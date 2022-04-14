В Москве арестовали предполагаемого основателя даркнет-рынка "Гидра"
Суд в Москве арестовал предполагаемого основателя даркнет-рынка "Гидра" Дмитрия Павлова
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал предполагаемого основателя даркнет-рынка "Гидра" Дмитрия Павлова.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Павлова Д.О. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в карточке дела. Там не уточняется, был это заочный арест или реальный.
По данным суда, Павлову вменяется часть 5 статьи 228.1 (Незаконный оборот наркотиков), санкция которой предусматривает до 20 лет колонии.
По данным СМИ, Павлов - один из основателей даркнет-площадки Hydra Market. Против него в США выдвинули официальные обвинения.
Как ранее писало британское издание Independent, Hydra считается крупнейшим в мире нелегальным рынком, который якобы обслуживал в основном русскоговорящие страны, в частности, Россию, Украину, Белоруссию, Казахстан, Азербайджан. Спустя несколько часов после закрытия серверов минфин США ввел санкции против Hydra Market, которые, как сообщает издание Hill, должны "подорвать работу вредоносных сервисов" киберпреступности, продажи наркотиков и других незаконных действий. Американская газета Wall Street Journal писала, что "репрессии" против даркнет-рынка не связаны с санкциями Запада из-за спецоперации РФ на Украине, поскольку расследование началось еще в августе и длилось восемь месяцев. По мнению газеты, закрытие "Гидры" стало "одной из крупнейших атак" против скрытой сети веб-сайтов, на которых пользователи криптовалютой оплачивают незаконные товары и услуги.
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