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В Нью-Йорке задержали подозреваемого в нападении на людей в метро

В Нью-Йорке задержали подозреваемого в нападении на людей в метро - РИА Новости, 13.04.2022

В Нью-Йорке задержали подозреваемого в нападении на людей в метро

Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого по резонансному делу о стрельбе в городском метро, передает телеканал CNN со ссылкой на правоохранителей. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T21:06

2022-04-13T21:06

2022-04-13T21:42

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ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого по резонансному делу о стрельбе в городском метро, передает телеканал CNN со ссылкой на правоохранителей.Ранее власти объявили, что считают подозреваемым 61-летнего афроамериканца Фрэнка Роберта Джеймса.Во вторник утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. Как рассказала шеф полиции Сюэл, мужчина в оранжевом строительном жилете был в противогазе, он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали 23 человека. Полиция объявила в розыск и вскоре нашла примерно в восьми километрах от места стрельбы машину, возможно, связанную с инцидентом. В ней никого не оказалось.

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, нью-йорк, сша