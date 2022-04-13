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Неизвестные оторвали серп и молот от столба на Дороге жизни у поселка Рахья - РИА Новости, 13.04.2022
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Неизвестные оторвали серп и молот от столба на Дороге жизни у поселка Рахья
Неизвестные оторвали серп и молот от столба на Дороге жизни у поселка Рахья - РИА Новости, 13.04.2022
Неизвестные оторвали серп и молот от столба на Дороге жизни у поселка Рахья
Неизвестные оторвали серп и молот от столба Дороги жизни у поселка Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба областного... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:41
2022-04-13T12:50
происшествия
россия
всеволожский район
ленинград
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр – РИА Новости. Неизвестные оторвали серп и молот от столба Дороги жизни у поселка Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба областного правительства."Вандализму подвергся один из километровых столбов Дороги жизни, установленный у поселка Рахья во Всеволожском районе. Оторванный серп и молот обнаружили сотрудники мемориально-музейного комплекса "Дорога жизни" при контрольном объезде объектов культурного наследия", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, директор комплекса Юрий Щеглов обратился в Следственный комитет РФ.Проложенная по льду Ладожского озера Дорога жизни в зимний период 1941-1943 годов стала единственной транспортной магистралью, которая связывала осаждённый Ленинград со страной. Доставка хлеба по ней началась 22 ноября 1941 года. По ледовой дороге было вывезено свыше 1,4 миллиона ленинградцев и доставлено в блокадный город больше 2,3 миллиона тонн грузов, большую часть которых составляло продовольствие.
https://ria.ru/20220410/vandalizm-1782759211.html
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происшествия, россия, всеволожский район, ленинград
12:41 13.04.2022 (обновлено: 12:50 13.04.2022)
 
Неизвестные оторвали серп и молот от столба на Дороге жизни у поселка Рахья

Неизвестные оторвали серп и молот от столба на Дороге жизни в Ленинградской области

© Фото пресс-службы правительства Ленинградской областиСерп и молот оторваны от столба Дороги жизни у поселка Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области
Серп и молот оторваны от столба Дороги жизни у поселка Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области
© Фото пресс-службы правительства Ленинградской области
Серп и молот оторваны от столба Дороги жизни у поселка Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр – РИА Новости. Неизвестные оторвали серп и молот от столба Дороги жизни у поселка Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Вандализму подвергся один из километровых столбов Дороги жизни, установленный у поселка Рахья во Всеволожском районе. Оторванный серп и молот обнаружили сотрудники мемориально-музейного комплекса "Дорога жизни" при контрольном объезде объектов культурного наследия", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, директор комплекса Юрий Щеглов обратился в Следственный комитет РФ.
Проложенная по льду Ладожского озера Дорога жизни в зимний период 1941-1943 годов стала единственной транспортной магистралью, которая связывала осаждённый Ленинград со страной. Доставка хлеба по ней началась 22 ноября 1941 года. По ледовой дороге было вывезено свыше 1,4 миллиона ленинградцев и доставлено в блокадный город больше 2,3 миллиона тонн грузов, большую часть которых составляло продовольствие.
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