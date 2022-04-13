https://ria.ru/20220413/uchitelya-1783318147.html

ЕР внесла в Госдуму проект о снятии излишней нагрузки с учителей

ЕР внесла в Госдуму проект о снятии излишней нагрузки с учителей - РИА Новости, 13.04.2022

ЕР внесла в Госдуму проект о снятии излишней нагрузки с учителей

Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей, которым вводится прямой запрет возложения на них... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:11

2022-04-13T14:11

2022-04-13T14:41

общество

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единая россия

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей, которым вводится прямой запрет возложения на них работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня, рассказали в пресс-службе партии.Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили законопроект, призванный снизить бюрократическую нагрузку на учителей, благодаря новым нормам школы смогут перейти на электронный документооборот, что снимет часть бумажной работы с педагогов."Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей. Законопроект "Единой России" предусматривает утверждение перечня учебно-методической и иной документации, подготовка которой осуществляется педагогами при выполнении обязанностей по обучению и воспитанию детей. Также вводится прямой запрет возложения на них работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас российская система образования является самой забюрократизированной среди 36 мировых систем. Так, на заполнение планов и отчетов учителя тратят более 15 рабочих часов из 46. Основной причиной такой нагрузки является отсутствие законодательного ограничения на запрос документации с учителя, пояснили в партии. В соответствии с законопроектом, образовательные организации смогут применять в своей деятельности электронный документооборот, добавили в пресс-службе."67% опрошенных учителей подтвердили, что высокая документационная нагрузка учителя остается нерешенной проблемой. Мы поднимали этот вопрос на партийной платформе, по итогам этой работы Минпросвещения направил рекомендации по снижению бюрократической нагрузки на учителей, но это – не обязательный документ, поэтому проблема сохранилась. В связи с этим "Единая Россия" вышла с законодательной инициативой", - отметила координатор партпроекта "Новая школа", первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова, которую цитирует пресс-служба.Инициативы поддерживает Минпросвещения и Рособрнадзор, подчеркнули в партии.

https://sn.ria.ru/20220412/uchitel_goda-1783099683.html

https://na.ria.ru/20220302/basyuk-1775848529.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единая россия, социальный навигатор, сн_образование