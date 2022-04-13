https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783285132.html

Паники из-за санкций в России нет, заявила Матвиенко

Паники из-за санкций в России нет, заявила Матвиенко - РИА Новости, 13.04.2022

Паники из-за санкций в России нет, заявила Матвиенко

Россия понимает глубину наложенных на неё санкций и ее последствий для экономики, но паники и растерянности нет, правительство работает четко и слаженно,... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:19

2022-04-13T12:19

2022-04-13T12:44

санкции в отношении россии

общество

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия понимает глубину наложенных на неё санкций и ее последствий для экономики, но паники и растерянности нет, правительство работает четко и слаженно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Отчёт председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме и выступление сегодня первого заместителя правительства Андрея Рэмовича Белоусова убедительно показали, что никакой растерянности нет, никакой паники нет. И правительство работает очень слаженно, работает организованно, быстро, четко… Есть понимание глубины санкций и ограничений, наложенных на нашу страну", - заявила она на заседании Совфеда.

https://ria.ru/20220413/lukashenko-1783245654.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, общество, совет федерации рф, валентина матвиенко