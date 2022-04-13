https://ria.ru/20220413/seymchan-1783244696.html

В Магадане предположили, как части метеорита Сеймчан попали в Лондон

В Магадане предположили, как части метеорита Сеймчан попали в Лондон - РИА Новости, 13.04.2022

В Магадане предположили, как части метеорита Сеймчан попали в Лондон

Части метеорита Сеймчан, найденного в Магаданской области, могли попасть на аукцион в Лондон разными способами, в том числе после контрабандной перевозки,... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T08:49

2022-04-13T08:49

2022-04-13T10:41

магаданская область

российская академия наук

великобритания

россия

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МАГАДАН, 13 апр - РИА Новости. Части метеорита Сеймчан, найденного в Магаданской области, могли попасть на аукцион в Лондон разными способами, в том числе после контрабандной перевозки, рассказала РИА Новости директор музея Северо-Восточного комплексного НИИ Дальневосточного отделения РАН Марина Фролова.Части сеймчанского метеорита, найденного в Магаданской области, продают на аукционе Christie"s в Лондоне. Палласитовую сферу оценили в 30-50 тысяч фунтов стерлингов. Год назад там же продали семисантиметровый шар из сеймчанского метеорита."Возможно, кто-то в свое время нашел фрагменты метеорита, какой-то исследователь, перевез в Лондон. Или уехал просто-напросто в Лондон. Там продал по сходной цене. Хотя вывезти метеорит очень сложно. На это нужно специальное разрешение. Могла быть и контрабанда, или же обмен между музеями. Мы можем только предполагать", - сказала Фролова.Она добавила, что сейчас в магаданском музее СВКНИИ хранится одна из самых больших коллекций метеоритов в России. Имеются и экземпляры сеймчанского метеорита. Именно он вызывает интерес у европейцев и американцев из-за редкого состава."Это железокаменный метеорит. Железокаменный метеорит - это довольно-таки уникальная вещь. Сеймчанский – это находка. И среди находок как раз-таки наиболее редки каменные метеориты. Железокаменные более часты. Но их все равно очень мало – около 7%, - пояснила Фролова.Первый фрагмент метеорита Сеймчан был обнаружен в июне 1967 года на одном из притоков реки Хекандя в Магаданской области геологом Филиппом Медниковым и получил название в честь поселка, рядом с которым был обнаружен. Кусок метеорита массой около 300 килограммов лежал в русле ручья. Позже был найден еще один фрагмент массой около 50 килограммов. Первый образец был отправлен в Комитет по метеоритам АН СССР.В 2004 году в этом районе вновь побывали геологи, которые собрали около сотни новых фрагментов метеорита.Исследования показали, что метеорит относится к типу железокаменных метеоритов, к редкому классу паласситов (Iron IIE-Om). Такие метеориты состоят в основном из сплава никеля и железа с кристаллами оливина, и в метеоритной коллекции РАН есть всего три таких метеорита, включая Сеймчан.

https://ria.ru/20220113/meteorit-1767759617.html

https://ria.ru/20211208/meteorit-1762702625.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

магаданская область, российская академия наук, великобритания, россия