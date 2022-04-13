Прохор Шаляпин захотел открыть сеть домов престарелых
Прохор Шаляпин захотел открыть сеть домов престарелых и назвать ее в свою честь
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Прохор Шаляпин поделился своей мечтой: открыть сеть домов престарелых и называть ее в свою честь.
"Это моя мечта просто — открыть сеть домов престарелых и назвать их "Давайте стареть красиво с Прохором Шаляпиным", – сказал артист.
В комментарии "Пятому каналу" он отметил, что осуществлению нового бизнеса мешает отсутствие денег и спонсоров.
"Деньги нужны, потому что мне на жизнь-то есть, я не жалуюсь. Но вот на дома и, понимаете, нету. Откуда?" – задал вопрос Прохор.
По данным издания, сейчас артист не имеет стабильного источника дохода: он зарабатывает деньги на концертах, корпоративах и ток-шоу. При этом исполнитель все равно приобрел небольшой участок земли в Подмосковье.
"Я присмотрел себе небольшую избушку. Стоила она миллион двести тысяч рублей. Ну, модуль просто. Конечно, там надо еще два миллиона вложить, чтобы это все облагородить", – заключил артист.
Ранее Прохор признавался, что после смерти жены Татьяны Дэвис он пока не планирует строить новых отношений.
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