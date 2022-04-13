Душ для бегемота и догонялки на глубине: лучшие фото дикой природы

Абсолютным победителем конкурса стал 23-летний Томас Хемпельманн (Thomas Hempelmann). Лучшие кадры получаются спонтанно, и его работа именно такая. Томас возвращался домой после неудачной фотосессии, когда заметил пустельгу на фонарном столбе. Он был счастлив найти объект для съемки, хоть и не такой, о каком мечтал. Но птица вдруг вспорхнула, перелетела на стоящее неподалеку дерево и устроилась на ветке среди белых цветов.