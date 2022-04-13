https://ria.ru/20220413/pytki-1783248638.html
В МИД рассказали, для чего нацподразделения Украины снимают пытки на видео
В МИД рассказали, для чего нацподразделения Украины снимают пытки на видео - РИА Новости, 13.04.2022
В МИД рассказали, для чего нацподразделения Украины снимают пытки на видео
Боевики националистических подразделений Украины для нагнетания атмосферы страха мучают российских военнопленных, снимая пытки на видео, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T09:20
2022-04-13T09:20
2022-04-13T10:06
обострение ситуации в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Боевики националистических подразделений Украины для нагнетания атмосферы страха мучают российских военнопленных, снимая пытки на видео, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Одним из средств психологического воздействия, применяемых террористами для достижения своих целей, является нагнетание атмосферы страха", - сказал он.По словам Сыромолотова, "с этой целью боевики националистических подразделений мучают российских военнопленных, снимая пытки на видео и распространяя эти ужасающие кадры".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, россия
09:20 13.04.2022 (обновлено: 10:06 13.04.2022)
В МИД рассказали, для чего нацподразделения Украины снимают пытки на видео
Дипломат Сыромолотов: нацподразделения Украины нагнетают страх, снимая пытки на видео
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Боевики националистических подразделений Украины для нагнетания атмосферы страха мучают российских военнопленных, снимая пытки на видео, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Одним из средств психологического воздействия, применяемых террористами для достижения своих целей, является нагнетание атмосферы страха", - сказал он.
По словам Сыромолотова, "с этой целью боевики националистических подразделений мучают российских военнопленных, снимая пытки на видео и распространяя эти ужасающие кадры".
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.