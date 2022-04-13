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Украине предрекли долгий путь в ЕС даже при "особой процедуре" - РИА Новости, 13.04.2022
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Украине предрекли долгий путь в ЕС
Украине предрекли долгий путь в ЕС даже при "особой процедуре" - РИА Новости, 13.04.2022
Украине предрекли долгий путь в ЕС
Обещанное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ускоренное вступление Украины в ЕС может затянуться на долгие годы, пишет болгарская газета "Дума". РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:15
2022-04-13T15:27
в мире
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
словакия
чехия
грузия
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Обещанное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ускоренное вступление Украины в ЕС может затянуться на долгие годы, пишет болгарская газета "Дума".По словам автора материала, восемь стран союза — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — уже поддержали начало переговоров о членстве Киева. Фон дер Ляйен активно призывала к принятию Украины "по особой процедуре", однако, несмотря на существенную поддержку со стороны европейских чиновников, в вопросе вступления есть один важный нюанс, подчеркивается в статье."Правила ЕС не предусматривают "особой процедуры" в процессе расширения. Вот почему республики Северная Македония и Албания более десяти лет ждут начала переговоров о членстве. А из-за вето Софии для этих стран даже не установлены временные рамки начала переговоров", — пояснил автор.Он отметил, что такую процедуру сначала нужно разработать, а после дождаться одобрения всех 27 стран Евросоюза. В итоге процесс может затянуться на много лет. Сейчас у Украины уже есть некоторые связи с европейскими институтами, в частности Соглашение об ассоциации и свободной торговле. Но, по мнению экспертов, Киев обязан пройти тот же путь, что страны Западных Балкан, и ключевым пунктом для вступления станет единогласная поддержка остальных членов союза.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на присоединение страны к ЕС, 3 марта то же сделали Молдавия и Грузия. В начале апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Украины опросник для начала соответствующих переговоров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, словакия, чехия, грузия, евросоюз, еврокомиссия, украина
14:15 13.04.2022 (обновлено: 15:27 13.04.2022)
 
Украине предрекли долгий путь в ЕС даже при "особой процедуре"

"Дума": вступление Украины в Евросоюз по "особой процедуре" может затянуться на годы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Украины и Европейского союза
Флаги Украины и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Украины и Европейского союза
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Обещанное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ускоренное вступление Украины в ЕС может затянуться на долгие годы, пишет болгарская газета "Дума".
По словам автора материала, восемь стран союза — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — уже поддержали начало переговоров о членстве Киева. Фон дер Ляйен активно призывала к принятию Украины "по особой процедуре", однако, несмотря на существенную поддержку со стороны европейских чиновников, в вопросе вступления есть один важный нюанс, подчеркивается в статье.
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"Правила ЕС не предусматривают "особой процедуры" в процессе расширения. Вот почему республики Северная Македония и Албания более десяти лет ждут начала переговоров о членстве. А из-за вето Софии для этих стран даже не установлены временные рамки начала переговоров", — пояснил автор.
Он отметил, что такую процедуру сначала нужно разработать, а после дождаться одобрения всех 27 стран Евросоюза. В итоге процесс может затянуться на много лет.
Сейчас у Украины уже есть некоторые связи с европейскими институтами, в частности Соглашение об ассоциации и свободной торговле. Но, по мнению экспертов, Киев обязан пройти тот же путь, что страны Западных Балкан, и ключевым пунктом для вступления станет единогласная поддержка остальных членов союза.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на присоединение страны к ЕС, 3 марта то же сделали Молдавия и Грузия. В начале апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Украины опросник для начала соответствующих переговоров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенСловакияЧехияГрузияЕвросоюзЕврокомиссияУкраина
 
 
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