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СМИ: Канье Уэст хочет закончить карьеру и стать стилистом Кардашьян - РИА Новости, 13.04.2022
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Шоубиз
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СМИ: Канье Уэст хочет закончить карьеру и стать стилистом Кардашьян
СМИ: Канье Уэст хочет закончить карьеру и стать стилистом Кардашьян - РИА Новости, 13.04.2022
СМИ: Канье Уэст хочет закончить карьеру и стать стилистом Кардашьян
Канье Уэст захотел закончить карьеру певца и стать личным стилистом Ким Кардашьян. Об этом его экс-супруга рассказала в одном из выпусков своего семейного шоу... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:21
2022-04-13T11:21
шоубиз
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Канье Уэст захотел закончить карьеру певца и стать личным стилистом Ким Кардашьян. Об этом его экс-супруга рассказала в одном из выпусков своего семейного шоу. Ее слова привел портал TMZ.Согласно изданию, Ким примеряла наряды для предстоящего светского мероприятия и разговаривала с подругой, рассказывая о последних образах, которые для нее выбрал экс-супруг. А затем сделала неожиданное заявление.Затем девушки рассмеялись. В издании отмечается, что Канье действительно сильно влиял на внешний вид своей бывшей супруги, а после расставания подбирал образы для новой девушки Джулии Фокс.Ранее в интервью Ким намекнула на причину развода с рэпером, отметив, что "очень долго заботилась о счастье других".
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знаменитости
11:21 13.04.2022
 
СМИ: Канье Уэст хочет закончить карьеру и стать стилистом Кардашьян

СМИ: Канье Уэст хочет "все бросить" и стать стилистом Кардашьян

© AP Photo / Invision/Rob LatourКим Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Invision/Rob Latour
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Канье Уэст захотел закончить карьеру певца и стать личным стилистом Ким Кардашьян. Об этом его экс-супруга рассказала в одном из выпусков своего семейного шоу. Ее слова привел портал TMZ.
Согласно изданию, Ким примеряла наряды для предстоящего светского мероприятия и разговаривала с подругой, рассказывая о последних образах, которые для нее выбрал экс-супруг. А затем сделала неожиданное заявление.

"Канье хочет все бросить и посвятить свою жизнь тому, чтобы быть моим стилистом", – сказала Кардашьян.

Затем девушки рассмеялись. В издании отмечается, что Канье действительно сильно влиял на внешний вид своей бывшей супруги, а после расставания подбирал образы для новой девушки Джулии Фокс.
Ранее в интервью Ким намекнула на причину развода с рэпером, отметив, что "очень долго заботилась о счастье других".
Американская модель, актриса Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
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