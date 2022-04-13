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Паники из-за санкций в России нет, заявила Матвиенко - РИА Новости, 13.04.2022
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Паники из-за санкций в России нет, заявила Матвиенко
Паники из-за санкций в России нет, заявила Матвиенко - РИА Новости, 13.04.2022
Паники из-за санкций в России нет, заявила Матвиенко
Россия понимает глубину наложенных на неё санкций и ее последствий для экономики, но паники и растерянности нет, правительство работает четко и слаженно,... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:19
2022-04-13T12:44
санкции в отношении россии
общество
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия понимает глубину наложенных на неё санкций и ее последствий для экономики, но паники и растерянности нет, правительство работает четко и слаженно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Отчёт председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме и выступление сегодня первого заместителя правительства Андрея Рэмовича Белоусова убедительно показали, что никакой растерянности нет, никакой паники нет. И правительство работает очень слаженно, работает организованно, быстро, четко… Есть понимание глубины санкций и ограничений, наложенных на нашу страну", - заявила она на заседании Совфеда.
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санкции в отношении россии, общество, совет федерации рф, валентина матвиенко
12:19 13.04.2022 (обновлено: 12:44 13.04.2022)
 
Паники из-за санкций в России нет, заявила Матвиенко

Спикер СФ Матвиенко: в России понимают глубину наложенных санкций, но не паникуют

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия понимает глубину наложенных на неё санкций и ее последствий для экономики, но паники и растерянности нет, правительство работает четко и слаженно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Отчёт председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме и выступление сегодня первого заместителя правительства Андрея Рэмовича Белоусова убедительно показали, что никакой растерянности нет, никакой паники нет. И правительство работает очень слаженно, работает организованно, быстро, четко… Есть понимание глубины санкций и ограничений, наложенных на нашу страну", - заявила она на заседании Совфеда.
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Санкции в отношении РоссииОбществоСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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