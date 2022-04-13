https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783267192.html

Белоусов рассказал о попытке экономической блокады России

Белоусов рассказал о попытке экономической блокады России - РИА Новости, 13.04.2022

Белоусов рассказал о попытке экономической блокады России

Запад предпринимает попытку глобальной экономической блокады России - в финансовой, торговой, транспортной и гуманитарной сферах, однако изолировать российскую... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:04

2022-04-13T11:04

2022-04-13T11:46

в мире

экономика

россия

совет федерации рф

андрей белоусов

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Запад предпринимает попытку глобальной экономической блокады России - в финансовой, торговой, транспортной и гуманитарной сферах, однако изолировать российскую экономику невозможно, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов."Очевидно, замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики. Буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы. По сути, предпринята попытка организовать глобальную блокаду России, состоящую, схематично, из четырех колец", - заявил он, выступая в Совете Федерации.Белоусов пояснил, что четыре кольца - это финансовая, торговая, транспортная и гуманитарная блокада."Полностью создать такую блокаду – невозможно. Невозможно изолировать Россию, шестую по величине экономику мира, от глобальной экономической системы. И события последних полутора месяцев об этом четко свидетельствуют", - подчеркнул Белоусов.

https://ria.ru/20220412/putin-1783066372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, экономика, россия, совет федерации рф, андрей белоусов