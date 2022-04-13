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Матвиенко предложила отправить в Донбасс сотрудников проверяющих органов - РИА Новости, 13.04.2022
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Матвиенко предложила отправить в Донбасс сотрудников проверяющих органов
Матвиенко предложила отправить в Донбасс сотрудников проверяющих органов - РИА Новости, 13.04.2022
Матвиенко предложила отправить в Донбасс сотрудников проверяющих органов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отправить волонтерами в Донбасс тех сотрудников "миллионной армии" контрольно-надзорных органов, кто... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:44
2022-04-13T15:44
валентина матвиенко
совет федерации рф
донбасс
общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отправить волонтерами в Донбасс тех сотрудников "миллионной армии" контрольно-надзорных органов, кто заняты сейчас проверками бизнеса в связи с введённым кабмином мораторием на такие проверки."У нас столько надзорных контрольно-надзорных органов, миллионы по всей стране. Вот сейчас, слава Богу, правительство приняло решение: до конца года никаких проверок бизнеса. Ну вы представляете эту миллионную армию без работы? Я попросила председателя правительства, может быть, их чем-то занять полезным для отечества? Вот волонтёры в Донбассе нужны", - заявила она на заседании Совета Федерации в среду.По словам спикера, необходимо подумать над реформой контрольно-надзорной деятельности."Очень много их (контрольно-ревизионных органов) в каждом регионе - если всех собрать, то проверяющих больше, чем тех, кто производит продукцию. Прошу рассмотреть вопрос контрольно-надзорной деятельности. Может, какие-то (контрольно-надзорные органы) сократить, может, как-то по-другому полномочия сформулировать. Потому что над ними контроля вообще нет, они творят что хотят, и с этим надо заканчивать", - заявила Матвиенко.Такая ситуация влияет на эффективность экономики и работы бизнеса, сказала она.
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валентина матвиенко, совет федерации рф, донбасс, общество
15:44 13.04.2022
 
Матвиенко предложила отправить в Донбасс сотрудников проверяющих органов

Спикер Совфеда Матвиенко предложила отправить в Донбасс сотрудников проверяющих органов

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отправить волонтерами в Донбасс тех сотрудников "миллионной армии" контрольно-надзорных органов, кто заняты сейчас проверками бизнеса в связи с введённым кабмином мораторием на такие проверки.
"У нас столько надзорных контрольно-надзорных органов, миллионы по всей стране. Вот сейчас, слава Богу, правительство приняло решение: до конца года никаких проверок бизнеса. Ну вы представляете эту миллионную армию без работы? Я попросила председателя правительства, может быть, их чем-то занять полезным для отечества? Вот волонтёры в Донбассе нужны", - заявила она на заседании Совета Федерации в среду.
По словам спикера, необходимо подумать над реформой контрольно-надзорной деятельности.
"Очень много их (контрольно-ревизионных органов) в каждом регионе - если всех собрать, то проверяющих больше, чем тех, кто производит продукцию. Прошу рассмотреть вопрос контрольно-надзорной деятельности. Может, какие-то (контрольно-надзорные органы) сократить, может, как-то по-другому полномочия сформулировать. Потому что над ними контроля вообще нет, они творят что хотят, и с этим надо заканчивать", - заявила Матвиенко.
Такая ситуация влияет на эффективность экономики и работы бизнеса, сказала она.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФДонбассОбщество
 
 
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