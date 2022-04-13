https://ria.ru/20220413/ssj100-1783291873.html

"Ростех" намерен с 2024 года выпускать 20 импортозамещенных SSJ100 в год

"Ростех" намерен с 2024 года выпускать 20 импортозамещенных SSJ100 в год - РИА Новости, 13.04.2022

"Ростех" намерен с 2024 года выпускать 20 импортозамещенных SSJ100 в год

Производство "импортозамещенной версии" ближнемагистрального пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 может начаться через два года, сообщил глава "Ростеха"... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:45

2022-04-13T12:45

2022-04-13T14:19

sukhoi superjet 100 (ssj100)

экономика

юрий слюсарь

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

sukhoi superjet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:365:2993:2048_1920x0_80_0_0_f509b99d527d7346cb53f48de0b7030d.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Производство "импортозамещенной версии" ближнемагистрального пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 может начаться через два года, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов."В 2024 году мы планируем наладить производство импортозамещенного самолета "Сухой Суперджет" с отечественными двигателями ПД-8 в количестве 20 штук ежегодно", — сказал он, выступая в Совете Федерации.Как заявил на минувшей неделе глава ОАК Юрий Слюсарь, первый полет SSJ100 с российским двигателем ПД-8 состоится в первом квартале 2023-го.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. Машина совершила первый полет в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию воздушное судно запустили в 2011-м. Сейчас ОАК работает над новым вариантом самолета SSJ New, в этой разновидности обещают по максимуму заместить импортные компоненты.В рамках санкций из-за военной операции на Украине Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей Брюссель обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Запрещены также услуги техобслуживания и страхования.По словам премьера Михаила Мишустина, авиаотрасль "попытались отменить". Правительство намерено уже в этом году субсидировать операционную деятельность аэропортов и авиакомпаний на сто миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220404/aviakompanii-1781640422.html

https://ria.ru/20220407/superjet-1782375650.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

sukhoi superjet 100 (ssj100), экономика, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак), sukhoi superjet