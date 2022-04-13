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С беженцами с Украины на Запад могут проникать террористы, заявили в МИД - РИА Новости, 13.04.2022
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С беженцами с Украины на Запад могут проникать террористы, заявили в МИД
С беженцами с Украины на Запад могут проникать террористы, заявили в МИД - РИА Новости, 13.04.2022
С беженцами с Украины на Запад могут проникать террористы, заявили в МИД
Российская сторона полагает, что с беженцами из Украины на Запад могут проникать террористы и криминальные элементы, такое мнение в интервью РИА Новости выразил РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:03
2022-04-13T10:03
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
олег сыромолотов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российская сторона полагает, что с беженцами из Украины на Запад могут проникать террористы и криминальные элементы, такое мнение в интервью РИА Новости выразил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."С учетом того, что в другие страны в условиях отсутствия должного миграционного контроля с Украины выехало уже более 4 миллионов беженцев, в том числе более 600 тысяч человек - в Россию, гарантировать отсутствие среди них террористов и криминальных элементов не может никто", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220410/bezhentsy-1782752910.html
https://ria.ru/20220412/millioner-1783225451.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, олег сыромолотов
10:03 13.04.2022
 
С беженцами с Украины на Запад могут проникать террористы, заявили в МИД

В МИД не исключили, что с беженцами с Украины на Запад могут проникать террористы

© AP Photo / Pawel KuczynskiБеженцы из Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки Варшаве
Беженцы из Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Pawel Kuczynski
Беженцы из Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российская сторона полагает, что с беженцами из Украины на Запад могут проникать террористы и криминальные элементы, такое мнение в интервью РИА Новости выразил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"С учетом того, что в другие страны в условиях отсутствия должного миграционного контроля с Украины выехало уже более 4 миллионов беженцев, в том числе более 600 тысяч человек - в Россию, гарантировать отсутствие среди них террористов и криминальных элементов не может никто", - сказал он.
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Британский министр прокомментировал ситуацию с украинскими беженцами
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Читайте полный текст интервью >>
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 23:22
В Вене украинский миллионер попал под суд за угрозу ножом из-за пяти евро
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассОлег Сыромолотов
 
 
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