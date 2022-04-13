https://ria.ru/20220413/sevmorput-1783311183.html
Объем международного транзита по СМП хотят нарастить до 30 миллионов тонн
Объем международного транзита по СМП хотят нарастить до 30 миллионов тонн - РИА Новости, 13.04.2022
Объем международного транзита по СМП хотят нарастить до 30 миллионов тонн
Запуск с 2025 года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути (СМП) увеличит объем международного транзита к 2030 году до 30 миллионов... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:46
2022-04-13T13:46
2022-04-13T13:46
экономика
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
северный морской путь
юрий трутнев
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Запуск с 2025 года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути (СМП) увеличит объем международного транзита к 2030 году до 30 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание по вопросам развития Арктической зоны РФ."С 2025 года компания "Росатом" запустит регулярную транзитную линию, что позволит увеличить объем международного транзита к 2030 году до 30 миллионов тонн", - сказал Трутнев на совещании.
https://ria.ru/20220406/sevmorput-1782051374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", северный морской путь, юрий трутнев
Объем международного транзита по СМП хотят нарастить до 30 миллионов тонн
Вице-премьер Трутнев анонсировал рост международного транзита по СМП до 30 миллионов тонн