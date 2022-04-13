Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили об угрозе химического терроризма со стороны Украины - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220413/terrorizm-1783235839.html
В МИД заявили об угрозе химического терроризма со стороны Украины
В МИД заявили об угрозе химического терроризма со стороны Украины - РИА Новости, 13.04.2022
В МИД заявили об угрозе химического терроризма со стороны Украины
Украинские власти вынашивают планы по химическим провокациям в Донбассе, не исключено повторение терактов против предприятий с токсичными веществами, заявил в... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T05:03
2022-04-13T10:05
в мире
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108442_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_1a7c85d004c8b2bd888ef1eb56b0fb0d.jpg
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Украинские власти вынашивают планы по химическим провокациям в Донбассе, не исключено повторение терактов против предприятий с токсичными веществами, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Олег Сыромолотов.Как заявил дипломат, "высокая вероятность реализации подобного сценария обусловлена множественными химпровокациями, устроенными подконтрольными США и их союзникам по НАТО вооруженными группировками экстремистов в ходе сирийского конфликта".В качестве примера Сыромолотов привел провокацию в Буче, а также планы соратников Владимира Зеленского планы по химпровокациям на Донбассе, о которых Россия уже неоднократно информировала Совбез ООН и ОЗХО."Не удивимся, если аналогичные обвинения последуют в наш адрес и применительно к недавним событиям на заводе "Заря" (город Рубежное), где боевики предприняли подрыв цистерн с азотной кислотой, с тем чтобы образовавшееся облако отравляющих веществ отнесло ветром на освобожденный от них населенный пункт Кудряшовка. Не исключаем, что подобные теракты повторятся, поскольку на данном предприятии остаются, по некоторым оценкам, порядка 40 тысяч тонн высокотоксичных веществ, в том числе азотная, серная и соляная кислота, а также аммиак", – подчеркнул замглавы МИД РФ.Украинские власти уже не раз прибегали к подобным инсценировкам, с помощью которых пытались обвинить Россию в массовых убийствах. Так, в первые дни апреля украинские и западные СМИ распространили фото и видео из Бучи, на которых, как утверждалось, запечатлены мертвые тела, оставшиеся лежать на улицах города после того, как его покинули российские войска. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности этих материалов.В российском Минобороны публикации назвали провокацией, подчеркнув, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, а все подразделения полностью вышли из города 30 марта. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали город из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Еще одну провокацию украинские власти устроили 8 апреля, обвинив Россию в ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где погибли более 50 человек.В Минобороны пояснили, что на месте происшествия остались обломки от ракеты "Точка-У", которую давно сняли с вооружения в России, а удар наносился со стороны позиций ВСУ. На принадлежность ракеты Украине указывает и ее серийный номер, который виден на снимках с места происшествия.Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, после предъявленных доказательств инцидент в Краматорске очень быстро замолчали в западных СМИ.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220412/provokatsiya-1783221003.html
https://ria.ru/20220410/zelenskiy-1782782906.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220405/rubezhnoe-1781921829.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108442_430:67:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bff2cf6636e932060e4d656dec0765b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия
05:03 13.04.2022 (обновлено: 10:05 13.04.2022)
 
В МИД заявили об угрозе химического терроризма со стороны Украины

МИД России назвал угрозу химического терроризма со стороны ВСУ и националистов реальной

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Украинские власти вынашивают планы по химическим провокациям в Донбассе, не исключено повторение терактов против предприятий с токсичными веществами, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
"Считаем вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны действующих под покровительством нынешнего киевского режима фашиствующих националистов и подконтрольных им подразделений ВСУ", – сказал он.
Как заявил дипломат, "высокая вероятность реализации подобного сценария обусловлена множественными химпровокациями, устроенными подконтрольными США и их союзникам по НАТО вооруженными группировками экстремистов в ходе сирийского конфликта".
В качестве примера Сыромолотов привел провокацию в Буче, а также планы соратников Владимира Зеленского планы по химпровокациям на Донбассе, о которых Россия уже неоднократно информировала Совбез ООН и ОЗХО.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 22:08В мире
Минобороны РФ предупредило о подготовке Киевом провокации в Ирпене
"Не удивимся, если аналогичные обвинения последуют в наш адрес и применительно к недавним событиям на заводе "Заря" (город Рубежное), где боевики предприняли подрыв цистерн с азотной кислотой, с тем чтобы образовавшееся облако отравляющих веществ отнесло ветром на освобожденный от них населенный пункт Кудряшовка. Не исключаем, что подобные теракты повторятся, поскольку на данном предприятии остаются, по некоторым оценкам, порядка 40 тысяч тонн высокотоксичных веществ, в том числе азотная, серная и соляная кислота, а также аммиак", – подчеркнул замглавы МИД РФ.
Украинские власти уже не раз прибегали к подобным инсценировкам, с помощью которых пытались обвинить Россию в массовых убийствах. Так, в первые дни апреля украинские и западные СМИ распространили фото и видео из Бучи, на которых, как утверждалось, запечатлены мертвые тела, оставшиеся лежать на улицах города после того, как его покинули российские войска. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности этих материалов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 16:56
Во Франции указали на двуличие Зеленского
В российском Минобороны публикации назвали провокацией, подчеркнув, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, а все подразделения полностью вышли из города 30 марта. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали город из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Еще одну провокацию украинские власти устроили 8 апреля, обвинив Россию в ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где погибли более 50 человек.
В Минобороны пояснили, что на месте происшествия остались обломки от ракеты "Точка-У", которую давно сняли с вооружения в России, а удар наносился со стороны позиций ВСУ. На принадлежность ракеты Украине указывает и ее серийный номер, который виден на снимках с места происшествия.
Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, после предъявленных доказательств инцидент в Краматорске очень быстро замолчали в западных СМИ.
Читайте полный текст интервью >>
Боец отделения Донбасс в Рубежном - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 16:11Сказано в эфире
Эксперт: действия украинских военных в Рубежном – это химическая атака
 
В миреУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала