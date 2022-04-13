https://ria.ru/20220413/ukraina-1783247528.html
ВСУ ведут боевые действия, применяя террористические методы, заявили в МИД
ВСУ ведут боевые действия, применяя террористические методы, заявили в МИД - РИА Новости, 13.04.2022
ВСУ ведут боевые действия, применяя террористические методы, заявили в МИД
Украинские военные ведут боевые действия с применением террористических методов, размещая артиллерию в жилых районах и блокируя мирных граждан, не позволяя им... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T09:13
2022-04-13T09:13
2022-04-13T10:05
в мире
владимир путин
россия
ближний восток
украина
олег сыромолотов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украинские военные ведут боевые действия с применением террористических методов, размещая артиллерию в жилых районах и блокируя мирных граждан, не позволяя им эвакуироваться, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."В цели и задачи специальной военной операции на Украине входит денацификация, подразумевающая борьбу с нацистской идеологией, а также устранение угроз России, исходящих с украинской территории", - напомнил он."Вооруженные формирования Украины глубоко привержены экстремистским взглядам. Они ведут боевые действия с применением террористических методов - размещают танки, артиллерию и РСЗО в жилых кварталах, блокируют мирных граждан в городах, не позволяя им эвакуироваться, прикрываются ими как "живым щитом", - указал Сыромолотов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Президент России Владимир Путин в начале марта сообщил, что на Украине националисты и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом: есть фотографии, на которых заметно, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
https://ria.ru/20220413/terrorizm-1783235839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, ближний восток, украина, олег сыромолотов
09:13 13.04.2022 (обновлено: 10:05 13.04.2022)
ВСУ ведут боевые действия, применяя террористические методы, заявили в МИД
Замглавы МИД Сыромолотов: ВСУ ведут боевые действия, применяя террористические методы
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украинские военные ведут боевые действия с применением террористических методов, размещая артиллерию в жилых районах и блокируя мирных граждан, не позволяя им эвакуироваться, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"В цели и задачи специальной военной операции на Украине
входит денацификация, подразумевающая борьбу с нацистской идеологией, а также устранение угроз России
, исходящих с украинской территории", - напомнил он.
"Вооруженные формирования Украины глубоко привержены экстремистским взглядам. Они ведут боевые действия с применением террористических методов - размещают танки, артиллерию и РСЗО в жилых кварталах, блокируют мирных граждан в городах, не позволяя им эвакуироваться, прикрываются ими как "живым щитом", - указал Сыромолотов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент России Владимир Путин
в начале марта сообщил, что на Украине националисты и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока
, прикрываются мирными жителями как живым щитом: есть фотографии, на которых заметно, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов.