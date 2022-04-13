https://ria.ru/20220413/rezervy-1783305786.html

Кудрин призвал вести работу над разморозкой золотовалютных резервов России

Кудрин призвал вести работу над разморозкой золотовалютных резервов России - РИА Новости, 13.04.2022

Кудрин призвал вести работу над разморозкой золотовалютных резервов России

России в сложившейся ситуации необходимо предпринимать шаги для разморозки своих золотовалютных резервов за рубежом, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:28

2022-04-13T13:28

2022-04-13T14:29

россия

алексей кудрин

экономика

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счетная палата рф

международные резервы

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. России в сложившейся ситуации необходимо предпринимать шаги для разморозки своих золотовалютных резервов за рубежом, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.Он подчеркнул, что управление золотовалютными резервами РФ было эффективным и соответствовало законодательству, но их валютная часть может размещаться только за пределами страны."Арест золотовалютных резервов - это крайняя мера, безусловно, непредвиденная, редко встречающаяся в истории финансовых систем. Мы можем только высказать свое несогласие с этим и вести работу, чтобы впоследствии они были разморожены, что, думаю, и нужно делать", - заявил Кудрин в среду после годового отчета в Совете Федерации о деятельности Счетной палаты."Золотовалютные резервы - необходимый институт любого государства, особенно с таким сильным платежным балансом, как мы, и размещаться они могут только вне Российской Федерации", - отметил Кудрин."Потому что долларовые активы, как правило, в ценных бумагах, размещаются в банках: долларовые в американских, в евро - в европейских", - пояснил он.При этом глава СП подчеркнул, что "управление золотовалютными резервами находилось строго в соответствии с законодательством, нормативными актами, управлялось эффективно и ответственно"."Золотовалютные резервы на середину февраля составляли 643,2 миллиарда долларов в долларовом выражении. Они находятся в разных формах, в том числе в ценных бумагах в разных валютах, практически нет ценных бумаг в долларах, значительная часть находится в виде золота. Сразу скажу, что в золоте находится 2,301 тонна, из которых все размещены на территории Российской Федерации и не вывозились с территории Российской Федерации", - заключил Кудрин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, алексей кудрин, экономика, совет федерации рф, счетная палата рф, международные резервы