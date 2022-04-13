https://ria.ru/20220413/ukraina-1783327550.html
Франция представит в ЕС инициативу по расследованию преступлений на Украине
Франция представит в ЕС инициативу по расследованию преступлений на Украине - РИА Новости, 13.04.2022
Франция представит в ЕС инициативу по расследованию преступлений на Украине
Франция в ближайшие дни представит в Брюсселе инициативу, направленную на координацию вкладов стран ЕС для расследования преступлений на Украине, заявил... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:45
2022-04-13T14:45
2022-04-13T14:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
брюссель
украина
международный уголовный суд
министерство внутренних дел франции
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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Франция в ближайшие дни представит в Брюсселе инициативу, направленную на координацию вкладов стран ЕС для расследования преступлений на Украине, заявил официальный представитель кабмина страны Габриэль Атталь."Франция, как председатель в Совете ЕС, в ближайшие дни представит в Брюсселе инициативу, направленную на координацию вкладов стран-членов ЕС, Европола и Евроюста, для расследования военных преступлений на Украине", - сообщил Атталь на правительственном брифинге в среду.11 апреля на Украину прибыла техническая группа МВД Франции для помощи украинским экспертам по выявлению и сбора доказательств военных преступлений. В состав группы вошли два судебно-медицинских эксперта и около 15 жандармов.Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию действий России на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/bucha-1781826852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, брюссель, украина, международный уголовный суд, министерство внутренних дел франции, совет ес
Франция представит в ЕС инициативу по расследованию преступлений на Украине
Франция представит в Евросоюз инициативу по расследованию преступлений на Украине