https://ria.ru/20220413/proveryayuschie-1783343552.html
Матвиенко предложила отправить в Донбасс сотрудников проверяющих органов
Матвиенко предложила отправить в Донбасс сотрудников проверяющих органов - РИА Новости, 13.04.2022
Матвиенко предложила отправить в Донбасс сотрудников проверяющих органов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отправить волонтерами в Донбасс тех сотрудников "миллионной армии" контрольно-надзорных органов, кто... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:44
2022-04-13T15:44
2022-04-13T15:44
валентина матвиенко
совет федерации рф
донбасс
общество
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отправить волонтерами в Донбасс тех сотрудников "миллионной армии" контрольно-надзорных органов, кто заняты сейчас проверками бизнеса в связи с введённым кабмином мораторием на такие проверки."У нас столько надзорных контрольно-надзорных органов, миллионы по всей стране. Вот сейчас, слава Богу, правительство приняло решение: до конца года никаких проверок бизнеса. Ну вы представляете эту миллионную армию без работы? Я попросила председателя правительства, может быть, их чем-то занять полезным для отечества? Вот волонтёры в Донбассе нужны", - заявила она на заседании Совета Федерации в среду.По словам спикера, необходимо подумать над реформой контрольно-надзорной деятельности."Очень много их (контрольно-ревизионных органов) в каждом регионе - если всех собрать, то проверяющих больше, чем тех, кто производит продукцию. Прошу рассмотреть вопрос контрольно-надзорной деятельности. Может, какие-то (контрольно-надзорные органы) сократить, может, как-то по-другому полномочия сформулировать. Потому что над ними контроля вообще нет, они творят что хотят, и с этим надо заканчивать", - заявила Матвиенко.Такая ситуация влияет на эффективность экономики и работы бизнеса, сказала она.
https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, совет федерации рф, донбасс, общество
Матвиенко предложила отправить в Донбасс сотрудников проверяющих органов
Спикер Совфеда Матвиенко предложила отправить в Донбасс сотрудников проверяющих органов
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отправить волонтерами в Донбасс тех сотрудников "миллионной армии" контрольно-надзорных органов, кто заняты сейчас проверками бизнеса в связи с введённым кабмином мораторием на такие проверки.
"У нас столько надзорных контрольно-надзорных органов, миллионы по всей стране. Вот сейчас, слава Богу, правительство приняло решение: до конца года никаких проверок бизнеса. Ну вы представляете эту миллионную армию без работы? Я попросила председателя правительства, может быть, их чем-то занять полезным для отечества? Вот волонтёры в Донбассе
нужны", - заявила она на заседании Совета Федерации
в среду.
По словам спикера, необходимо подумать над реформой контрольно-надзорной деятельности.
"Очень много их (контрольно-ревизионных органов) в каждом регионе - если всех собрать, то проверяющих больше, чем тех, кто производит продукцию. Прошу рассмотреть вопрос контрольно-надзорной деятельности. Может, какие-то (контрольно-надзорные органы) сократить, может, как-то по-другому полномочия сформулировать. Потому что над ними контроля вообще нет, они творят что хотят, и с этим надо заканчивать", - заявила Матвиенко.
Такая ситуация влияет на эффективность экономики и работы бизнеса, сказала она.