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Белоусов заявил о росте цен на потребительские товары с начала санкций

Белоусов заявил о росте цен на потребительские товары с начала санкций - РИА Новости, 13.04.2022

Белоусов заявил о росте цен на потребительские товары с начала санкций

Потребительские цены в России с момента нового витка антироссийских санкций выросли в среднем на 10%, для снижения последствий кабмин разрабатывает меры... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:51

2022-04-13T13:51

2022-04-13T13:51

продукты

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россия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Потребительские цены в России с момента нового витка антироссийских санкций выросли в среднем на 10%, для снижения последствий кабмин разрабатывает меры денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных и семей с детьми, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.Выступая в среду в Совете Федерации Белоусов отметил, что ажиотажный спрос наблюдавшийся в РФ с конца февраля, одновременно с сокращением импортных поставок, вызвал волну повышения цен. "Всего, с начала санкций, потребительские цены выросли в среднем на 10%. Однако, на сахар и, так называемый, "борщевой набор" – на 50-60%. Продовольственные товары длительного хранения - соль, мука, крупы – на 10-20%. На непродовольственные товары, где высока зависимость от импорта – на 16%", - сказал Белоусов."Для максимального снижения последствий скачка инфляции по поручению президента разрабатываются меры денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных граждан, семей с детьми", - добавил он.По данным Росстата, инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении - до 16,69% с 9,15% месяцем ранее. Показатель месячной инфляции в марте в 7,61% оказался самым высоким с января 1999 года - тогда значение находилось на отметке 8,38%.Резкий рост недельной динамики инфляции в России произошел за неделю с 26 февраля по 4 марта, когда она ускорилась до 2,22% с 0,45% на предыдущей. На неделе с 5 по 11 марта значение недельной инфляции составило 2,09%, с 12 по 18 марта - 1,93%. В период с 19 по 25 марта недельная инфляции замедлились до 1,16%; с 26 марта по 1 апреля - до 0,99%. Банк России в пятницу сообщил, что годовая инфляция в РФ продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

продукты, экономика, россия, совет федерации рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), андрей белоусов, цены, инфляция, владимир путин