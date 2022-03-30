https://ria.ru/20220330/shalyapin-1780854248.html

Прохор Шаляпин поделился планами по покупке недвижимости

Прохор Шаляпин поделился планами по покупке недвижимости - РИА Новости, 30.03.2022

Прохор Шаляпин поделился планами по покупке недвижимости

Прохор Шаляпин поделился планами на дальнейшую жизнь после смерти жены Татьяны Дэвис. В частности, в мечтах артиста покупка недвижимости в Москве и Сочи. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:30

2022-03-30T14:30

2022-03-30T14:30

шоубиз

знаменитости

прохор шаляпин

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752578001_201:21:1964:1013_1920x0_80_0_0_7af1f11465323a5fe5e1b0d1a02d63ff.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Прохор Шаляпин поделился планами на дальнейшую жизнь после смерти жены Татьяны Дэвис. В частности, в мечтах артиста покупка недвижимости в Москве и Сочи.В комментарии "Пятому каналу" Прохор добавил, что после смерти жены Татьяны Дэвис он на нервной почве набрал десять килограммов. Чтобы окончательно не сойти с ума от напряжения и негатива в свой адрес, по словам певца, он отправился на восстановление в Сочи, где прошел детокс-спа программу.Певец признался, что после трагедии живет один и пока не строит новых отношений.Супруга певца Татьяна умерла в 2021 году через два месяца после собственной свадьбы от последствий коронавирусной инфекции. В последнем сообщении она обвинила Прохора в своей болезни.

https://ria.ru/20211007/shalyapin-1753462341.html

https://ria.ru/20211108/shalyapin-1758023522.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, прохор шаляпин, шоу-бизнес