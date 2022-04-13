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Украина располагает базой для создания ракетных вооружений, заявили в МИД - РИА Новости, 13.04.2022
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Украина располагает базой для создания ракетных вооружений, заявили в МИД
Украина располагает базой для создания ракетных вооружений, заявили в МИД - РИА Новости, 13.04.2022
Украина располагает базой для создания ракетных вооружений, заявили в МИД
Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил в интервью РИА Новости, что Украина располагает серьезной научно-производственной базой для создания ракетных... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T09:49
2022-04-13T10:06
россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил в интервью РИА Новости, что Украина располагает серьезной научно-производственной базой для создания ракетных вооружений, дипломат считает, что для украинской стороны создание установок по обогащению урана и по переработке ядерного топлива не является непреодолимой задачей."Харьковский физико-технический институт был среди организаций, стоявших у истоков советской ядерной программы, и активно работал в ее рамках вплоть до распада Советского Союза", - сказал он.По его словам, "наработки и технологии остались"."Для Украины как технически развитого государства создание установок по обогащению урана и по переработке ядерного топлива не является непреодолимой задачей", - заключил Сыромолотов.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.В феврале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. По его словам, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220413/ukraina-1783254069.html
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россия, украина, в мире, владимир зеленский, сша, ссср
09:49 13.04.2022 (обновлено: 10:06 13.04.2022)
 
Украина располагает базой для создания ракетных вооружений, заявили в МИД

В МИД заявили, что Украина располагает серьезной базой для создания ракетных вооружений

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил в интервью РИА Новости, что Украина располагает серьезной научно-производственной базой для создания ракетных вооружений, дипломат считает, что для украинской стороны создание установок по обогащению урана и по переработке ядерного топлива не является непреодолимой задачей.
"Харьковский физико-технический институт был среди организаций, стоявших у истоков советской ядерной программы, и активно работал в ее рамках вплоть до распада Советского Союза", - сказал он.
Заместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Владимирович Сыромолотов - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
09:51
Украина является неядерной страной по ДНЯО, напомнили в МИД
По его словам, "наработки и технологии остались".
"Для Украины как технически развитого государства создание установок по обогащению урана и по переработке ядерного топлива не является непреодолимой задачей", - заключил Сыромолотов.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
В феврале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. По его словам, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".
Читайте полный текст интервью >>
Контейнер с радиоактивными материалами - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
06:03
В МИД допустили, что на Украину завезут ядерный материал из третьих стран
 
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