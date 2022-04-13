Подавляющее большинство россиян имеют продуктовые запасы, показал опрос
ВЦИОМ: 85 процентов россиян имеют продуктовые запасы
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВитрина с растительным маслом в супермаркете "Ашан Сити"
Витрина с растительным маслом в супермаркете "Ашан Сити"
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Большинство россиян (85%) имеют продуктовые запасы, этот показатель увеличился по сравнению с 1992 годом (71%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Большинство россиян декларируют, что имеют продуктовые запасы (85%). По сравнению с 1992 годом этот показатель увеличился на 14 п.п. (1992 г - 71%). Доля не имеющих запасов сократилась на 6 п.п. (1992 г - 19%, 2022 г - 13%). Более половины граждан имеют столько же запасов, сколько и в прошлом году (61%)", - говорится в результатах опроса.
В 1992 году основной причиной, почему они делают запасы продуктов, россияне назвали страх их отсутствия в продаже (42%). В настоящее время главная мотивация у людей другая – 46% респондентов опасается повышения цен.
Повышения цен сейчас больше всего опасаются в городах-миллионниках (46%) и городах с населением 500-950 тысяч человек (47%). В мегаполисах – Москве и Петербурге - основной мотивацией люди называют опасение отсутствия продуктов в продажах (38%), а из-за страха повышения цен делают запасы около трети респондентов (35%).
В телефонном опросе "ВЦИОМ-Спутник", проведенном 5 апреля, приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.