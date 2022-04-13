https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783285132.html
Паники из-за санкций в России нет, заявила Матвиенко
Паники из-за санкций в России нет, заявила Матвиенко - РИА Новости, 13.04.2022
Паники из-за санкций в России нет, заявила Матвиенко
Россия понимает глубину наложенных на неё санкций и ее последствий для экономики, но паники и растерянности нет, правительство работает четко и слаженно,... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:19
2022-04-13T12:19
2022-04-13T12:44
санкции в отношении россии
общество
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия понимает глубину наложенных на неё санкций и ее последствий для экономики, но паники и растерянности нет, правительство работает четко и слаженно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Отчёт председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме и выступление сегодня первого заместителя правительства Андрея Рэмовича Белоусова убедительно показали, что никакой растерянности нет, никакой паники нет. И правительство работает очень слаженно, работает организованно, быстро, четко… Есть понимание глубины санкций и ограничений, наложенных на нашу страну", - заявила она на заседании Совфеда.
https://ria.ru/20220413/lukashenko-1783245654.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, общество, совет федерации рф, валентина матвиенко
12:19 13.04.2022 (обновлено: 12:44 13.04.2022)
Паники из-за санкций в России нет, заявила Матвиенко
Спикер СФ Матвиенко: в России понимают глубину наложенных санкций, но не паникуют