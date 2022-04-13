https://ria.ru/20220413/syromolotov-1783159363.html

Олег Сыромолотов: среди беженцев с Украины могут быть террористы

Олег Сыромолотов: среди беженцев с Украины могут быть террористы - РИА Новости, 13.04.2022

Олег Сыромолотов: среди беженцев с Украины могут быть террористы

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна Родригес, насколько серьезной может... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:00

2022-04-13T10:00

2022-04-13T10:00

интервью

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

служба безопасности украины

генеральная прокуратура рф

владимир зеленский

андрей мельник

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Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна Родригес, насколько серьезной может быть угроза химического терроризма со стороны Киева, может ли Украина создать установки по обогащению урана, и о том, могут ли, под видом беженцев с Украины на Запад проникать террористы и иностранные боевики.– Увеличились ли после начала спецоперации на Украине для России риски экстремизма и терроризма? Откуда они исходят в первую очередь?– В цели и задачи специальной военной операции на Украине входит денацификация, подразумевающая борьбу с нацистской идеологией, а также устранение угроз России, исходящих с украинской территории. Вооруженные формирования Украины глубоко привержены экстремистским взглядам. Они ведут боевые действия с применением террористических методов: размещают танки, артиллерию и РСЗО (ракетные системы залпового огня – ред.) в жилых кварталах, блокируют мирных граждан в городах, не позволяя им эвакуироваться, прикрываются ими как "живым щитом". Одним из средств психологического воздействия, применяемых террористами для достижения своих целей, является нагнетание атмосферы страха. С этой целью боевики националистических подразделений мучают российских военнопленных, снимая пытки на видео и распространяя эти ужасающие кадры.Усугубляет ситуацию приток на Украину иностранных наемников из стран Европы и Ближнего Востока, вербовкой которых, в нарушение норм международного права, занимаются, в том числе, украинские дипломатические представительства. Все эти люди хорошо вооружены благодаря тому, что последние восемь лет государства-члены НАТО активно поставляли на Украину оружие, боеприпасы, военную технику. С начала специальной военной операции размеры западной военной помощи Украине увеличились. За последние полтора месяца только Вашингтон осуществил поставки вооружения в Киев на общую сумму 1,65 миллиарда долларов, предоставив сотни ПЗРК Stinger, тысячи ПТРК Javelin, гранатометов и других видов оружия. Очевидно, что власти Украины, не контролирующие действия боевиков, не смогут обеспечить безопасное хранение и нераспространение этого оружия, которое впоследствии может оказаться на черных рынках других стран. Девятого марта 2022 года Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий использовать оружие всем гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства. На сегодняшний день без какого бы то ни было контроля всем желающим уже роздано более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия. Получили его и уголовники, выпущенные из тюрем киевскими властями. Еще до начала специальной военной операции, по данным Генпрокуратуры Украины, в нелегальном обороте на черном рынке страны находилось более пяти миллионов единиц оружия. Такое количество вооружения и нерегулярных вооруженных формирований, безусловно, увеличивает риски экстремизма и терроризма как в европейском регионе, так и за его пределами.– Насколько серьезной вы считаете угрозу химического или ядерного терроризма со стороны киевского режима и его сторонников?– Считаем вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны действующих под покровительством нынешнего киевского режима фашиствующих националистов и подконтрольных им подразделений ВСУ. Высокая вероятность реализации подобного сценария обусловлена множественными химпровокациями, устроенными подконтрольными США и их союзникам по НАТО вооруженными группировками экстремистов в ходе сирийского конфликта. Практическая цель подобных терактов – нагнетание международной истерии вокруг нашей страны для беспрецедентного ужесточения санкционного давления, для чего, собственно, США и ЕС изначально и задумывали свой украинский "проект".Наглядный тому пример – чудовищная постановка в Буче и вынашиваемые командой Владимира Зеленского планы по химпровокациям на Донбассе, о которых мы уже неоднократно информировали СБ ООН и ОЗХО. Минобороны России, в частности, предупреждало о подготовке СБУ провокаций с применением токсичных веществ против мирного населения в Харьковской области, о чем свидетельствовали в том числе захваченные документы ВСУ с подробной картой объектов и типами хранящихся на них ядовитых веществ. К сожалению, украинским силовикам удалось реализовать уже несколько сценариев с подрывом резервуаров с аммиаком на заводе "Сумыхимпром" (город Сумы). По имеющейся информации, националисты скрупулезно спланировали подрыв железнодорожных цистерн с хлором в окрестностях города Чугуева. Цель этих преступлений – нанести как можно больший урон промышленной инфраструктуре, объектам жизнеобеспечения и мирному населению. Вину же за такого рода преступные деяния будут, естественно, возлагать на Российскую Федерацию и народную милицию ДНР и ЛНР.Не удивимся, если аналогичные обвинения последуют в наш адрес и применительно к недавним событиям на заводе "Заря" (город Рубежное), где боевики предприняли подрыв цистерн с азотной кислотой, с тем чтобы образовавшееся облако отравляющих веществ отнесло ветром на освобожденный от них населенный пункт Кудряшовка. Не исключаем, что подобные теракты повторятся, поскольку на данном предприятии остаются, по некоторым оценкам, порядка 40 тысяч тонн высокотоксичных веществ, в том числе азотная, серная и соляная кислота, а также аммиак.