроны деревьев в поисках остатков сооружений, наша технология применима только в степной и лесостепной зоне, однако ее точность заметно выше. Получаемые данные позволяют обнаружить следы курганов высотой до 10 сантиметров, что невозможно другими методами", – объяснил Илшат Бахшиев.Вместе со специалистами Научно-производственного центра по охране памятников Республики Башкортостан в многолетних исследованиях принимают участие ученые ИЭИ УФИЦ РАН и Башкирского государственного университета. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить изучение кругоплановых поселений бронзового века Башкирии, а также расширить исследования горно-лесной зоны Южного Урала с привлечением нейросетевых инструментов анализа данных аэрофотосъемки.
https://ria.ru/20220315/arkheologiya-1777688996.html
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российская академия наук, археология, республика башкортостан, башкирский государственный университет, урал, чебаркуль, что не найдешь в учебнике, социальный навигатор
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости.
Два поселения эпохи бронзы, типологически идентичные знаменитому Аркаиму, открыли на юге Урала специалисты лаборатории Цифровой археологии Научно-производственного центра по охране памятников Республики Башкортостан. По их словам, находка стала возможна благодаря разработанному ими методу анализа данных воздушной разведки. Результаты опубликованы в журнале Geoarchaeology and Archaeological Mineralogy
.
Аркаим – уникальное городище бронзового века, обнаруженное в 1987 году в Челябинской области. Поселение было построено на рубеже третьего и четвертого тысячелетий до нашей эры, примерно в то же время, что и египетские пирамиды или древний Вавилон, намного раньше Рима и Трои.
Характерные особенности Аркаима – округлая форма и концентрический принцип организации внутреннего пространства. По словам археологов, памятники такого типа соотносятся с синташтинской культурной традицией. В Челябинской области сегодня известно уже 23 таких объекта, а в Башкирии до недавнего времени было открыто всего два – Улак-1 и Селек.
Научным коллективом башкирских археологов в районе озера Чебаркуль были обнаружены еще два древних кругоплановых поселения. Расположены они всего в 150 метрах друг от друга, что, по словам ученых, большая редкость. Диаметр городищ составляет от 85 до 140 метров.
"Памятники Сибаркуль-1 и Сибаркуль-2, названные нами в башкирской транскрипции, мы открыли случайно, когда изучали с воздуха некрополь, расположенный в двухстах метрах от них. Оценка керамики, найденной в первых шурфах, позволяет отнести поселения к эпохе бронзы. Эта находка отодвигает западную границу традиции постройки кругоплановых поселений на 100 километров, до предгорий хребтов Ирендык и Крыктытау", – отметил заведующий ИАЛМЗ "Ирендык" Рамиль Насретдинов.
Как рассказали ученые, в степной зоне Южного Урала поиск археологических памятников часто сильно затруднен из-за интенсивной распашки, серьезно влияющей на сохранность древних объектов.
Новые открытия стали возможны благодаря анализу микрорельефа с помощью фотограмметрической обработки данных аэрофотосъемки. Дешифровка цифровой модели поверхности проводилась в том числе с помощью автоматических программных методов, сообщили ученые.
"Такой подход позволяет исследовать обширные историко-культурные комплексы, занимающие тысячи гектаров. Только за прошлый год на территории музея-заповедника "Ирендык" мы обнаружили свыше 350 ранее неизвестных памятников, преимущественно курганных некрополей", – отметил заведующий ИАЛМЗ "Ирендык" Рамиль Насретдинов.
По словам ученых, примененный ими метод воздушной разведки был вдохновлен работами зарубежных археологов, обнаруживших в экваториальных лесах Южной Америки следы доколумбовых цивилизаций с помощью сканирования по технологии ЛИДАР.
"В отличие от ЛИДАРа, позволяющего просвечивать кроны деревьев в поисках остатков сооружений, наша технология применима только в степной и лесостепной зоне, однако ее точность заметно выше. Получаемые данные позволяют обнаружить следы курганов высотой до 10 сантиметров, что невозможно другими методами", – объяснил Илшат Бахшиев.
Вместе со специалистами Научно-производственного центра по охране памятников Республики Башкортостан в многолетних исследованиях принимают участие ученые ИЭИ УФИЦ РАН и Башкирского государственного университета. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить изучение кругоплановых поселений бронзового века Башкирии, а также расширить исследования горно-лесной зоны Южного Урала с привлечением нейросетевых инструментов анализа данных аэрофотосъемки.