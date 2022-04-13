https://ria.ru/20220413/raschet-1783274738.html
Россия ведет переговоры о создании системы расчетов на основе нацвалют
Россия ведет переговоры о создании системы расчетов на основе нацвалют - РИА Новости, 13.04.2022
Россия ведет переговоры о создании системы расчетов на основе нацвалют
Россия уже ведет предметные переговоры с ключевыми зарубежными партнерами по созданию безопасной инфраструктуры расчетов на основе национальных валют, заявил... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:38
2022-04-13T11:38
2022-04-13T11:41
экономика
андрей белоусов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744717492_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_88ab1fb7396747594f90f9284decb607.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия уже ведет предметные переговоры с ключевыми зарубежными партнерами по созданию безопасной инфраструктуры расчетов на основе национальных валют, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов."С ключевыми зарубежными партнерами уже идут предметные переговоры по созданию безопасной инфраструктуры денежных расчетов на основе национальных валют. Здесь хотел бы особо поблагодарить Банк России за партнерскую работу", - сообщил он, выступая в Совете Федерации.Министр финансов России Антон Силуанов в начале апреля сообщил, что складывающаяся сейчас в мировой экономике ситуация подталкивает страны БРИКС к необходимости ускорить работу по следующим направлениям: использованию национальных валют по экспортно-импортным операциям, интеграции платежных систем и карт, собственной системе обмена финансовыми сообщениями и созданию независимого рейтингового агентства.
https://ria.ru/20220413/rubli-1783247117.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744717492_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2691b2e488bbd3bd45758db88efe2e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей белоусов, россия
11:38 13.04.2022 (обновлено: 11:41 13.04.2022)
Россия ведет переговоры о создании системы расчетов на основе нацвалют
Белоусов: Россия ведет с партнерами переговоры о системе расчетов на основе нацвалют