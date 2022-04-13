https://ria.ru/20220413/smi-1783335232.html

Сенаторы оперативно рассмотрят законопроект о внесудебной блокировке СМИ

Сенаторы оперативно рассмотрят законопроект о внесудебной блокировке СМИ - РИА Новости, 13.04.2022

Сенаторы оперативно рассмотрят законопроект о внесудебной блокировке СМИ

Сенаторы готовы оперативно рассмотреть законопроект о внесудебной блокировке СМИ за распространение недостоверной информации, большинство парламентариев... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:26

2022-04-13T15:26

2022-04-13T15:36

политика

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776529237_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8d2fa308a393a873840c3e172d65bba.jpg

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Сенаторы готовы оперативно рассмотреть законопроект о внесудебной блокировке СМИ за распространение недостоверной информации, большинство парламентариев поддерживает документ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Законопроект о внесудебном прекращении деятельности СМИ в России Генпрокуратурой за распространение недостоверной информации, в том числе о Вооруженных силах (ВС) РФ, может быть рассмотрен депутатами Госдумы 18 мая."Предварительные консультации с коллегами говорят о том, что большинство сенаторов поддерживает этот законопроект, есть все шансы у него пройти в Совете Федерации", - сказала спикер. Она отметила, что как только Госдума его примет и он поступит в Совфед, "мы, конечно, оперативно его рассмотрим".По словам законодателя, против России развязана мощная информационная война с использованием обвинений в ложных и несуществующих фактах. "Те методы, которые используются, можно сравнить с оружием массового поражения. Мы, безусловно, должны реагировать", - сказала политик, добавив, что необходимо иметь возможность моментально купировать ложные новости.Спикер считает, что нужно "аккуратно пользоваться таким мощным инструментом". При этом добросовестные СМИ могут не волноваться, они работают в правовом поле", добавила она. Кроме того, "у журналистов и у редакций остается право в судебном порядке оспорить действия прокуратуры", заключила Матвиенко.

https://ria.ru/20220407/proekt-1782312279.html

https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко