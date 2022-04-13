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Душ для бегемота и догонялки на глубине: лучшие фото дикой природы - РИА Новости, 13.04.2022
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Туризм
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Душ для бегемота и догонялки на глубине: лучшие фото дикой природы
Душ для бегемота и догонялки на глубине: лучшие фото дикой природы - РИА Новости, 13.04.2022
Душ для бегемота и догонялки на глубине: лучшие фото дикой природы
Стали известны имена победителей конкурса GDT Nature Photographerof the Year 2022, проводимого Обществом немецких натуралистов. Жюри рассмотрело 6400 работ... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T18:40
2022-04-13T19:13
фото
природа
животные
впечатления - туризм
туризм
фото - туризм
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Стали известны имена победителей конкурса GDT Nature Photographerof the Year 2022, проводимого Обществом немецких натуралистов. Жюри рассмотрело 6400 работ авторов из 11 стран. Самые впечатляющие снимки — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, природа, животные, впечатления - туризм, фото - туризм
18:40 13.04.2022 (обновлено: 19:13 13.04.2022)
 

Душ для бегемота и догонялки на глубине: лучшие фото дикой природы

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Стали известны имена победителей конкурса GDT Nature Photographerof the Year 2022, проводимого Обществом немецких натуралистов. Жюри рассмотрело 6400 работ авторов из 11 стран. Самые впечатляющие снимки — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Thomas Hampelmann / 2022 GDT Nature Photographer of the Year

Абсолютным победителем конкурса стал 23-летний Томас Хемпельманн (Thomas Hempelmann). Лучшие кадры получаются спонтанно, и его работа именно такая. Томас возвращался домой после неудачной фотосессии, когда заметил пустельгу на фонарном столбе. Он был счастлив найти объект для съемки, хоть и не такой, о каком мечтал. Но птица вдруг вспорхнула, перелетела на стоящее неподалеку дерево и устроилась на ветке среди белых цветов.

Работа фотографа Thomas Hempelmann The florist, победившая в фотоконкурсе GDT Nature Photographer of the Year 2022
1 из 15

Абсолютным победителем конкурса стал 23-летний Томас Хемпельманн (Thomas Hempelmann). Лучшие кадры получаются спонтанно, и его работа именно такая. Томас возвращался домой после неудачной фотосессии, когда заметил пустельгу на фонарном столбе. Он был счастлив найти объект для съемки, хоть и не такой, о каком мечтал. Но птица вдруг вспорхнула, перелетела на стоящее неподалеку дерево и устроилась на ветке среди белых цветов.

© Фото : Thomas Hampelmann / 2022 GDT Nature Photographer of the Year
© Фото : Celia Kujala / 2022 GDT Nature Photographer of the Year

"Игрушке из водорослей" Селии Куджалы (Celia Kujala) досталось пятое место в категории "Млекопитающие". Детеныши калифорнийского морского льва резвятся у острова Коронадо в Мексике.

Работа фотографа Celia Kujala Seeweed toy в категории Млекопитающие фотоконкурса GDT Nature Photographer of the Year 2022
2 из 15

"Игрушке из водорослей" Селии Куджалы (Celia Kujala) досталось пятое место в категории "Млекопитающие". Детеныши калифорнийского морского льва резвятся у острова Коронадо в Мексике.

© Фото : Celia Kujala / 2022 GDT Nature Photographer of the Year
© Фото : Steffen Jung / 2022 GDT Nature Photographer of the Year

Фотограф Штеффен Юнг (Steffen Jung), сумевший передать игру света и тени во время зимнего восхода солнца в Вегельнбурге, победил в категории "Пейзажи".

Работа фотографа Steffen Jung Wasgau illumination, победившая в категории Пейзажи фотоконкурса GDT Nature Photographer of the Year 2022
3 из 15

Фотограф Штеффен Юнг (Steffen Jung), сумевший передать игру света и тени во время зимнего восхода солнца в Вегельнбурге, победил в категории "Пейзажи".

© Фото : Steffen Jung / 2022 GDT Nature Photographer of the Year
© Фото : Wolfram Riech / 2022 GDT Nature Photographer of the Year

Удивительный снимок гагары на озере принес Вольфраму Риху (Wolfram Riech) седьмое место в категории "Птицы".

Работа фотографа Wolfram Riech Frontal в категории Птицы фотоконкурса GDT Nature Photographer of the Year 2022
4 из 15

Удивительный снимок гагары на озере принес Вольфраму Риху (Wolfram Riech) седьмое место в категории "Птицы".

© Фото : Wolfram Riech / 2022 GDT Nature Photographer of the Year
© Фото : Christian-Dietrich Morawitz / 2022 GDT Nature Photographer of the Year

Автору кадра "В движении" Кристиану-Дитриху Моравицу (Christian-Dietrich Morawitz) жюри отдало второе место в категории "Другие животные".

Работа фотографа Christian-Dietrich Morawitz In motion, занявшая второе место в категории Другие животные фотоконкурса GDT Nature Photographer of the Year 2022
5 из 15

Автору кадра "В движении" Кристиану-Дитриху Моравицу (Christian-Dietrich Morawitz) жюри отдало второе место в категории "Другие животные".

© Фото : Christian-Dietrich Morawitz / 2022 GDT Nature Photographer of the Year
© Фото : Thomas Schwarze / 2022 GDT Nature Photographer of the Year

"Цветение вереска" Томаса Шварце (Thomas Schwarze) отметили девятым местом в категории "Пейзажи".

