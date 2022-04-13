https://ria.ru/20220413/uest-1783263125.html

СМИ: Канье Уэст хочет закончить карьеру и стать стилистом Кардашьян

СМИ: Канье Уэст хочет закончить карьеру и стать стилистом Кардашьян - РИА Новости, 13.04.2022

СМИ: Канье Уэст хочет закончить карьеру и стать стилистом Кардашьян

Канье Уэст захотел закончить карьеру певца и стать личным стилистом Ким Кардашьян. Об этом его экс-супруга рассказала в одном из выпусков своего семейного шоу... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:21

2022-04-13T11:21

2022-04-13T11:21

шоубиз

знаменитости

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Канье Уэст захотел закончить карьеру певца и стать личным стилистом Ким Кардашьян. Об этом его экс-супруга рассказала в одном из выпусков своего семейного шоу. Ее слова привел портал TMZ.Согласно изданию, Ким примеряла наряды для предстоящего светского мероприятия и разговаривала с подругой, рассказывая о последних образах, которые для нее выбрал экс-супруг. А затем сделала неожиданное заявление.Затем девушки рассмеялись. В издании отмечается, что Канье действительно сильно влиял на внешний вид своей бывшей супруги, а после расставания подбирал образы для новой девушки Джулии Фокс.Ранее в интервью Ким намекнула на причину развода с рэпером, отметив, что "очень долго заботилась о счастье других".

https://ria.ru/20211225/razvody-1765483332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости