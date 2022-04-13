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США за полтора месяца поставили Украине оружия на 1,65 миллиарда долларов

США за полтора месяца поставили Украине оружия на 1,65 миллиарда долларов - РИА Новости, 13.04.2022

США за полтора месяца поставили Украине оружия на 1,65 миллиарда долларов

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил РИА Новости, что за последние полтора месяца Вашингтон поставил Киеву оружия на 1,65 миллиарда долларов, при этом... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T09:29

2022-04-13T09:29

2022-04-13T10:06

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил РИА Новости, что за последние полтора месяца Вашингтон поставил Киеву оружия на 1,65 миллиарда долларов, при этом украинские власти не могут обеспечить безопасное хранение поставленного странами НАТО оружия, оно может оказаться на черных рынках других стран."Все эти люди хорошо вооружены благодаря тому, что последние восемь лет государства-члены НАТО активно поставляли на Украину оружие, боеприпасы, военную технику. С начала специальной военной операции размеры западной военной помощи Украине увеличились. За последние полтора месяца только Вашингтон осуществил поставки вооружения в Киев на общую сумму 1,65 миллиарда долларов, предоставив сотни ПЗРК Stinger, тысячи ПТРК Javelin, гранатометов и других видов оружия", - сообщил он в интервью РИА Новости.По его словам, "очевидно, что власти Украины, не контролирующие действия боевиков, не смогут обеспечить безопасное хранение и нераспространение этого оружия, которое впоследствии может оказаться на черных рынках других стран".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220413/ukraina-1783240747.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, javelin (птрк), ситуация в днр и лнр, сша