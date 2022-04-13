https://ria.ru/20220413/shalyapin-1783391032.html

Прохор Шаляпин захотел открыть сеть домов престарелых

Прохор Шаляпин захотел открыть сеть домов престарелых - РИА Новости, 13.04.2022

Прохор Шаляпин захотел открыть сеть домов престарелых

Прохор Шаляпин поделился своей мечтой: открыть сеть домов престарелых и называть ее в свою честь. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T18:38

2022-04-13T18:38

2022-04-13T18:38

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Прохор Шаляпин поделился своей мечтой: открыть сеть домов престарелых и называть ее в свою честь.В комментарии "Пятому каналу" он отметил, что осуществлению нового бизнеса мешает отсутствие денег и спонсоров.По данным издания, сейчас артист не имеет стабильного источника дохода: он зарабатывает деньги на концертах, корпоративах и ток-шоу. При этом исполнитель все равно приобрел небольшой участок земли в Подмосковье.Ранее Прохор признавался, что после смерти жены Татьяны Дэвис он пока не планирует строить новых отношений.

https://ria.ru/20211126/shalyapin-1760764312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, прохор шаляпин, шоу-бизнес