https://ria.ru/20220413/proveryayuschie-1783343552.html

Матвиенко предложила отправить в Донбасс сотрудников проверяющих органов

Матвиенко предложила отправить в Донбасс сотрудников проверяющих органов - РИА Новости, 13.04.2022

Матвиенко предложила отправить в Донбасс сотрудников проверяющих органов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отправить волонтерами в Донбасс тех сотрудников "миллионной армии" контрольно-надзорных органов, кто... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:44

2022-04-13T15:44

2022-04-13T15:44

валентина матвиенко

совет федерации рф

донбасс

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отправить волонтерами в Донбасс тех сотрудников "миллионной армии" контрольно-надзорных органов, кто заняты сейчас проверками бизнеса в связи с введённым кабмином мораторием на такие проверки."У нас столько надзорных контрольно-надзорных органов, миллионы по всей стране. Вот сейчас, слава Богу, правительство приняло решение: до конца года никаких проверок бизнеса. Ну вы представляете эту миллионную армию без работы? Я попросила председателя правительства, может быть, их чем-то занять полезным для отечества? Вот волонтёры в Донбассе нужны", - заявила она на заседании Совета Федерации в среду.По словам спикера, необходимо подумать над реформой контрольно-надзорной деятельности."Очень много их (контрольно-ревизионных органов) в каждом регионе - если всех собрать, то проверяющих больше, чем тех, кто производит продукцию. Прошу рассмотреть вопрос контрольно-надзорной деятельности. Может, какие-то (контрольно-надзорные органы) сократить, может, как-то по-другому полномочия сформулировать. Потому что над ними контроля вообще нет, они творят что хотят, и с этим надо заканчивать", - заявила Матвиенко.Такая ситуация влияет на эффективность экономики и работы бизнеса, сказала она.

https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

валентина матвиенко, совет федерации рф, донбасс, общество