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Белоусов рассказал о попытке экономической блокады России - РИА Новости, 13.04.2022
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Белоусов рассказал о попытке экономической блокады России
Белоусов рассказал о попытке экономической блокады России - РИА Новости, 13.04.2022
Белоусов рассказал о попытке экономической блокады России
Запад предпринимает попытку глобальной экономической блокады России - в финансовой, торговой, транспортной и гуманитарной сферах, однако изолировать российскую... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:04
2022-04-13T11:46
в мире
экономика
россия
совет федерации рф
андрей белоусов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Запад предпринимает попытку глобальной экономической блокады России - в финансовой, торговой, транспортной и гуманитарной сферах, однако изолировать российскую экономику невозможно, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов."Очевидно, замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики. Буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы. По сути, предпринята попытка организовать глобальную блокаду России, состоящую, схематично, из четырех колец", - заявил он, выступая в Совете Федерации.Белоусов пояснил, что четыре кольца - это финансовая, торговая, транспортная и гуманитарная блокада."Полностью создать такую блокаду – невозможно. Невозможно изолировать Россию, шестую по величине экономику мира, от глобальной экономической системы. И события последних полутора месяцев об этом четко свидетельствуют", - подчеркнул Белоусов.
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в мире, экономика, россия, совет федерации рф, андрей белоусов
11:04 13.04.2022 (обновлено: 11:46 13.04.2022)
 
Белоусов рассказал о попытке экономической блокады России

Вице-премьер Белоусов: Запад пытается сформировать четыре кольца глобальной блокады России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Запад предпринимает попытку глобальной экономической блокады России - в финансовой, торговой, транспортной и гуманитарной сферах, однако изолировать российскую экономику невозможно, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
"Очевидно, замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики. Буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы. По сути, предпринята попытка организовать глобальную блокаду России, состоящую, схематично, из четырех колец", - заявил он, выступая в Совете Федерации.
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Белоусов пояснил, что четыре кольца - это финансовая, торговая, транспортная и гуманитарная блокада.
"Полностью создать такую блокаду – невозможно. Невозможно изолировать Россию, шестую по величине экономику мира, от глобальной экономической системы. И события последних полутора месяцев об этом четко свидетельствуют", - подчеркнул Белоусов.
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