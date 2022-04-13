https://ria.ru/20220413/omikron-1783313193.html

Более 90% новых случаев коронавируса приходятся на "стелс-омикрон"

Более 90% новых случаев коронавируса приходятся на "стелс-омикрон" - РИА Новости, 13.04.2022

Более 90% новых случаев коронавируса приходятся на "стелс-омикрон"

Более 90% всех новых случаев коронавируса в России сейчас приходятся на "стелс-омикрон", вариант омикрона BA.1 становится все более редким, вариантов ВА.4 и... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:52

2022-04-13T13:52

2022-04-13T13:57

распространение коронавируса

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

омикрон-штамм коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/13/1764437181_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_fa71dd19ccd58f0443570b441059c8fa.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Более 90% всех новых случаев коронавируса в России сейчас приходятся на "стелс-омикрон", вариант омикрона BA.1 становится все более редким, вариантов ВА.4 и ВА.5 в стране не обнаружено, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов."В России сублинии BA.4 и BA.5 - не обнаружены; более 90% всех новых случаев сейчас приходятся на заражения субвариантом BA.2, при этом BA.1 становится все более редким гостем", - сказал Хафизов журналистам.Он уточнил, что два новых варианта коронавируса, обозначенные как сублинии "омикрона" BA.4 и BA.5, были идентифицированы в ходе мониторинга за генетической изменчивостью вируса. ВОЗ уже заявила, что начала отслеживать их из-за их дополнительных мутаций, которые могут повлиять на потенциал ускользания от иммунитета.

https://ria.ru/20220412/koronavirus-1783044325.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии