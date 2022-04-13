23:52 13.04.2022 (обновлено: 00:18 14.04.2022)
Бастрыкин поручил расследовать повреждение столба Дороги жизни
Бастрыкин поручил возбудить дело после повреждения столба Дороги жизни под Петербургом
© Фото пресс-службы правительства Ленинградской областиСерп и молот оторваны от столба Дороги жизни у поселка Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области
Серп и молот оторваны от столба Дороги жизни у поселка Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после повреждения столба Дороги жизни в Ленинградской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее в пресс-службе областного правительства сообщили, что неизвестные сорвали серп и молот с памятника во Всеволожском районе Ленинградской области. Пресс-служба регионального СК сообщала, что проводится проверку по факту повреждения столба Дороги жизни в Ленинградской области - памятника событиям Великой Отечественной войны, связанным с блокадой Ленинграда.
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"Председатель Следственного комитета дал поручение руководителю СУ по Ленинградской области Сазину С.Т. возбудить уголовное дело, принять все исчерпывающие меры для установления лиц, причастных к совершению данного преступления, а также доложить обо всех установленных обстоятельствах нанесения повреждений историческому памятнику. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.