https://ria.ru/20220413/oteli-1783389553.html

В отели испанской сети RIU перестали заселять россиян

В отели испанской сети RIU перестали заселять россиян - РИА Новости, 13.04.2022

В отели испанской сети RIU перестали заселять россиян

Отели испанской сети RIU Hotels & Resorts перестали работать с российским рынком и закрыли свой сайт для россиян, прекратив прием новых бронирований, говорится... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T18:23

2022-04-13T18:23

2022-04-13T18:49

туризм

доминикана

россия

мальдивы

ассоциация туроператоров россии (атор)

riu hotels & resorts

новости - туризм

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Отели испанской сети RIU Hotels & Resorts перестали работать с российским рынком и закрыли свой сайт для россиян, прекратив прием новых бронирований, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Испанская сеть RIU Hotels & Resorts, отели которой работают в том числе в популярных у россиян ОАЭ, в Доминикане, на Мальдивах, Шри-Ланке с 13 апреля перестала сотрудничать с российским рынком. Соответствующие письма получили туркомпании 12 апреля", - рассказали в АТОР.В ассоциации сообщили, что представители RIU Hotels & Resorts заверили туроператоров РФ в том, что гости, имеющие на руках ваучеры RUI, смогут беспрепятственно провести запланированный в отелях сети отдых. Однако новые бронирования от россиян пока подтверждаться не будут."Международная сеть уже закрыла доступ к своему сайту из России в связи с прекращением приема бронирований. Зайти на сайт можно только через VPN. Забронировать тур невозможно, как туроператорам, так и самостоятельным туристам. Закрыта и бонусная программа. Между тем официального сообщения от RIU Hotels & Resorts пока не поступало", - уточнили в АТОР.Туроператоры решение RIU Hotels & Resorts назвали очень тревожным сигналом и выразили обеспокоенность тем, что примеру RIU Hotels & Resorts могут последовать и другие европейские сети отелей. Компании в лице ПАКС, Maldives Bonus, ICS Travel Group, Мальдивиана, Пантеон, Арт-Тур, Слетать.ру, Resort Holiday составили коллективное письмо и отправили его руководству RIU Hotels & Resorts.В письме туроператоры написали: "Мы считаем этот шаг неприемлемым в современном мире. Подобные действия нарушают принципы равноправия и уважения человеческого достоинства по национальному признаку и нарушают права множества международных конвенций и законов, таких как "Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации", Всеобщая декларация прав человека и "Декларация Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации", а также свидетельствует о двойных стандартах".

https://ria.ru/20220303/puteshestviya-1776239294.html

https://ria.ru/20220321/oteli-1778870859.html

доминикана

россия

мальдивы

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

доминикана, россия, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор), riu hotels & resorts, новости - туризм