https://ria.ru/20220413/ukraina-1783319022.html
Украине предрекли долгий путь в ЕС
Украине предрекли долгий путь в ЕС даже при "особой процедуре" - РИА Новости, 13.04.2022
Украине предрекли долгий путь в ЕС
Обещанное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ускоренное вступление Украины в ЕС может затянуться на долгие годы, пишет болгарская газета "Дума". РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:15
2022-04-13T14:15
2022-04-13T15:27
в мире
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
словакия
чехия
грузия
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149714/41/1497144105_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_619ed18891873ff021e9546ea953e6e3.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Обещанное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ускоренное вступление Украины в ЕС может затянуться на долгие годы, пишет болгарская газета "Дума".По словам автора материала, восемь стран союза — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — уже поддержали начало переговоров о членстве Киева. Фон дер Ляйен активно призывала к принятию Украины "по особой процедуре", однако, несмотря на существенную поддержку со стороны европейских чиновников, в вопросе вступления есть один важный нюанс, подчеркивается в статье."Правила ЕС не предусматривают "особой процедуры" в процессе расширения. Вот почему республики Северная Македония и Албания более десяти лет ждут начала переговоров о членстве. А из-за вето Софии для этих стран даже не установлены временные рамки начала переговоров", — пояснил автор.Он отметил, что такую процедуру сначала нужно разработать, а после дождаться одобрения всех 27 стран Евросоюза. В итоге процесс может затянуться на много лет. Сейчас у Украины уже есть некоторые связи с европейскими институтами, в частности Соглашение об ассоциации и свободной торговле. Но, по мнению экспертов, Киев обязан пройти тот же путь, что страны Западных Балкан, и ключевым пунктом для вступления станет единогласная поддержка остальных членов союза.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на присоединение страны к ЕС, 3 марта то же сделали Молдавия и Грузия. В начале апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Украины опросник для начала соответствующих переговоров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220413/turki-1783286378.html
https://ria.ru/20220411/rzhavskiy-1783005133.html
словакия
чехия
грузия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149714/41/1497144105_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_8143c579a3bd5f7ab3eafc2c90747b6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, словакия, чехия, грузия, евросоюз, еврокомиссия, украина
14:15 13.04.2022 (обновлено: 15:27 13.04.2022)
Украине предрекли долгий путь в ЕС даже при "особой процедуре"
"Дума": вступление Украины в Евросоюз по "особой процедуре" может затянуться на годы
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
Обещанное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ускоренное вступление Украины в ЕС может затянуться на долгие годы, пишет болгарская газета "Дума"
.
По словам автора материала, восемь стран союза — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — уже поддержали начало переговоров о членстве Киева. Фон дер Ляйен активно призывала к принятию Украины "по особой процедуре", однако, несмотря на существенную поддержку со стороны европейских чиновников, в вопросе вступления есть один важный нюанс, подчеркивается в статье.
"Правила ЕС не предусматривают "особой процедуры" в процессе расширения. Вот почему республики Северная Македония и Албания более десяти лет ждут начала переговоров о членстве. А из-за вето Софии для этих стран даже не установлены временные рамки начала переговоров", — пояснил автор.
Он отметил, что такую процедуру сначала нужно разработать, а после дождаться одобрения всех 27 стран Евросоюза. В итоге процесс может затянуться на много лет.
Сейчас у Украины уже есть некоторые связи с европейскими институтами, в частности Соглашение об ассоциации и свободной торговле. Но, по мнению экспертов, Киев обязан пройти тот же путь, что страны Западных Балкан, и ключевым пунктом для вступления станет единогласная поддержка остальных членов союза.
Владимир Зеленский
28 февраля подписал заявку на присоединение страны к ЕС, 3 марта то же сделали Молдавия и Грузия. В начале апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Украины опросник для начала соответствующих переговоров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>