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Прохор Шаляпин поделился планами по покупке недвижимости - РИА Новости, 30.03.2022
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Шоубиз
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Прохор Шаляпин поделился планами по покупке недвижимости
Прохор Шаляпин поделился планами по покупке недвижимости - РИА Новости, 30.03.2022
Прохор Шаляпин поделился планами по покупке недвижимости
Прохор Шаляпин поделился планами на дальнейшую жизнь после смерти жены Татьяны Дэвис. В частности, в мечтах артиста покупка недвижимости в Москве и Сочи. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:30
2022-03-30T14:30
шоубиз
знаменитости
прохор шаляпин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Прохор Шаляпин поделился планами на дальнейшую жизнь после смерти жены Татьяны Дэвис. В частности, в мечтах артиста покупка недвижимости в Москве и Сочи.В комментарии "Пятому каналу" Прохор добавил, что после смерти жены Татьяны Дэвис он на нервной почве набрал десять килограммов. Чтобы окончательно не сойти с ума от напряжения и негатива в свой адрес, по словам певца, он отправился на восстановление в Сочи, где прошел детокс-спа программу.Певец признался, что после трагедии живет один и пока не строит новых отношений.Супруга певца Татьяна умерла в 2021 году через два месяца после собственной свадьбы от последствий коронавирусной инфекции. В последнем сообщении она обвинила Прохора в своей болезни.
https://ria.ru/20211007/shalyapin-1753462341.html
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знаменитости, прохор шаляпин, шоу-бизнес
14:30 30.03.2022
 
Прохор Шаляпин поделился планами по покупке недвижимости

Прохор Шаляпин поделился планами по покупке недвижимости в Москве и Сочи

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Прохор Шаляпин
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Прохор Шаляпин поделился планами на дальнейшую жизнь после смерти жены Татьяны Дэвис. В частности, в мечтах артиста покупка недвижимости в Москве и Сочи.

"Я хотел бы, ну, квартирочек десять в Москве, чтобы сдавать. В Сочи парочку-троечку квартирочек тоже, потому что родственников надо расселить. И больных, и бедных у меня много. И чтобы подышать могли приехать. Ну и в Подмосковье домик хочется", – заключил артист.

В комментарии "Пятому каналу" Прохор добавил, что после смерти жены Татьяны Дэвис он на нервной почве набрал десять килограммов. Чтобы окончательно не сойти с ума от напряжения и негатива в свой адрес, по словам певца, он отправился на восстановление в Сочи, где прошел детокс-спа программу.
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Стал известен настоящий возраст умершей жены Шаляпина
Певец признался, что после трагедии живет один и пока не строит новых отношений.

"Я живу один. И подтверждают это мои консьержки, которые там сидят и все это наблюдают. Потому что совершенно мне сейчас не до каких-то личных отношений. Я прям не знаю, как состарился, все равно, знаете, внутренне", – сказал Прохор.

Супруга певца Татьяна умерла в 2021 году через два месяца после собственной свадьбы от последствий коронавирусной инфекции. В последнем сообщении она обвинила Прохора в своей болезни.
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