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Объем международного транзита по СМП хотят нарастить до 30 миллионов тонн - РИА Новости, 13.04.2022
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Объем международного транзита по СМП хотят нарастить до 30 миллионов тонн
Объем международного транзита по СМП хотят нарастить до 30 миллионов тонн - РИА Новости, 13.04.2022
Объем международного транзита по СМП хотят нарастить до 30 миллионов тонн
Запуск с 2025 года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути (СМП) увеличит объем международного транзита к 2030 году до 30 миллионов... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:46
2022-04-13T13:46
экономика
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
северный морской путь
юрий трутнев
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Запуск с 2025 года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути (СМП) увеличит объем международного транзита к 2030 году до 30 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание по вопросам развития Арктической зоны РФ."С 2025 года компания "Росатом" запустит регулярную транзитную линию, что позволит увеличить объем международного транзита к 2030 году до 30 миллионов тонн", - сказал Трутнев на совещании.
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экономика, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", северный морской путь, юрий трутнев
13:46 13.04.2022
 
Объем международного транзита по СМП хотят нарастить до 30 миллионов тонн

Вице-премьер Трутнев анонсировал рост международного транзита по СМП до 30 миллионов тонн

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМорской порт в Дудинке
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Запуск с 2025 года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути (СМП) увеличит объем международного транзита к 2030 году до 30 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание по вопросам развития Арктической зоны РФ.
"С 2025 года компания "Росатом" запустит регулярную транзитную линию, что позволит увеличить объем международного транзита к 2030 году до 30 миллионов тонн", - сказал Трутнев на совещании.
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 12:33
Минвостокразвития ожидает рост грузооборота по Севморпути в пять раз
 
ЭкономикаРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Северный морской путьЮрий Трутнев
 
 
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