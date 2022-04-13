https://ria.ru/20220413/zapasy-1783266545.html

Подавляющее большинство россиян имеют продуктовые запасы, показал опрос

Подавляющее большинство россиян имеют продуктовые запасы, показал опрос - РИА Новости, 13.04.2022

Подавляющее большинство россиян имеют продуктовые запасы, показал опрос

Большинство россиян (85%) имеют продуктовые запасы, этот показатель увеличился по сравнению с 1992 годом (71%), сообщает Всероссийский центр изучения... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:03

2022-04-13T11:03

2022-04-13T11:03

вциом

общество

россия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Большинство россиян (85%) имеют продуктовые запасы, этот показатель увеличился по сравнению с 1992 годом (71%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)."Большинство россиян декларируют, что имеют продуктовые запасы (85%). По сравнению с 1992 годом этот показатель увеличился на 14 п.п. (1992 г - 71%). Доля не имеющих запасов сократилась на 6 п.п. (1992 г - 19%, 2022 г - 13%). Более половины граждан имеют столько же запасов, сколько и в прошлом году (61%)", - говорится в результатах опроса.В 1992 году основной причиной, почему они делают запасы продуктов, россияне назвали страх их отсутствия в продаже (42%). В настоящее время главная мотивация у людей другая – 46% респондентов опасается повышения цен.Повышения цен сейчас больше всего опасаются в городах-миллионниках (46%) и городах с населением 500-950 тысяч человек (47%). В мегаполисах – Москве и Петербурге - основной мотивацией люди называют опасение отсутствия продуктов в продажах (38%), а из-за страха повышения цен делают запасы около трети респондентов (35%).В телефонном опросе "ВЦИОМ-Спутник", проведенном 5 апреля, приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220413/korzina-1783264549.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вциом, общество, россия