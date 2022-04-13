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Прохор Шаляпин захотел открыть сеть домов престарелых - РИА Новости, 13.04.2022
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Шоубиз
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Прохор Шаляпин захотел открыть сеть домов престарелых
Прохор Шаляпин захотел открыть сеть домов престарелых - РИА Новости, 13.04.2022
Прохор Шаляпин захотел открыть сеть домов престарелых
Прохор Шаляпин поделился своей мечтой: открыть сеть домов престарелых и называть ее в свою честь. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T18:38
2022-04-13T18:38
шоубиз
знаменитости
прохор шаляпин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Прохор Шаляпин поделился своей мечтой: открыть сеть домов престарелых и называть ее в свою честь.В комментарии "Пятому каналу" он отметил, что осуществлению нового бизнеса мешает отсутствие денег и спонсоров.По данным издания, сейчас артист не имеет стабильного источника дохода: он зарабатывает деньги на концертах, корпоративах и ток-шоу. При этом исполнитель все равно приобрел небольшой участок земли в Подмосковье.Ранее Прохор признавался, что после смерти жены Татьяны Дэвис он пока не планирует строить новых отношений.
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знаменитости, прохор шаляпин, шоу-бизнес
18:38 13.04.2022
 
Прохор Шаляпин захотел открыть сеть домов престарелых

Прохор Шаляпин захотел открыть сеть домов престарелых и назвать ее в свою честь

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Прохор Шаляпин поделился своей мечтой: открыть сеть домов престарелых и называть ее в свою честь.

"Это моя мечта просто — открыть сеть домов престарелых и назвать их "Давайте стареть красиво с Прохором Шаляпиным", – сказал артист.

В комментарии "Пятому каналу" он отметил, что осуществлению нового бизнеса мешает отсутствие денег и спонсоров.

"Деньги нужны, потому что мне на жизнь-то есть, я не жалуюсь. Но вот на дома и, понимаете, нету. Откуда?" – задал вопрос Прохор.

По данным издания, сейчас артист не имеет стабильного источника дохода: он зарабатывает деньги на концертах, корпоративах и ток-шоу. При этом исполнитель все равно приобрел небольшой участок земли в Подмосковье.

"Я присмотрел себе небольшую избушку. Стоила она миллион двести тысяч рублей. Ну, модуль просто. Конечно, там надо еще два миллиона вложить, чтобы это все облагородить", – заключил артист.

Ранее Прохор признавался, что после смерти жены Татьяны Дэвис он пока не планирует строить новых отношений.
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