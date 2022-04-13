https://ria.ru/20220413/putin-1783347338.html
В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Макрона
В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Макрона - РИА Новости, 13.04.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Макрона
Разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:54
2022-04-13T15:54
2022-04-13T15:54
политика
владимир путин
эммануэль макрон
россия
франция
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока нет в графике", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли разговор Путина и Макрона в ближайшее время.
https://ria.ru/20220413/ukraina-1783280636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция, дмитрий песков
В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Макрона
Пресс-секретарь президента Песков: у Путина пока нет в графике разговора с Макроном