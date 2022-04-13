https://ria.ru/20220413/otsrochka-1783414782.html
Сотрудники IТ-компаний смогут оформлять отсрочку от армии на "Госуслугах"
Сотрудники IТ-компаний смогут оформлять отсрочку от армии на "Госуслугах" - РИА Новости, 13.04.2022
Сотрудники IТ-компаний смогут оформлять отсрочку от армии на "Госуслугах"
IТ-компании смогут подать заявку на "Госуслугах" на оформление отсрочки от армии для сотрудников с 19 апреля, сообщает Минцифры России. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T21:11
2022-04-13T21:11
2022-04-13T21:39
общество
владимир путин
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. IТ-компании смогут подать заявку на "Госуслугах" на оформление отсрочки от армии для сотрудников с 19 апреля, сообщает Минцифры России."Формы и инструкции по их заполнению компании смогут найти в письме Минцифры, чтобы составить списки сотрудников до начала приема заявлений", — говорится в заявлении.Воспользоваться отсрочкой могут российские граждане в возрасте от 18 до 27 лет, которые работают по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня. Также они должны иметь высшее образование по специальности из соответствующего перечня. Сотруднику необходимо работать в аккредитованной компании 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года или устроиться в фирму в течение года после окончания учебы.Заявления на "Госуслугах" будут приниматься до 1 мая. После 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке.Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому россияне, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, документ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы.
https://ria.ru/20220401/ipoteka-1781399560.html
https://ria.ru/20220412/nalog-1783119220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
21:11 13.04.2022 (обновлено: 21:39 13.04.2022)
Сотрудники IТ-компаний смогут оформлять отсрочку от армии на "Госуслугах"
Минцифры: IТ-компании смогут оформить сотрудникам отсрочку от армии на "Госуслугах"
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. IТ-компании смогут подать заявку на "Госуслугах" на оформление отсрочки от армии для сотрудников с 19 апреля, сообщает Минцифры России.
"Формы и инструкции по их заполнению компании смогут найти в письме Минцифры, чтобы составить списки сотрудников до начала приема заявлений", — говорится в заявлении.
Воспользоваться отсрочкой могут российские граждане в возрасте от 18 до 27 лет, которые работают по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня. Также они должны иметь высшее образование по специальности из соответствующего перечня. Сотруднику необходимо работать в аккредитованной компании 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года или устроиться в фирму в течение года после окончания учебы.
Заявления на "Госуслугах" будут приниматься до 1 мая. После 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке.
Президент России Владимир Путин
в начале марта подписал указ, по которому россияне, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, документ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы.