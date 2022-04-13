https://ria.ru/20220413/ukraina-1783253738.html

Украина располагает базой для создания ракетных вооружений, заявили в МИД

Украина располагает базой для создания ракетных вооружений, заявили в МИД - РИА Новости, 13.04.2022

Украина располагает базой для создания ракетных вооружений, заявили в МИД

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил в интервью РИА Новости, что Украина располагает серьезной научно-производственной базой для создания ракетных... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T09:49

2022-04-13T09:49

2022-04-13T10:06

россия

украина

в мире

владимир зеленский

сша

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_417:0:2816:1350_1920x0_80_0_0_ada38c753875a522df27a9111c30439d.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил в интервью РИА Новости, что Украина располагает серьезной научно-производственной базой для создания ракетных вооружений, дипломат считает, что для украинской стороны создание установок по обогащению урана и по переработке ядерного топлива не является непреодолимой задачей."Харьковский физико-технический институт был среди организаций, стоявших у истоков советской ядерной программы, и активно работал в ее рамках вплоть до распада Советского Союза", - сказал он.По его словам, "наработки и технологии остались"."Для Украины как технически развитого государства создание установок по обогащению урана и по переработке ядерного топлива не является непреодолимой задачей", - заключил Сыромолотов.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.В феврале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. По его словам, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220413/ukraina-1783254069.html

https://ria.ru/20220413/material-1783237906.html

россия

украина

сша

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, в мире, владимир зеленский, сша, ссср