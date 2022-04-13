https://ria.ru/20220413/vandalizm-1783290777.html

Неизвестные оторвали серп и молот от столба на Дороге жизни у поселка Рахья

Неизвестные оторвали серп и молот от столба на Дороге жизни у поселка Рахья - РИА Новости, 13.04.2022

Неизвестные оторвали серп и молот от столба на Дороге жизни у поселка Рахья

Неизвестные оторвали серп и молот от столба Дороги жизни у поселка Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба областного... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:41

2022-04-13T12:41

2022-04-13T12:50

происшествия

россия

всеволожский район

ленинград

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр – РИА Новости. Неизвестные оторвали серп и молот от столба Дороги жизни у поселка Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба областного правительства."Вандализму подвергся один из километровых столбов Дороги жизни, установленный у поселка Рахья во Всеволожском районе. Оторванный серп и молот обнаружили сотрудники мемориально-музейного комплекса "Дорога жизни" при контрольном объезде объектов культурного наследия", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, директор комплекса Юрий Щеглов обратился в Следственный комитет РФ.Проложенная по льду Ладожского озера Дорога жизни в зимний период 1941-1943 годов стала единственной транспортной магистралью, которая связывала осаждённый Ленинград со страной. Доставка хлеба по ней началась 22 ноября 1941 года. По ледовой дороге было вывезено свыше 1,4 миллиона ленинградцев и доставлено в блокадный город больше 2,3 миллиона тонн грузов, большую часть которых составляло продовольствие.

https://ria.ru/20220410/vandalizm-1782759211.html

https://ria.ru/20220331/vandalizm-1781004118.html

россия

всеволожский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, всеволожский район, ленинград