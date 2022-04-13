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В отели испанской сети RIU перестали заселять россиян - РИА Новости, 13.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220413/oteli-1783389553.html
В отели испанской сети RIU перестали заселять россиян
В отели испанской сети RIU перестали заселять россиян - РИА Новости, 13.04.2022
В отели испанской сети RIU перестали заселять россиян
Отели испанской сети RIU Hotels & Resorts перестали работать с российским рынком и закрыли свой сайт для россиян, прекратив прием новых бронирований, говорится... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T18:23
2022-04-13T18:49
туризм
доминикана
россия
мальдивы
ассоциация туроператоров россии (атор)
riu hotels & resorts
новости - туризм
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Отели испанской сети RIU Hotels &amp; Resorts перестали работать с российским рынком и закрыли свой сайт для россиян, прекратив прием новых бронирований, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Испанская сеть RIU Hotels &amp; Resorts, отели которой работают в том числе в популярных у россиян ОАЭ, в Доминикане, на Мальдивах, Шри-Ланке с 13 апреля перестала сотрудничать с российским рынком. Соответствующие письма получили туркомпании 12 апреля", - рассказали в АТОР.В ассоциации сообщили, что представители RIU Hotels &amp; Resorts заверили туроператоров РФ в том, что гости, имеющие на руках ваучеры RUI, смогут беспрепятственно провести запланированный в отелях сети отдых. Однако новые бронирования от россиян пока подтверждаться не будут."Международная сеть уже закрыла доступ к своему сайту из России в связи с прекращением приема бронирований. Зайти на сайт можно только через VPN. Забронировать тур невозможно, как туроператорам, так и самостоятельным туристам. Закрыта и бонусная программа. Между тем официального сообщения от RIU Hotels &amp; Resorts пока не поступало", - уточнили в АТОР.Туроператоры решение RIU Hotels &amp; Resorts назвали очень тревожным сигналом и выразили обеспокоенность тем, что примеру RIU Hotels &amp; Resorts могут последовать и другие европейские сети отелей. Компании в лице ПАКС, Maldives Bonus, ICS Travel Group, Мальдивиана, Пантеон, Арт-Тур, Слетать.ру, Resort Holiday составили коллективное письмо и отправили его руководству RIU Hotels &amp; Resorts.В письме туроператоры написали: "Мы считаем этот шаг неприемлемым в современном мире. Подобные действия нарушают принципы равноправия и уважения человеческого достоинства по национальному признаку и нарушают права множества международных конвенций и законов, таких как "Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации", Всеобщая декларация прав человека и "Декларация Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации", а также свидетельствует о двойных стандартах".
https://ria.ru/20220303/puteshestviya-1776239294.html
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доминикана, россия, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор), riu hotels & resorts, новости - туризм
18:23 13.04.2022 (обновлено: 18:49 13.04.2022)
 
В отели испанской сети RIU перестали заселять россиян

АТОР: отели испанской сети RIU перестали работать с российским рынком

© Фото : Группа RIU Hotels & ResortsОтель Riu Grand Palace Maspalomas Oasis в Испании
Отель Riu Grand Palace Maspalomas Oasis в Испании - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Фото : Группа RIU Hotels & Resorts
Отель Riu Grand Palace Maspalomas Oasis в Испании. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Отели испанской сети RIU Hotels & Resorts перестали работать с российским рынком и закрыли свой сайт для россиян, прекратив прием новых бронирований, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Испанская сеть RIU Hotels & Resorts, отели которой работают в том числе в популярных у россиян ОАЭ, в Доминикане, на Мальдивах, Шри-Ланке с 13 апреля перестала сотрудничать с российским рынком. Соответствующие письма получили туркомпании 12 апреля", - рассказали в АТОР.
В ассоциации сообщили, что представители RIU Hotels & Resorts заверили туроператоров РФ в том, что гости, имеющие на руках ваучеры RUI, смогут беспрепятственно провести запланированный в отелях сети отдых. Однако новые бронирования от россиян пока подтверждаться не будут.
"Международная сеть уже закрыла доступ к своему сайту из России в связи с прекращением приема бронирований. Зайти на сайт можно только через VPN. Забронировать тур невозможно, как туроператорам, так и самостоятельным туристам. Закрыта и бонусная программа. Между тем официального сообщения от RIU Hotels & Resorts пока не поступало", - уточнили в АТОР.
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Туроператоры решение RIU Hotels & Resorts назвали очень тревожным сигналом и выразили обеспокоенность тем, что примеру RIU Hotels & Resorts могут последовать и другие европейские сети отелей. Компании в лице ПАКС, Maldives Bonus, ICS Travel Group, Мальдивиана, Пантеон, Арт-Тур, Слетать.ру, Resort Holiday составили коллективное письмо и отправили его руководству RIU Hotels & Resorts.
В письме туроператоры написали: "Мы считаем этот шаг неприемлемым в современном мире. Подобные действия нарушают принципы равноправия и уважения человеческого достоинства по национальному признаку и нарушают права множества международных конвенций и законов, таких как "Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации", Всеобщая декларация прав человека и "Декларация Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации", а также свидетельствует о двойных стандартах".
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