https://ria.ru/20220413/raschet-1783274738.html

Россия ведет переговоры о создании системы расчетов на основе нацвалют

Россия ведет переговоры о создании системы расчетов на основе нацвалют - РИА Новости, 13.04.2022

Россия ведет переговоры о создании системы расчетов на основе нацвалют

Россия уже ведет предметные переговоры с ключевыми зарубежными партнерами по созданию безопасной инфраструктуры расчетов на основе национальных валют, заявил... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:38

2022-04-13T11:38

2022-04-13T11:41

экономика

андрей белоусов

россия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия уже ведет предметные переговоры с ключевыми зарубежными партнерами по созданию безопасной инфраструктуры расчетов на основе национальных валют, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов."С ключевыми зарубежными партнерами уже идут предметные переговоры по созданию безопасной инфраструктуры денежных расчетов на основе национальных валют. Здесь хотел бы особо поблагодарить Банк России за партнерскую работу", - сообщил он, выступая в Совете Федерации.Министр финансов России Антон Силуанов в начале апреля сообщил, что складывающаяся сейчас в мировой экономике ситуация подталкивает страны БРИКС к необходимости ускорить работу по следующим направлениям: использованию национальных валют по экспортно-импортным операциям, интеграции платежных систем и карт, собственной системе обмена финансовыми сообщениями и созданию независимого рейтингового агентства.

https://ria.ru/20220413/rubli-1783247117.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, андрей белоусов, россия