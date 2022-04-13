https://ria.ru/20220413/ukraina-1783319022.html

Украине предрекли долгий путь в ЕС

Украине предрекли долгий путь в ЕС даже при "особой процедуре" - РИА Новости, 13.04.2022

Украине предрекли долгий путь в ЕС

Обещанное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ускоренное вступление Украины в ЕС может затянуться на долгие годы, пишет болгарская газета "Дума". РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:15

2022-04-13T14:15

2022-04-13T15:27

в мире

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урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Обещанное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ускоренное вступление Украины в ЕС может затянуться на долгие годы, пишет болгарская газета "Дума".По словам автора материала, восемь стран союза — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — уже поддержали начало переговоров о членстве Киева. Фон дер Ляйен активно призывала к принятию Украины "по особой процедуре", однако, несмотря на существенную поддержку со стороны европейских чиновников, в вопросе вступления есть один важный нюанс, подчеркивается в статье."Правила ЕС не предусматривают "особой процедуры" в процессе расширения. Вот почему республики Северная Македония и Албания более десяти лет ждут начала переговоров о членстве. А из-за вето Софии для этих стран даже не установлены временные рамки начала переговоров", — пояснил автор.Он отметил, что такую процедуру сначала нужно разработать, а после дождаться одобрения всех 27 стран Евросоюза. В итоге процесс может затянуться на много лет. Сейчас у Украины уже есть некоторые связи с европейскими институтами, в частности Соглашение об ассоциации и свободной торговле. Но, по мнению экспертов, Киев обязан пройти тот же путь, что страны Западных Балкан, и ключевым пунктом для вступления станет единогласная поддержка остальных членов союза.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на присоединение страны к ЕС, 3 марта то же сделали Молдавия и Грузия. В начале апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Украины опросник для начала соответствующих переговоров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220413/turki-1783286378.html

https://ria.ru/20220411/rzhavskiy-1783005133.html

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Станислав Ванд

в мире, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, словакия, чехия, грузия, евросоюз, еврокомиссия, украина