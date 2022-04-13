Белоусов заявил о росте цен на потребительские товары с начала санкций
Вице-премьер Белоусов: потребительские цены выросли в среднем на 10% с начала санкций
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске
Покупательница в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Потребительские цены в России с момента нового витка антироссийских санкций выросли в среднем на 10%, для снижения последствий кабмин разрабатывает меры денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных и семей с детьми, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Выступая в среду в Совете Федерации Белоусов отметил, что ажиотажный спрос наблюдавшийся в РФ с конца февраля, одновременно с сокращением импортных поставок, вызвал волну повышения цен. "Всего, с начала санкций, потребительские цены выросли в среднем на 10%. Однако, на сахар и, так называемый, "борщевой набор" – на 50-60%. Продовольственные товары длительного хранения - соль, мука, крупы – на 10-20%. На непродовольственные товары, где высока зависимость от импорта – на 16%", - сказал Белоусов.
"Для максимального снижения последствий скачка инфляции по поручению президента разрабатываются меры денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных граждан, семей с детьми", - добавил он.
Резкий рост недельной динамики инфляции в России произошел за неделю с 26 февраля по 4 марта, когда она ускорилась до 2,22% с 0,45% на предыдущей. На неделе с 5 по 11 марта значение недельной инфляции составило 2,09%, с 12 по 18 марта - 1,93%. В период с 19 по 25 марта недельная инфляции замедлились до 1,16%; с 26 марта по 1 апреля - до 0,99%. Банк России в пятницу сообщил, что годовая инфляция в РФ продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.