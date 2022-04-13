https://ria.ru/20220413/terrorizm-1783235839.html

В МИД заявили об угрозе химического терроризма со стороны Украины

В МИД заявили об угрозе химического терроризма со стороны Украины - РИА Новости, 13.04.2022

В МИД заявили об угрозе химического терроризма со стороны Украины

Украинские власти вынашивают планы по химическим провокациям в Донбассе, не исключено повторение терактов против предприятий с токсичными веществами, заявил в... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T05:03

2022-04-13T05:03

2022-04-13T10:05

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Украинские власти вынашивают планы по химическим провокациям в Донбассе, не исключено повторение терактов против предприятий с токсичными веществами, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Олег Сыромолотов.Как заявил дипломат, "высокая вероятность реализации подобного сценария обусловлена множественными химпровокациями, устроенными подконтрольными США и их союзникам по НАТО вооруженными группировками экстремистов в ходе сирийского конфликта".В качестве примера Сыромолотов привел провокацию в Буче, а также планы соратников Владимира Зеленского планы по химпровокациям на Донбассе, о которых Россия уже неоднократно информировала Совбез ООН и ОЗХО."Не удивимся, если аналогичные обвинения последуют в наш адрес и применительно к недавним событиям на заводе "Заря" (город Рубежное), где боевики предприняли подрыв цистерн с азотной кислотой, с тем чтобы образовавшееся облако отравляющих веществ отнесло ветром на освобожденный от них населенный пункт Кудряшовка. Не исключаем, что подобные теракты повторятся, поскольку на данном предприятии остаются, по некоторым оценкам, порядка 40 тысяч тонн высокотоксичных веществ, в том числе азотная, серная и соляная кислота, а также аммиак", – подчеркнул замглавы МИД РФ.Украинские власти уже не раз прибегали к подобным инсценировкам, с помощью которых пытались обвинить Россию в массовых убийствах. Так, в первые дни апреля украинские и западные СМИ распространили фото и видео из Бучи, на которых, как утверждалось, запечатлены мертвые тела, оставшиеся лежать на улицах города после того, как его покинули российские войска. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности этих материалов.В российском Минобороны публикации назвали провокацией, подчеркнув, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, а все подразделения полностью вышли из города 30 марта. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали город из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Еще одну провокацию украинские власти устроили 8 апреля, обвинив Россию в ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где погибли более 50 человек.В Минобороны пояснили, что на месте происшествия остались обломки от ракеты "Точка-У", которую давно сняли с вооружения в России, а удар наносился со стороны позиций ВСУ. На принадлежность ракеты Украине указывает и ее серийный номер, который виден на снимках с места происшествия.Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, после предъявленных доказательств инцидент в Краматорске очень быстро замолчали в западных СМИ.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/provokatsiya-1783221003.html

https://ria.ru/20220410/zelenskiy-1782782906.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/rubezhnoe-1781921829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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