https://ria.ru/20220413/otsrochka-1783414782.html

Сотрудники IТ-компаний смогут оформлять отсрочку от армии на "Госуслугах"

Сотрудники IТ-компаний смогут оформлять отсрочку от армии на "Госуслугах" - РИА Новости, 13.04.2022

Сотрудники IТ-компаний смогут оформлять отсрочку от армии на "Госуслугах"

IТ-компании смогут подать заявку на "Госуслугах" на оформление отсрочки от армии для сотрудников с 19 апреля, сообщает Минцифры России. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T21:11

2022-04-13T21:11

2022-04-13T21:39

общество

владимир путин

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. IТ-компании смогут подать заявку на "Госуслугах" на оформление отсрочки от армии для сотрудников с 19 апреля, сообщает Минцифры России."Формы и инструкции по их заполнению компании смогут найти в письме Минцифры, чтобы составить списки сотрудников до начала приема заявлений", — говорится в заявлении.Воспользоваться отсрочкой могут российские граждане в возрасте от 18 до 27 лет, которые работают по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня. Также они должны иметь высшее образование по специальности из соответствующего перечня. Сотруднику необходимо работать в аккредитованной компании 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года или устроиться в фирму в течение года после окончания учебы.Заявления на "Госуслугах" будут приниматься до 1 мая. После 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке.Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому россияне, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, документ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы.

https://ria.ru/20220401/ipoteka-1781399560.html

https://ria.ru/20220412/nalog-1783119220.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)