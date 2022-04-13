https://ria.ru/20220413/putin-1783347338.html

В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Макрона

В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Макрона - РИА Новости, 13.04.2022

В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Макрона

Разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:54

2022-04-13T15:54

2022-04-13T15:54

политика

владимир путин

эммануэль макрон

россия

франция

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока нет в графике", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли разговор Путина и Макрона в ближайшее время.

https://ria.ru/20220413/ukraina-1783280636.html

россия

франция

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция, дмитрий песков