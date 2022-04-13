https://ria.ru/20220413/rassledovanie-1783430011.html

Бастрыкин поручил расследовать повреждение столба Дороги жизни

Бастрыкин поручил расследовать повреждение столба Дороги жизни - РИА Новости, 14.04.2022

Бастрыкин поручил расследовать повреждение столба Дороги жизни

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после повреждения столба Дороги жизни в Ленинградской области, сообщается в... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-13T23:52

2022-04-13T23:52

2022-04-14T00:18

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

ленинград

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после повреждения столба Дороги жизни в Ленинградской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее в пресс-службе областного правительства сообщили, что неизвестные сорвали серп и молот с памятника во Всеволожском районе Ленинградской области. Пресс-служба регионального СК сообщала, что проводится проверку по факту повреждения столба Дороги жизни в Ленинградской области - памятника событиям Великой Отечественной войны, связанным с блокадой Ленинграда."Председатель Следственного комитета дал поручение руководителю СУ по Ленинградской области Сазину С.Т. возбудить уголовное дело, принять все исчерпывающие меры для установления лиц, причастных к совершению данного преступления, а также доложить обо всех установленных обстоятельствах нанесения повреждений историческому памятнику. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220410/vandalizm-1782759211.html

ленинградская область

всеволожский район

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Наталья Макарова

происшествия, ленинградская область, всеволожский район, ленинград, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин