https://ria.ru/20220413/smi-1783335232.html
Сенаторы оперативно рассмотрят законопроект о внесудебной блокировке СМИ
Сенаторы оперативно рассмотрят законопроект о внесудебной блокировке СМИ - РИА Новости, 13.04.2022
Сенаторы оперативно рассмотрят законопроект о внесудебной блокировке СМИ
Сенаторы готовы оперативно рассмотреть законопроект о внесудебной блокировке СМИ за распространение недостоверной информации, большинство парламентариев... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:26
2022-04-13T15:26
2022-04-13T15:36
политика
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Сенаторы готовы оперативно рассмотреть законопроект о внесудебной блокировке СМИ за распространение недостоверной информации, большинство парламентариев поддерживает документ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Законопроект о внесудебном прекращении деятельности СМИ в России Генпрокуратурой за распространение недостоверной информации, в том числе о Вооруженных силах (ВС) РФ, может быть рассмотрен депутатами Госдумы 18 мая."Предварительные консультации с коллегами говорят о том, что большинство сенаторов поддерживает этот законопроект, есть все шансы у него пройти в Совете Федерации", - сказала спикер. Она отметила, что как только Госдума его примет и он поступит в Совфед, "мы, конечно, оперативно его рассмотрим".По словам законодателя, против России развязана мощная информационная война с использованием обвинений в ложных и несуществующих фактах. "Те методы, которые используются, можно сравнить с оружием массового поражения. Мы, безусловно, должны реагировать", - сказала политик, добавив, что необходимо иметь возможность моментально купировать ложные новости.Спикер считает, что нужно "аккуратно пользоваться таким мощным инструментом". При этом добросовестные СМИ могут не волноваться, они работают в правовом поле", добавила она. Кроме того, "у журналистов и у редакций остается право в судебном порядке оспорить действия прокуратуры", заключила Матвиенко.
https://ria.ru/20220407/proekt-1782312279.html
https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко
15:26 13.04.2022 (обновлено: 15:36 13.04.2022)
Сенаторы оперативно рассмотрят законопроект о внесудебной блокировке СМИ
Совфед оперативно рассмотрит законопроект о внесудебной блокировке СМИ за фейки
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Сенаторы готовы оперативно рассмотреть законопроект о внесудебной блокировке СМИ за распространение недостоверной информации, большинство парламентариев поддерживает документ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Законопроект о внесудебном прекращении деятельности СМИ в России Генпрокуратурой
за распространение недостоверной информации, в том числе о Вооруженных силах (ВС) РФ, может быть рассмотрен депутатами Госдумы
18 мая.
"Предварительные консультации с коллегами говорят о том, что большинство сенаторов поддерживает этот законопроект, есть все шансы у него пройти в Совете Федерации
", - сказала спикер. Она отметила, что как только Госдума его примет и он поступит в Совфед, "мы, конечно, оперативно его рассмотрим".
По словам законодателя, против России развязана мощная информационная война с использованием обвинений в ложных и несуществующих фактах. "Те методы, которые используются, можно сравнить с оружием массового поражения. Мы, безусловно, должны реагировать", - сказала политик, добавив, что необходимо иметь возможность моментально купировать ложные новости.
Спикер считает, что нужно "аккуратно пользоваться таким мощным инструментом". При этом добросовестные СМИ могут не волноваться, они работают в правовом поле", добавила она. Кроме того, "у журналистов и у редакций остается право в судебном порядке оспорить действия прокуратуры", заключила Матвиенко.