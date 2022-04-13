https://ria.ru/20220413/upravlenie-1783283130.html
Белоусов поддержал проект об управлении компаниями, уходящими из России
Белоусов поддержал проект об управлении компаниями, уходящими из России - РИА Новости, 13.04.2022
Белоусов поддержал проект об управлении компаниями, уходящими из России
Первый вице-премьер Андрей Белоусов поддержал идею законопроекта о внешнем управлении уходящими из РФ иностранными компаниями, указав, что такой инструмент... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:11
2022-04-13T12:11
2022-04-13T12:54
андрей белоусов
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588392969_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c474601bcb0b3babc0e723c7631cdddd.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поддержал идею законопроекта о внешнем управлении уходящими из РФ иностранными компаниями, указав, что такой инструмент нужен, но важна взвешенная позиция.Законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, был внесен депутатами-единороссами Анатолием Выборным, Михаилом Старшиновым, Виктором Водолацким и Олегом Матвейчевым. Изменения предлагаются в закон "О внешней администрации по управлению организацией".Отвечая на вопрос в рамках правчаса в Совете Федерации, какова позиция правительства по этому проекту, он сказал: "Мне легко ответить на этот вопрос принципиально, поскольку я сам был инициатором создания такого закона и говорил о необходимости разработки мер в предельном случае, когда компания уходит и закрывает дверь на ключ"."На что я хотел бы обратить внимание - здесь очень важна взвешенная позиция", - добавил первый вице-премьер. "Что будет дальше, мы не знаем, поэтому инструменты, о которых вы говорите, должны быть, конечно", - добавил он, подчеркнув, что власти не могут позволить, чтобы компании в какой-то момент закрыли дверь на ключ, ушли, а люди остались без работы, а потребители - без продукции."Я не могу сказать, что я его (законопроект - ред.) поддерживаю, я поддерживаю идею, потому что надо смотреть детали, как он прописан, какие процедуры. Но в целом, конечно, да", - отметил Белоусов.В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание, что власти должны предложить инструменты, в том числе законодательные, на разные случаи - если иностранные компании решат уйти с рынка РФ или, наоборот, остаться."Я с вами абсолютно согласен, Валентина Ивановна, только хочу сказать, что это не вопрос деликатности, это вопрос наших интересов, мы должны четко понимать, в чем здесь наш интерес, и этот интерес жестко воплощать в нормативных актах, которые нужны, чтобы его реализовать", - уверен Белоусов.
https://ria.ru/20220412/ekonomika-1783095669.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588392969_910:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_48a5bda1f291d9fede1385e24e86923c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей белоусов, экономика, россия
12:11 13.04.2022 (обновлено: 12:54 13.04.2022)
Белоусов поддержал проект об управлении компаниями, уходящими из России
Вице-премьер Белоусов поддержал проект о внешнем управлении уходящими из России компаниями
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поддержал идею законопроекта о внешнем управлении уходящими из РФ иностранными компаниями, указав, что такой инструмент нужен, но важна взвешенная позиция.
Законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, был внесен депутатами-единороссами Анатолием Выборным
, Михаилом Старшиновым
, Виктором Водолацким
и Олегом Матвейчевым
. Изменения предлагаются в закон "О внешней администрации по управлению организацией".
Отвечая на вопрос в рамках правчаса в Совете Федерации
, какова позиция правительства по этому проекту, он сказал: "Мне легко ответить на этот вопрос принципиально, поскольку я сам был инициатором создания такого закона и говорил о необходимости разработки мер в предельном случае, когда компания уходит и закрывает дверь на ключ".
"На что я хотел бы обратить внимание - здесь очень важна взвешенная позиция", - добавил первый вице-премьер. "Что будет дальше, мы не знаем, поэтому инструменты, о которых вы говорите, должны быть, конечно", - добавил он, подчеркнув, что власти не могут позволить, чтобы компании в какой-то момент закрыли дверь на ключ, ушли, а люди остались без работы, а потребители - без продукции.
"Я не могу сказать, что я его (законопроект - ред.) поддерживаю, я поддерживаю идею, потому что надо смотреть детали, как он прописан, какие процедуры. Но в целом, конечно, да", - отметил Белоусов.
В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
обратила внимание, что власти должны предложить инструменты, в том числе законодательные, на разные случаи - если иностранные компании решат уйти с рынка РФ
или, наоборот, остаться.
"Я с вами абсолютно согласен, Валентина Ивановна, только хочу сказать, что это не вопрос деликатности, это вопрос наших интересов, мы должны четко понимать, в чем здесь наш интерес, и этот интерес жестко воплощать в нормативных актах, которые нужны, чтобы его реализовать", - уверен Белоусов.