В последнее время активно обсуждается угроза возможного создания Украиной ядерного оружия. Хотелось бы прояснить нашу позицию по данному вопросу. Из Киева неоднократно раздавались заявления о намерении создать ядерное оружие. Сначала об этом говорил ряд украинских политиков и отставников. В апреле 2021 года к ним подключился посол Украины в Германии Андрей Мельник, а 19 февраля 2022 года в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности о планах Украины отказаться от безъядерного статуса фактически заявил президент Владимир Зеленский. Это стало уникальным и абсолютно неприемлемым случаем подобного рода заявлений от государства-участника ДНЯО.Обращает на себя внимание, что, например, Иран, в отношении которого в МАГАТЭ существует ядерное досье, никогда подобных заявлений не делал. Не делал их и Ирак, что не помешало США использовать в 2003 году якобы наличие у Багдада в том числе ядерной программы в качестве одного из предлогов для нападения на эту страну – основанием тогда послужила закупка Ираком алюминиевых труб.Заявления представителей киевского режима делались под смехотворным, абсолютно не имеющим отношения к реальности предлогом нарушения прав Украины по Будапештскому меморандуму, который был подписан при присоединении ее к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве государства, не обладающего ядерным оружием. Следует отметить, что нигде в Будапештском меморандуме не прописано право Украины осуществлять геноцид на своей территории, гонения на людей по этническому признаку или право Киева силовым путем удерживать территории, не согласные с пребыванием под управлением нацистского режима.Хотелось бы напомнить, что Украина является неядерным государством по смыслу ДНЯО, а не по Будапештскому меморандуму. Следует также учитывать, что заявления украинского руководства подкреплены соответствующими техническими возможностями. Большинство советских межконтинентальных баллистических ракет было сделано либо в УССР, либо с участием украинских предприятий. В целом Украина располагает серьезной научно-производственной базой для создания ракетных вооружений. В этом контексте уместно вспомнить прошлогоднее заявление советника главы аппарата президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина работает над ракетной программой, и ракеты будут направлены на Москву.Харьковский физико-технический институт был среди организаций, стоявших у истоков советской ядерной программы, и активно работал в ее рамках вплоть до распада Советского Союза. Наработки и технологии остались. Для Украины, как технически развитого государства, создание установок по обогащению урана и по переработке ядерного топлива не является непреодолимой задачей. Кроме того, нельзя исключать сценарий, при котором ядерный материал может быть завезен на Украину из третьих стран.Характерно, что ни одно из западных государств, годами вводивших санкции против Ирана, придумавших "ядерную программу Сирии" и аплодировавших интервенции США в Ираке, не обратило внимание на заявления представителей киевского режима. Любые действия Украины заведомо получали одобрение со стороны США и их "подпевал".– Могут ли, под видом беженцев с Украины на Запад проникать террористы, иностранные боевики?– С учетом того, что в другие страны в условиях отсутствия должного миграционного контроля с Украины выехало уже более четырех миллионов беженцев, в том числе более 600 тысяч человек в Россию, гарантировать отсутствие среди них террористов и криминальных элементов не может никто.– Привела ли ситуация на Украине к полному разрыву сотрудничества России с Западом в сфере антитеррора? Заинтересованы ли мы в возобновлении такого взаимодействия? На каких условиях?– Исходим из того, что диалог по сотрудничеству в антитерроре является объективной необходимостью для всех государств и должен быть "всепогодным". Он не должен ставиться в зависимость от политической конъюнктуры. Мы со своей стороны готовы к продолжению профессиональных и взаимовыгодных дискуссий с западными партнерами, но только при наличии равной заинтересованности. Вынужден в очередной раз акцентировать, что нам это сотрудничество не может быть нужно больше, чем им.При этом хотел бы подчеркнуть, что у нас налажено продуктивное двустороннее взаимодействие на антитеррористическом направлении не только со странами Запада. В частности, высокую эффективность продемонстрировали межведомственные консультации, проводимые под эгидой МИД России с Китаем, Индией, Пакистаном, Египтом, Турцией, Мали, Кубой, Таджикистаном и Туркменистаном. Продолжаются весьма полезные обсуждения в рамках рабочей группы БРИКС по антитеррору, следующая встреча которой пройдет в этом месяце.– Недавно в России признаны экстремистскими Instagram* и Facebook*. Какие еще соцсети и мессенджеры, с вашей сточки зрения, представляют опасность? Не целесообразно ли российским госорганам полностью уйти с контролируемых Западом интернет-платформ?– Действительно, западные IT-корпорации и контролируемые ими цифровые платформы окончательно перестали скрывать свои цели и задачи. Маски сброшены. Они сосредоточены на формировании отвечающей интересам так называемого коллективного Запада реальности, в которой во всем виноваты Россия и российские власти.В ход идет все: жесткая и даже где-то жестокая цензура, направленная на то, чтобы заглушить альтернативные точки зрения, дезинформация и фейки, постоянная подмена понятий и смыслов, так называемая культура отмены, которая теперь применяется ко всему русскому (это, прежде всего, порождение западных соцсетей), абсолютно беспрецедентное, выходящее за рамки всех существующих правовых норм и здравого смысла, выключение из информационного эфира всех российских СМИ.Вместе с тем, указанные платформы остаются важной площадкой для трансляции наших подходов, в том числе по внешней политике, а также для продвижения положительного образа России среди зарубежной аудитории. Такими возможностями, пока они есть, необходимо обязательно пользоваться. Министерство иностранных дел и наши загранучреждения прилагают все усилия в рамках цифровой дипломатии, чтобы, несмотря на враждебные действия со стороны администраций американских соцсетей, донести правду до прагматически мыслящих людей, в том числе в странах Запада.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220412/khimoruzhie-1783145268.html

https://ria.ru/20220408/voyna-1782382462.html

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781217092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), служба безопасности украины, генеральная прокуратура рф, владимир зеленский, андрей мельник, харьковская область, олег сыромолотов