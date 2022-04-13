https://ria.ru/20220413/ukraina-1783256747.html

Российская авиация поразила 46 военных объектов на Украине

Российская авиация поразила 46 военных объектов на Украине - РИА Новости, 13.04.2022

Российская авиация поразила 46 военных объектов на Украине

Российские военные поразили еще почти 700 объектов украинской армии, в том числе ВКС России поражены 46 военных объектов, заявил в среду официальный... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:06

2022-04-13T10:06

2022-04-13T10:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

николаевская область

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские военные поразили еще почти 700 объектов украинской армии, в том числе ВКС России поражены 46 военных объектов, заявил в среду официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражено 693 цели противника, из них 676 скопления личного состава и техники, 11 пунктов управления, 5 складов материально-технического обеспечения", - сказал Конашенков.Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 46 военных объектов Украины, добавил он."Среди них два пункта управления и радиолокационная станция в районе Боровое, две установки реактивных систем залпового огня, а также 4 района сосредоточения украинской боевой техники в районах Боровое и Пески-Радьковское", - сказал генерал-майор.Кроме того, российские системы ПВО сбили два украинских дрона над населенным Афансьевкой (Николаевская область).

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, николаевская область, воздушно-космические силы россии