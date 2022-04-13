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Украина является неядерной страной по ДНЯО, напомнили в МИД - РИА Новости, 13.04.2022
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Украина является неядерной страной по ДНЯО, напомнили в МИД
Украина является неядерной страной по ДНЯО, напомнили в МИД - РИА Новости, 13.04.2022
Украина является неядерной страной по ДНЯО, напомнили в МИД
Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что Украина является неядерным государством по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а не по... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T09:51
2022-04-13T10:06
владимир путин
россия
франция
сша
в мире
украина
олег сыромолотов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что Украина является неядерным государством по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а не по Будапештскому меморандуму."Хотелось бы напомнить, что Украина является неядерным государством по смыслу ДНЯО, а не по Будапештскому меморандуму", - указал он.Сыромолотов заметил, что "следует также учитывать, что заявления украинского руководства подкреплены соответствующими техническими возможностями". Он пояснил, что "большинство советских межконтинентальных баллистических ракет было сделано либо в УССР, либо с участием украинских предприятий".Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран - СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу. Будапештский меморандум - межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к ДНЯО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220413/ukraina-1783253738.html
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владимир путин, россия, франция, сша, в мире, украина, олег сыромолотов
09:51 13.04.2022 (обновлено: 10:06 13.04.2022)
 
Украина является неядерной страной по ДНЯО, напомнили в МИД

Замглавы МИД Сыромолотов напомнил, что Украина является неядерной страной по ДНЯО

© Фото : аппарат Президента Республики ТатарстанЗаместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Владимирович Сыромолотов
Заместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Владимирович Сыромолотов - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Фото : аппарат Президента Республики Татарстан
Заместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Владимирович Сыромолотов . Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что Украина является неядерным государством по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а не по Будапештскому меморандуму.
"Хотелось бы напомнить, что Украина является неядерным государством по смыслу ДНЯО, а не по Будапештскому меморандуму", - указал он.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
09:49
Украина располагает базой для создания ракетных вооружений, заявили в МИД
Сыромолотов заметил, что "следует также учитывать, что заявления украинского руководства подкреплены соответствующими техническими возможностями". Он пояснил, что "большинство советских межконтинентальных баллистических ракет было сделано либо в УССР, либо с участием украинских предприятий".
Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран - СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу. Будапештский меморандум - межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к ДНЯО.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Читайте полный текст интервью >>
Контейнер с радиоактивными материалами - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
06:03
В МИД допустили, что на Украину завезут ядерный материал из третьих стран
 
Владимир ПутинРоссияФранцияСШАВ миреУкраинаОлег Сыромолотов
 
 
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