https://ria.ru/20220414/arest-1783623004.html

В Москве арестовали предполагаемого основателя даркнет-рынка "Гидра"

В Москве арестовали предполагаемого основателя даркнет-рынка "Гидра" - РИА Новости, 14.04.2022

В Москве арестовали предполагаемого основателя даркнет-рынка "Гидра"

Мещанский суд Москвы арестовал предполагаемого основателя даркнет-рынка "Гидра" Дмитрия Павлова. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T22:29

2022-04-14T22:29

2022-04-14T22:29

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал предполагаемого основателя даркнет-рынка "Гидра" Дмитрия Павлова."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Павлова Д.О. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в карточке дела. Там не уточняется, был это заочный арест или реальный.По данным суда, Павлову вменяется часть 5 статьи 228.1 (Незаконный оборот наркотиков), санкция которой предусматривает до 20 лет колонии.По данным СМИ, Павлов - один из основателей даркнет-площадки Hydra Market. Против него в США выдвинули официальные обвинения.Как ранее писало британское издание Independent, Hydra считается крупнейшим в мире нелегальным рынком, который якобы обслуживал в основном русскоговорящие страны, в частности, Россию, Украину, Белоруссию, Казахстан, Азербайджан. Спустя несколько часов после закрытия серверов минфин США ввел санкции против Hydra Market, которые, как сообщает издание Hill, должны "подорвать работу вредоносных сервисов" киберпреступности, продажи наркотиков и других незаконных действий. Американская газета Wall Street Journal писала, что "репрессии" против даркнет-рынка не связаны с санкциями Запада из-за спецоперации РФ на Украине, поскольку расследование началось еще в августе и длилось восемь месяцев. По мнению газеты, закрытие "Гидры" стало "одной из крупнейших атак" против скрытой сети веб-сайтов, на которых пользователи криптовалютой оплачивают незаконные товары и услуги.

https://ria.ru/20220405/darknet-1781851356.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, технологии, министерство финансов сша