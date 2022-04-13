https://ria.ru/20220413/oteli-1783389553.html
В отели испанской сети RIU перестали заселять россиян
В отели испанской сети RIU перестали заселять россиян - РИА Новости, 13.04.2022
В отели испанской сети RIU перестали заселять россиян
Отели испанской сети RIU Hotels & Resorts перестали работать с российским рынком и закрыли свой сайт для россиян, прекратив прием новых бронирований, говорится... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T18:23
2022-04-13T18:23
2022-04-13T18:49
туризм
доминикана
россия
мальдивы
ассоциация туроператоров россии (атор)
riu hotels & resorts
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27081/10/270811031_0:30:564:347_1920x0_80_0_0_7c087a0e8eded1dd6b361d67df76641d.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Отели испанской сети RIU Hotels & Resorts перестали работать с российским рынком и закрыли свой сайт для россиян, прекратив прием новых бронирований, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Испанская сеть RIU Hotels & Resorts, отели которой работают в том числе в популярных у россиян ОАЭ, в Доминикане, на Мальдивах, Шри-Ланке с 13 апреля перестала сотрудничать с российским рынком. Соответствующие письма получили туркомпании 12 апреля", - рассказали в АТОР.В ассоциации сообщили, что представители RIU Hotels & Resorts заверили туроператоров РФ в том, что гости, имеющие на руках ваучеры RUI, смогут беспрепятственно провести запланированный в отелях сети отдых. Однако новые бронирования от россиян пока подтверждаться не будут."Международная сеть уже закрыла доступ к своему сайту из России в связи с прекращением приема бронирований. Зайти на сайт можно только через VPN. Забронировать тур невозможно, как туроператорам, так и самостоятельным туристам. Закрыта и бонусная программа. Между тем официального сообщения от RIU Hotels & Resorts пока не поступало", - уточнили в АТОР.Туроператоры решение RIU Hotels & Resorts назвали очень тревожным сигналом и выразили обеспокоенность тем, что примеру RIU Hotels & Resorts могут последовать и другие европейские сети отелей. Компании в лице ПАКС, Maldives Bonus, ICS Travel Group, Мальдивиана, Пантеон, Арт-Тур, Слетать.ру, Resort Holiday составили коллективное письмо и отправили его руководству RIU Hotels & Resorts.В письме туроператоры написали: "Мы считаем этот шаг неприемлемым в современном мире. Подобные действия нарушают принципы равноправия и уважения человеческого достоинства по национальному признаку и нарушают права множества международных конвенций и законов, таких как "Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации", Всеобщая декларация прав человека и "Декларация Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации", а также свидетельствует о двойных стандартах".
https://ria.ru/20220303/puteshestviya-1776239294.html
https://ria.ru/20220321/oteli-1778870859.html
доминикана
россия
мальдивы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27081/10/270811031_32:0:533:376_1920x0_80_0_0_914346bd71f72d02186e597f945f50b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доминикана, россия, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор), riu hotels & resorts, новости - туризм
18:23 13.04.2022 (обновлено: 18:49 13.04.2022)
В отели испанской сети RIU перестали заселять россиян
АТОР: отели испанской сети RIU перестали работать с российским рынком
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Отели испанской сети RIU Hotels & Resorts перестали работать с российским рынком и закрыли свой сайт для россиян, прекратив прием новых бронирований, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Испанская сеть RIU Hotels & Resorts
, отели которой работают в том числе в популярных у россиян ОАЭ
, в Доминикане
, на Мальдивах
, Шри-Ланке
с 13 апреля перестала сотрудничать с российским рынком. Соответствующие письма получили туркомпании 12 апреля", - рассказали в АТОР
.
В ассоциации сообщили, что представители RIU Hotels & Resorts заверили туроператоров РФ
в том, что гости, имеющие на руках ваучеры RUI, смогут беспрепятственно провести запланированный в отелях сети отдых. Однако новые бронирования от россиян пока подтверждаться не будут.
"Международная сеть уже закрыла доступ к своему сайту из России в связи с прекращением приема бронирований. Зайти на сайт можно только через VPN. Забронировать тур невозможно, как туроператорам, так и самостоятельным туристам. Закрыта и бонусная программа. Между тем официального сообщения от RIU Hotels & Resorts пока не поступало", - уточнили в АТОР.
Туроператоры решение RIU Hotels & Resorts назвали очень тревожным сигналом и выразили обеспокоенность тем, что примеру RIU Hotels & Resorts могут последовать и другие европейские сети отелей. Компании в лице ПАКС, Maldives Bonus, ICS Travel Group, Мальдивиана, Пантеон, Арт-Тур, Слетать.ру, Resort Holiday составили коллективное письмо и отправили его руководству RIU Hotels & Resorts.
В письме туроператоры написали: "Мы считаем этот шаг неприемлемым в современном мире. Подобные действия нарушают принципы равноправия и уважения человеческого достоинства по национальному признаку и нарушают права множества международных конвенций и законов, таких как "Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации", Всеобщая декларация прав человека и "Декларация Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации", а также свидетельствует о двойных стандартах".