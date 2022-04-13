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Белоусов заявил о росте цен на потребительские товары с начала санкций - РИА Новости, 13.04.2022
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Белоусов заявил о росте цен на потребительские товары с начала санкций
Белоусов заявил о росте цен на потребительские товары с начала санкций - РИА Новости, 13.04.2022
Белоусов заявил о росте цен на потребительские товары с начала санкций
Потребительские цены в России с момента нового витка антироссийских санкций выросли в среднем на 10%, для снижения последствий кабмин разрабатывает меры... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:51
2022-04-13T13:51
продукты
экономика
россия
совет федерации рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
андрей белоусов
цены
инфляция
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Потребительские цены в России с момента нового витка антироссийских санкций выросли в среднем на 10%, для снижения последствий кабмин разрабатывает меры денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных и семей с детьми, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.Выступая в среду в Совете Федерации Белоусов отметил, что ажиотажный спрос наблюдавшийся в РФ с конца февраля, одновременно с сокращением импортных поставок, вызвал волну повышения цен. "Всего, с начала санкций, потребительские цены выросли в среднем на 10%. Однако, на сахар и, так называемый, "борщевой набор" – на 50-60%. Продовольственные товары длительного хранения - соль, мука, крупы – на 10-20%. На непродовольственные товары, где высока зависимость от импорта – на 16%", - сказал Белоусов."Для максимального снижения последствий скачка инфляции по поручению президента разрабатываются меры денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных граждан, семей с детьми", - добавил он.По данным Росстата, инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении - до 16,69% с 9,15% месяцем ранее. Показатель месячной инфляции в марте в 7,61% оказался самым высоким с января 1999 года - тогда значение находилось на отметке 8,38%.Резкий рост недельной динамики инфляции в России произошел за неделю с 26 февраля по 4 марта, когда она ускорилась до 2,22% с 0,45% на предыдущей. На неделе с 5 по 11 марта значение недельной инфляции составило 2,09%, с 12 по 18 марта - 1,93%. В период с 19 по 25 марта недельная инфляции замедлились до 1,16%; с 26 марта по 1 апреля - до 0,99%. Банк России в пятницу сообщил, что годовая инфляция в РФ продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
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продукты, экономика, россия, совет федерации рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), андрей белоусов, цены, инфляция, владимир путин
13:51 13.04.2022
 
Белоусов заявил о росте цен на потребительские товары с начала санкций

Вице-премьер Белоусов: потребительские цены выросли в среднем на 10% с начала санкций

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске
Покупательница в гипермаркете Ашан в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупательница в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Потребительские цены в России с момента нового витка антироссийских санкций выросли в среднем на 10%, для снижения последствий кабмин разрабатывает меры денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных и семей с детьми, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Выступая в среду в Совете Федерации Белоусов отметил, что ажиотажный спрос наблюдавшийся в РФ с конца февраля, одновременно с сокращением импортных поставок, вызвал волну повышения цен. "Всего, с начала санкций, потребительские цены выросли в среднем на 10%. Однако, на сахар и, так называемый, "борщевой набор" – на 50-60%. Продовольственные товары длительного хранения - соль, мука, крупы – на 10-20%. На непродовольственные товары, где высока зависимость от импорта – на 16%", - сказал Белоусов.
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"Для максимального снижения последствий скачка инфляции по поручению президента разрабатываются меры денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных граждан, семей с детьми", - добавил он.
По данным Росстата, инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении - до 16,69% с 9,15% месяцем ранее. Показатель месячной инфляции в марте в 7,61% оказался самым высоким с января 1999 года - тогда значение находилось на отметке 8,38%.
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Резкий рост недельной динамики инфляции в России произошел за неделю с 26 февраля по 4 марта, когда она ускорилась до 2,22% с 0,45% на предыдущей. На неделе с 5 по 11 марта значение недельной инфляции составило 2,09%, с 12 по 18 марта - 1,93%. В период с 19 по 25 марта недельная инфляции замедлились до 1,16%; с 26 марта по 1 апреля - до 0,99%. Банк России в пятницу сообщил, что годовая инфляция в РФ продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
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ПродуктыЭкономикаРоссияСовет Федерации РФФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Андрей БелоусовЦеныИнфляцияВладимир Путин
 
 
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