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Трутнев рассказал о приросте ВВП от арктических проектов - РИА Новости, 13.04.2022
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Трутнев рассказал о приросте ВВП от арктических проектов
Трутнев рассказал о приросте ВВП от арктических проектов - РИА Новости, 13.04.2022
Трутнев рассказал о приросте ВВП от арктических проектов
Прирост ВВП от реализации арктических проектов до 2035 года составит 30 триллионов рублей, прирост налоговых поступлений - 13 триллионов рублей, заявил... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:21
2022-04-13T13:21
экономика
россия
арктика
юрий трутнев
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Прирост ВВП от реализации арктических проектов до 2035 года составит 30 триллионов рублей, прирост налоговых поступлений - 13 триллионов рублей, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание по вопросам развития Арктической зоны РФ."Общий прирост валового продукта от арктических проектов до 2035 года составит более 30 триллионов рублей, прирост налоговых поступлений - 13 триллионов", - доложил Трутнев на совещании."На каждый бюджетный рубль компании инвестируют 15 рублей собственных средств, бюджетные инвестиции окупаются за 4 года", - добавил он.
https://ria.ru/20220413/arktika-1783302284.html
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экономика, россия, арктика, юрий трутнев
13:21 13.04.2022
 
Трутнев рассказал о приросте ВВП от арктических проектов

Трутнев: прирост ВВП от проектов в Арктике до 2035 года составит 30 триллионов рублей

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Юрий Трутнев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Прирост ВВП от реализации арктических проектов до 2035 года составит 30 триллионов рублей, прирост налоговых поступлений - 13 триллионов рублей, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.
Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание по вопросам развития Арктической зоны РФ.
"Общий прирост валового продукта от арктических проектов до 2035 года составит более 30 триллионов рублей, прирост налоговых поступлений - 13 триллионов", - доложил Трутнев на совещании.
"На каждый бюджетный рубль компании инвестируют 15 рублей собственных средств, бюджетные инвестиции окупаются за 4 года", - добавил он.
У полярной станции на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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ЭкономикаРоссияАрктикаЮрий Трутнев
 
 
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