Рейтинг@Mail.ru
ЕР внесла в Госдуму проект о снятии излишней нагрузки с учителей - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220413/uchitelya-1783318147.html
ЕР внесла в Госдуму проект о снятии излишней нагрузки с учителей
ЕР внесла в Госдуму проект о снятии излишней нагрузки с учителей - РИА Новости, 13.04.2022
ЕР внесла в Госдуму проект о снятии излишней нагрузки с учителей
Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей, которым вводится прямой запрет возложения на них... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:11
2022-04-13T14:41
общество
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единая россия
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141555_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_8da756387efba016f7ea912fce0d2a97.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей, которым вводится прямой запрет возложения на них работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня, рассказали в пресс-службе партии.Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили законопроект, призванный снизить бюрократическую нагрузку на учителей, благодаря новым нормам школы смогут перейти на электронный документооборот, что снимет часть бумажной работы с педагогов."Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей. Законопроект "Единой России" предусматривает утверждение перечня учебно-методической и иной документации, подготовка которой осуществляется педагогами при выполнении обязанностей по обучению и воспитанию детей. Также вводится прямой запрет возложения на них работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас российская система образования является самой забюрократизированной среди 36 мировых систем. Так, на заполнение планов и отчетов учителя тратят более 15 рабочих часов из 46. Основной причиной такой нагрузки является отсутствие законодательного ограничения на запрос документации с учителя, пояснили в партии. В соответствии с законопроектом, образовательные организации смогут применять в своей деятельности электронный документооборот, добавили в пресс-службе."67% опрошенных учителей подтвердили, что высокая документационная нагрузка учителя остается нерешенной проблемой. Мы поднимали этот вопрос на партийной платформе, по итогам этой работы Минпросвещения направил рекомендации по снижению бюрократической нагрузки на учителей, но это – не обязательный документ, поэтому проблема сохранилась. В связи с этим "Единая Россия" вышла с законодательной инициативой", - отметила координатор партпроекта "Новая школа", первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова, которую цитирует пресс-служба.Инициативы поддерживает Минпросвещения и Рособрнадзор, подчеркнули в партии.
https://sn.ria.ru/20220412/uchitel_goda-1783099683.html
https://na.ria.ru/20220302/basyuk-1775848529.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141555_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_659986b3065ac506af533eed975312e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единая россия, социальный навигатор, сн_образование
14:11 13.04.2022 (обновлено: 14:41 13.04.2022)
 
ЕР внесла в Госдуму проект о снятии излишней нагрузки с учителей

ЕР внесла в Госдуму проект о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей, которым вводится прямой запрет возложения на них работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня, рассказали в пресс-службе партии.
Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили законопроект, призванный снизить бюрократическую нагрузку на учителей, благодаря новым нормам школы смогут перейти на электронный документооборот, что снимет часть бумажной работы с педагогов.
всероссийский конкурс Учитель года России-2020 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 13:42
В конкурсе "Учитель года России" появится новая номинация
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей. Законопроект "Единой России" предусматривает утверждение перечня учебно-методической и иной документации, подготовка которой осуществляется педагогами при выполнении обязанностей по обучению и воспитанию детей. Также вводится прямой запрет возложения на них работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас российская система образования является самой забюрократизированной среди 36 мировых систем. Так, на заполнение планов и отчетов учителя тратят более 15 рабочих часов из 46. Основной причиной такой нагрузки является отсутствие законодательного ограничения на запрос документации с учителя, пояснили в партии. В соответствии с законопроектом, образовательные организации смогут применять в своей деятельности электронный документооборот, добавили в пресс-службе.
"67% опрошенных учителей подтвердили, что высокая документационная нагрузка учителя остается нерешенной проблемой. Мы поднимали этот вопрос на партийной платформе, по итогам этой работы Минпросвещения направил рекомендации по снижению бюрократической нагрузки на учителей, но это – не обязательный документ, поэтому проблема сохранилась. В связи с этим "Единая Россия" вышла с законодательной инициативой", - отметила координатор партпроекта "Новая школа", первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова, которую цитирует пресс-служба.
Инициативы поддерживает Минпросвещения и Рособрнадзор, подчеркнули в партии.
Заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк во время пресс-конференции Российский учитель – 2030: формирование личности и подготовка профессионала - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 09:00
Новый взгляд на профессию: учителей должны готовить не только в педвузах
 
ОбществоГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единая РоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала