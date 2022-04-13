Душ для бегемота и догонялки на глубине: лучшие фото дикой природы
Абсолютным победителем конкурса стал 23-летний Томас Хемпельманн (Thomas Hempelmann). Лучшие кадры получаются спонтанно, и его работа именно такая. Томас возвращался домой после неудачной фотосессии, когда заметил пустельгу на фонарном столбе. Он был счастлив найти объект для съемки, хоть и не такой, о каком мечтал. Но птица вдруг вспорхнула, перелетела на стоящее неподалеку дерево и устроилась на ветке среди белых цветов.
Абсолютным победителем конкурса стал 23-летний Томас Хемпельманн (Thomas Hempelmann). Лучшие кадры получаются спонтанно, и его работа именно такая. Томас возвращался домой после неудачной фотосессии, когда заметил пустельгу на фонарном столбе. Он был счастлив найти объект для съемки, хоть и не такой, о каком мечтал. Но птица вдруг вспорхнула, перелетела на стоящее неподалеку дерево и устроилась на ветке среди белых цветов.
"Игрушке из водорослей" Селии Куджалы (Celia Kujala) досталось пятое место в категории "Млекопитающие". Детеныши калифорнийского морского льва резвятся у острова Коронадо в Мексике.
"Игрушке из водорослей" Селии Куджалы (Celia Kujala) досталось пятое место в категории "Млекопитающие". Детеныши калифорнийского морского льва резвятся у острова Коронадо в Мексике.
Фотограф Штеффен Юнг (Steffen Jung), сумевший передать игру света и тени во время зимнего восхода солнца в Вегельнбурге, победил в категории "Пейзажи".
Фотограф Штеффен Юнг (Steffen Jung), сумевший передать игру света и тени во время зимнего восхода солнца в Вегельнбурге, победил в категории "Пейзажи".
Удивительный снимок гагары на озере принес Вольфраму Риху (Wolfram Riech) седьмое место в категории "Птицы".
Удивительный снимок гагары на озере принес Вольфраму Риху (Wolfram Riech) седьмое место в категории "Птицы".
Автору кадра "В движении" Кристиану-Дитриху Моравицу (Christian-Dietrich Morawitz) жюри отдало второе место в категории "Другие животные".
Автору кадра "В движении" Кристиану-Дитриху Моравицу (Christian-Dietrich Morawitz) жюри отдало второе место в категории "Другие животные".
"Цветение вереска" Томаса Шварце (Thomas Schwarze) отметили девятым местом в категории "Пейзажи".
"Цветение вереска" Томаса Шварце (Thomas Schwarze) отметили девятым местом в категории "Пейзажи".
"Ледяная река" принесла Уве Хасубеку (Uwe Hasubek) второе место в категории "Студия природы".
"Ледяная река" принесла Уве Хасубеку (Uwe Hasubek) второе место в категории "Студия природы".
"Волну" Радомира Якубовского (Radomir Jakubowski) эксперты назвали лучшей работой в категории "Студия природы".
"Волну" Радомира Якубовского (Radomir Jakubowski) эксперты назвали лучшей работой в категории "Студия природы".
Хайнц Булс (Heinz Buls), запечатлевший ритуальный бой жуков-оленей, не оставил конкурентам шансов. Победа в категории "Другие животные".
Хайнц Булс (Heinz Buls), запечатлевший ритуальный бой жуков-оленей, не оставил конкурентам шансов. Победа в категории "Другие животные".
Штефан Имиг (Stefan Imig) стал победителем в специальной категории "Бук — дерево 2022 года".
Штефан Имиг (Stefan Imig) стал победителем в специальной категории "Бук — дерево 2022 года".
Бегемот из кенийского нацпарка Масаи-Мара принес Хосе Фрагозо (Jose Fragozo) победу в категории "Млекопитающие".
Бегемот из кенийского нацпарка Масаи-Мара принес Хосе Фрагозо (Jose Fragozo) победу в категории "Млекопитающие".
Лучшим фотографом в категории "Растения и грибы" стал Феликс Веш (Felix Wesch) с "Наперстянкой и папоротником".
Лучшим фотографом в категории "Растения и грибы" стал Феликс Веш (Felix Wesch) с "Наперстянкой и папоротником".
Фрауке Фук (Frauke Fuck) и ее извилистому кадру досталось четвертое место в категории "Студия природы".
Фрауке Фук (Frauke Fuck) и ее извилистому кадру досталось четвертое место в категории "Студия природы".
Херманн Хирш (Hermann Hirsch) получил за свою работу приз жюри в категории Студия природы".
Херманн Хирш (Hermann Hirsch) получил за свою работу приз жюри в категории Студия природы".
Кадр Херманна Хирша (Hermann Hirsch) "Тепло встречается с холодом" занял шестое место в специальной категории "Бук — дерево 2022 года".
Кадр Херманна Хирша (Hermann Hirsch) "Тепло встречается с холодом" занял шестое место в специальной категории "Бук — дерево 2022 года".