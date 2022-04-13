https://ria.ru/20220413/proekty-1783303385.html

Трутнев рассказал о приросте ВВП от арктических проектов

Трутнев рассказал о приросте ВВП от арктических проектов - РИА Новости, 13.04.2022

Трутнев рассказал о приросте ВВП от арктических проектов

Прирост ВВП от реализации арктических проектов до 2035 года составит 30 триллионов рублей, прирост налоговых поступлений - 13 триллионов рублей, заявил... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:21

2022-04-13T13:21

2022-04-13T13:21

экономика

россия

арктика

юрий трутнев

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Прирост ВВП от реализации арктических проектов до 2035 года составит 30 триллионов рублей, прирост налоговых поступлений - 13 триллионов рублей, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание по вопросам развития Арктической зоны РФ."Общий прирост валового продукта от арктических проектов до 2035 года составит более 30 триллионов рублей, прирост налоговых поступлений - 13 триллионов", - доложил Трутнев на совещании."На каждый бюджетный рубль компании инвестируют 15 рублей собственных средств, бюджетные инвестиции окупаются за 4 года", - добавил он.

https://ria.ru/20220413/arktika-1783302284.html

россия

арктика

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Варвара Скокшина

экономика, россия, арктика, юрий трутнев