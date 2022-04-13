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Подавляющее большинство россиян имеют продуктовые запасы, показал опрос - РИА Новости, 13.04.2022
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Подавляющее большинство россиян имеют продуктовые запасы, показал опрос
Подавляющее большинство россиян имеют продуктовые запасы, показал опрос - РИА Новости, 13.04.2022
Подавляющее большинство россиян имеют продуктовые запасы, показал опрос
Большинство россиян (85%) имеют продуктовые запасы, этот показатель увеличился по сравнению с 1992 годом (71%), сообщает Всероссийский центр изучения... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:03
2022-04-13T11:03
вциом
общество
россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Большинство россиян (85%) имеют продуктовые запасы, этот показатель увеличился по сравнению с 1992 годом (71%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)."Большинство россиян декларируют, что имеют продуктовые запасы (85%). По сравнению с 1992 годом этот показатель увеличился на 14 п.п. (1992 г - 71%). Доля не имеющих запасов сократилась на 6 п.п. (1992 г - 19%, 2022 г - 13%). Более половины граждан имеют столько же запасов, сколько и в прошлом году (61%)", - говорится в результатах опроса.В 1992 году основной причиной, почему они делают запасы продуктов, россияне назвали страх их отсутствия в продаже (42%). В настоящее время главная мотивация у людей другая – 46% респондентов опасается повышения цен.Повышения цен сейчас больше всего опасаются в городах-миллионниках (46%) и городах с населением 500-950 тысяч человек (47%). В мегаполисах – Москве и Петербурге - основной мотивацией люди называют опасение отсутствия продуктов в продажах (38%), а из-за страха повышения цен делают запасы около трети респондентов (35%).В телефонном опросе "ВЦИОМ-Спутник", проведенном 5 апреля, приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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60
353
60
вциом, общество, россия
11:03 13.04.2022
 
Подавляющее большинство россиян имеют продуктовые запасы, показал опрос

ВЦИОМ: 85 процентов россиян имеют продуктовые запасы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВитрина с растительным маслом в супермаркете "Ашан Сити"
Витрина с растительным маслом в супермаркете Ашан Сити - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Витрина с растительным маслом в супермаркете "Ашан Сити"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Большинство россиян (85%) имеют продуктовые запасы, этот показатель увеличился по сравнению с 1992 годом (71%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Большинство россиян декларируют, что имеют продуктовые запасы (85%). По сравнению с 1992 годом этот показатель увеличился на 14 п.п. (1992 г - 71%). Доля не имеющих запасов сократилась на 6 п.п. (1992 г - 19%, 2022 г - 13%). Более половины граждан имеют столько же запасов, сколько и в прошлом году (61%)", - говорится в результатах опроса.
В 1992 году основной причиной, почему они делают запасы продуктов, россияне назвали страх их отсутствия в продаже (42%). В настоящее время главная мотивация у людей другая – 46% респондентов опасается повышения цен.
Повышения цен сейчас больше всего опасаются в городах-миллионниках (46%) и городах с населением 500-950 тысяч человек (47%). В мегаполисах – Москве и Петербурге - основной мотивацией люди называют опасение отсутствия продуктов в продажах (38%), а из-за страха повышения цен делают запасы около трети респондентов (35%).
В телефонном опросе "ВЦИОМ-Спутник", проведенном 5 апреля, приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Покупатель в гипермаркете Ашан - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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