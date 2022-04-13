https://ria.ru/20220413/parizh-1783281670.html

В АТОР рассказали, как россиянам попасть в Париж на майские праздники

В АТОР рассказали, как россиянам попасть в Париж на майские праздники - РИА Новости, 13.04.2022

В АТОР рассказали, как россиянам попасть в Париж на майские праздники

Расписание зарубежных авиакомпаний пополнилось новыми рейсами по популярным направлениями; россияне со стыковкой смогут отправиться в Лондон, Ниццу, Париж, а... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:06

2022-04-13T12:06

2022-04-13T12:06

туризм

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россия

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ереван

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Расписание зарубежных авиакомпаний пополнилось новыми рейсами по популярным направлениями; россияне со стыковкой смогут отправиться в Лондон, Ниццу, Париж, а также на Крит, Маврикий и Бали, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Франция открыта для российских туристов с 1 апреля. Для въезда во Францию не нужны сертификаты и тесты. Необязательно лететь в Париж через Стамбул, Дубай или Доху. Стыковочные перелеты возможны и через Ереван. Из армянской столицы во французскую полетят сразу два лоукостера", - рассказали в ассоциации.По данным АТОР, авиакомпании Flyone Armenia и Transavia с конца апреля начнут летать из Еревана в Париж. "На майские праздники перелет по маршруту Москва–Ереван–Париж и обратно, с вылетом 1 мая и возвращением 9 мая, обойдется от 601 евро - от 52 тысяч рублей", - уточнили в АТОР.Также Flyone Armenia в июне начнет выполнять сезонные рейсы в Ниццу. Перелет этой авиакомпанией по маршруту Москва-Ереван-Ницца и обратно будет стоить от 41,3 тысячи рублей."Тем, кто очень хочет попасть на греческий Крит, можно рассмотреть вариант стыковочного перелета через Казахстан. Air Astana с 1 июня запустит прямой рейс из Нур-Султана и Алма-Аты в Ираклион, столицу острова", - рассказали в АТОР. По данным ассоциации, билет с вылетом в начале июня стоит от 351 евро (30,5 тысячи рублей) в одну сторону. Билет из Москвы в Нур-Султан обойдется от 15 тысяч рублей на одного.В АТОР также сообщили, что авиакомпания Emirates объявила о возобновлении рейсов из Дубая по четырем направлениям: Бали - с 1 мая, Лондон - с 1 августа, Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айрес - со 2 ноября. Кроме того, будет увеличено количество рейсов в Нигерию, на Маврикий и в Сингапур.

https://ria.ru/20220408/otdykh-1782611216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, россия, париж, ереван, ассоциация туроператоров россии (атор)