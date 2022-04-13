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Франция представит в ЕС инициативу по расследованию преступлений на Украине - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/ukraina-1783327550.html
Франция представит в ЕС инициативу по расследованию преступлений на Украине
Франция представит в ЕС инициативу по расследованию преступлений на Украине - РИА Новости, 13.04.2022
Франция представит в ЕС инициативу по расследованию преступлений на Украине
Франция в ближайшие дни представит в Брюсселе инициативу, направленную на координацию вкладов стран ЕС для расследования преступлений на Украине, заявил... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:45
2022-04-13T14:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
брюссель
украина
международный уголовный суд
министерство внутренних дел франции
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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Франция в ближайшие дни представит в Брюсселе инициативу, направленную на координацию вкладов стран ЕС для расследования преступлений на Украине, заявил официальный представитель кабмина страны Габриэль Атталь."Франция, как председатель в Совете ЕС, в ближайшие дни представит в Брюсселе инициативу, направленную на координацию вкладов стран-членов ЕС, Европола и Евроюста, для расследования военных преступлений на Украине", - сообщил Атталь на правительственном брифинге в среду.11 апреля на Украину прибыла техническая группа МВД Франции для помощи украинским экспертам по выявлению и сбора доказательств военных преступлений. В состав группы вошли два судебно-медицинских эксперта и около 15 жандармов.Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию действий России на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, брюссель, украина, международный уголовный суд, министерство внутренних дел франции, совет ес
14:45 13.04.2022
 
Франция представит в ЕС инициативу по расследованию преступлений на Украине

Франция представит в Евросоюз инициативу по расследованию преступлений на Украине

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкВид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже
Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Франция в ближайшие дни представит в Брюсселе инициативу, направленную на координацию вкладов стран ЕС для расследования преступлений на Украине, заявил официальный представитель кабмина страны Габриэль Атталь.
"Франция, как председатель в Совете ЕС, в ближайшие дни представит в Брюсселе инициативу, направленную на координацию вкладов стран-членов ЕС, Европола и Евроюста, для расследования военных преступлений на Украине", - сообщил Атталь на правительственном брифинге в среду.
Военнослужащий Украины в Буче - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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Польша готова помочь Украине в расследовании по Буче
11 апреля на Украину прибыла техническая группа МВД Франции для помощи украинским экспертам по выявлению и сбора доказательств военных преступлений. В состав группы вошли два судебно-медицинских эксперта и около 15 жандармов.
Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию действий России на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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СК завел дело из-за пыток и истязаний российских солдат на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияБрюссельУкраинаМеждународный уголовный судМинистерство внутренних дел ФранцииСовет ЕС
 
 
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