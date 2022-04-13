https://ria.ru/20220413/uest-1783263125.html
СМИ: Канье Уэст хочет закончить карьеру и стать стилистом Кардашьян
СМИ: Канье Уэст хочет закончить карьеру и стать стилистом Кардашьян - РИА Новости, 13.04.2022
СМИ: Канье Уэст хочет закончить карьеру и стать стилистом Кардашьян
Канье Уэст захотел закончить карьеру певца и стать личным стилистом Ким Кардашьян. Об этом его экс-супруга рассказала в одном из выпусков своего семейного шоу... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:21
2022-04-13T11:21
2022-04-13T11:21
шоубиз
знаменитости
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Канье Уэст захотел закончить карьеру певца и стать личным стилистом Ким Кардашьян. Об этом его экс-супруга рассказала в одном из выпусков своего семейного шоу. Ее слова привел портал TMZ.Согласно изданию, Ким примеряла наряды для предстоящего светского мероприятия и разговаривала с подругой, рассказывая о последних образах, которые для нее выбрал экс-супруг. А затем сделала неожиданное заявление.Затем девушки рассмеялись. В издании отмечается, что Канье действительно сильно влиял на внешний вид своей бывшей супруги, а после расставания подбирал образы для новой девушки Джулии Фокс.Ранее в интервью Ким намекнула на причину развода с рэпером, отметив, что "очень долго заботилась о счастье других".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости
СМИ: Канье Уэст хочет закончить карьеру и стать стилистом Кардашьян
СМИ: Канье Уэст хочет "все бросить" и стать стилистом Кардашьян
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Канье Уэст захотел закончить карьеру певца и стать личным стилистом Ким Кардашьян. Об этом его экс-супруга рассказала в одном из выпусков своего семейного шоу. Ее слова привел
портал TMZ.
Согласно изданию, Ким примеряла наряды для предстоящего светского мероприятия и разговаривала с подругой, рассказывая о последних образах, которые для нее выбрал экс-супруг. А затем сделала неожиданное заявление.
"Канье хочет все бросить и посвятить свою жизнь тому, чтобы быть моим стилистом", – сказала Кардашьян.
Затем девушки рассмеялись. В издании отмечается, что Канье действительно сильно влиял на внешний вид своей бывшей супруги, а после расставания подбирал образы для новой девушки Джулии Фокс.
Ранее в интервью Ким намекнула
на причину развода с рэпером, отметив, что "очень долго заботилась о счастье других".