https://ria.ru/20220413/ukraina-1783327550.html

Франция представит в ЕС инициативу по расследованию преступлений на Украине

Франция представит в ЕС инициативу по расследованию преступлений на Украине - РИА Новости, 13.04.2022

Франция представит в ЕС инициативу по расследованию преступлений на Украине

Франция в ближайшие дни представит в Брюсселе инициативу, направленную на координацию вкладов стран ЕС для расследования преступлений на Украине, заявил... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:45

2022-04-13T14:45

2022-04-13T14:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

брюссель

украина

международный уголовный суд

министерство внутренних дел франции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568954893_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dc84a3350598b53ff515327d020f5e6.jpg

ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Франция в ближайшие дни представит в Брюсселе инициативу, направленную на координацию вкладов стран ЕС для расследования преступлений на Украине, заявил официальный представитель кабмина страны Габриэль Атталь."Франция, как председатель в Совете ЕС, в ближайшие дни представит в Брюсселе инициативу, направленную на координацию вкладов стран-членов ЕС, Европола и Евроюста, для расследования военных преступлений на Украине", - сообщил Атталь на правительственном брифинге в среду.11 апреля на Украину прибыла техническая группа МВД Франции для помощи украинским экспертам по выявлению и сбора доказательств военных преступлений. В состав группы вошли два судебно-медицинских эксперта и около 15 жандармов.Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию действий России на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/bucha-1781826852.html

https://ria.ru/20220413/pytki-1783269063.html

россия

брюссель

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, брюссель, украина, международный уголовный суд, министерство внутренних дел франции, совет ес