Прохор Шаляпин поделился планами по покупке недвижимости
Прохор Шаляпин поделился планами по покупке недвижимости в Москве и Сочи
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Прохор Шаляпин поделился планами на дальнейшую жизнь после смерти жены Татьяны Дэвис. В частности, в мечтах артиста покупка недвижимости в Москве и Сочи.
"Я хотел бы, ну, квартирочек десять в Москве, чтобы сдавать. В Сочи парочку-троечку квартирочек тоже, потому что родственников надо расселить. И больных, и бедных у меня много. И чтобы подышать могли приехать. Ну и в Подмосковье домик хочется", – заключил артист.
В комментарии "Пятому каналу" Прохор добавил, что после смерти жены Татьяны Дэвис он на нервной почве набрал десять килограммов. Чтобы окончательно не сойти с ума от напряжения и негатива в свой адрес, по словам певца, он отправился на восстановление в Сочи, где прошел детокс-спа программу.
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Певец признался, что после трагедии живет один и пока не строит новых отношений.
"Я живу один. И подтверждают это мои консьержки, которые там сидят и все это наблюдают. Потому что совершенно мне сейчас не до каких-то личных отношений. Я прям не знаю, как состарился, все равно, знаете, внутренне", – сказал Прохор.
Супруга певца Татьяна умерла в 2021 году через два месяца после собственной свадьбы от последствий коронавирусной инфекции. В последнем сообщении она обвинила Прохора в своей болезни.
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