Работа фотографа Thomas Schwarze Heather blossom в категории Пейзажи фотоконкурса GDT Nature Photographer of the Year 2022
6 из 15

"Цветение вереска" Томаса Шварце (Thomas Schwarze) отметили девятым местом в категории "Пейзажи".

© Фото : Thomas Schwarze / 2022 GDT Nature Photographer of the Year
© Фото : Uwe Hasubek / 2022 GDT Nature Photographer of the Year

"Ледяная река" принесла Уве Хасубеку (Uwe Hasubek) второе место в категории "Студия природы".

Работа фотографа Uwe Hasubek Glacial river, занявшая второе место в категории Nature's Studio фотоконкурса GDT Nature Photographer of the Year 2022
7 из 15

"Ледяная река" принесла Уве Хасубеку (Uwe Hasubek) второе место в категории "Студия природы".

© Фото : Uwe Hasubek / 2022 GDT Nature Photographer of the Year
© Фото : Radomir Jakubowski / 2022 GDT Nature Photographer of the Year

"Волну" Радомира Якубовского (Radomir Jakubowski) эксперты назвали лучшей работой в категории "Студия природы".

Работа фотографа Radomir Jakubowski The wave, победившая в категории Nature's Studio фотоконкурса GDT Nature Photographer of the Year 2022
8 из 15

"Волну" Радомира Якубовского (Radomir Jakubowski) эксперты назвали лучшей работой в категории "Студия природы".

© Фото : Radomir Jakubowski / 2022 GDT Nature Photographer of the Year
© Фото : Heinz Buls / 2022 GDT Nature Photographer of the Year

Хайнц Булс (Heinz Buls), запечатлевший ритуальный бой жуков-оленей, не оставил конкурентам шансов. Победа в категории "Другие животные".

Работа фотографа Heinz Buls Take off, победившая в категории Другие животные фотоконкурса GDT Nature Photographer of the Year 2022
9 из 15

Хайнц Булс (Heinz Buls), запечатлевший ритуальный бой жуков-оленей, не оставил конкурентам шансов. Победа в категории "Другие животные".

© Фото : Heinz Buls / 2022 GDT Nature Photographer of the Year
© Фото : Stefan Imig / 2022 GDT Nature Photographer of the Year

Штефан Имиг (Stefan Imig) стал победителем в специальной категории "Бук — дерево 2022 года".

Работа фотографа Stefan Imig Common beech in fog, победившая в специальной категории Бук - Дерево года 2022 фотоконкурса GDT Nature Photographer of the Year 2022
10 из 15

Штефан Имиг (Stefan Imig) стал победителем в специальной категории "Бук — дерево 2022 года".

© Фото : Stefan Imig / 2022 GDT Nature Photographer of the Year
© Фото : Jose Fragozo / 2022 GDT Nature Photographer of the Year

Бегемот из кенийского нацпарка Масаи-Мара принес Хосе Фрагозо (Jose Fragozo) победу в категории "Млекопитающие".

Работа фотографа Jose Fragozo Hippo spout, победившая в категории Млекопитающие фотоконкурса GDT Nature Photographer of the Year 2022
11 из 15

Бегемот из кенийского нацпарка Масаи-Мара принес Хосе Фрагозо (Jose Fragozo) победу в категории "Млекопитающие".

© Фото : Jose Fragozo / 2022 GDT Nature Photographer of the Year
© Фото : Felix Wesch / 2022 GDT Nature Photographer of the Year

Лучшим фотографом в категории "Растения и грибы" стал Феликс Веш (Felix Wesch) с "Наперстянкой и папоротником".

Работа фотографа Felix Wesch Foxglove and fern, победившая в категории Растения и грибы фотоконкурса GDT Nature Photographer of the Year 2022
12 из 15

Лучшим фотографом в категории "Растения и грибы" стал Феликс Веш (Felix Wesch) с "Наперстянкой и папоротником".

© Фото : Felix Wesch / 2022 GDT Nature Photographer of the Year
© Фото : Frauke Fuck / 2022 GDT Nature Photographer of the Year

Фрауке Фук (Frauke Fuck) и ее извилистому кадру досталось четвертое место в категории "Студия природы".

Работа фотографа Frauke Fuck Curved в категории Nature's Studio фотоконкурса GDT Nature Photographer of the Year 2022
13 из 15

Фрауке Фук (Frauke Fuck) и ее извилистому кадру досталось четвертое место в категории "Студия природы".

© Фото : Frauke Fuck / 2022 GDT Nature Photographer of the Year
© Фото : Hermann Hirsch / 2022 GDT Nature Photographer of the Year

Херманн Хирш (Hermann Hirsch) получил за свою работу приз жюри в категории Студия природы".

Работа фотографа Hermann Hirsch Damselfly embers, получившая приз жюри в категории Nature's Studio фотоконкурса GDT Nature Photographer of the Year 2022
14 из 15

Херманн Хирш (Hermann Hirsch) получил за свою работу приз жюри в категории Студия природы".

© Фото : Hermann Hirsch / 2022 GDT Nature Photographer of the Year
© Фото : Hermann Hirsch / 2022 GDT Nature Photographer of the Year

Кадр Херманна Хирша (Hermann Hirsch) "Тепло встречается с холодом" занял шестое место в специальной категории "Бук — дерево 2022 года".

Работа фотографа Hermann Hirsch Warm meets cold в специальной категории Бук - Дерево года 2022 фотоконкурса GDT Nature Photographer of the Year 2022
15 из 15

Кадр Херманна Хирша (Hermann Hirsch) "Тепло встречается с холодом" занял шестое место в специальной категории "Бук — дерево 2022 года".

© Фото : Hermann Hirsch / 2022 GDT Nature Photographer of the Year
 
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