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Более 90% новых случаев коронавируса приходятся на "стелс-омикрон" - РИА Новости, 13.04.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220413/omikron-1783313193.html
Более 90% новых случаев коронавируса приходятся на "стелс-омикрон"
Более 90% новых случаев коронавируса приходятся на "стелс-омикрон" - РИА Новости, 13.04.2022
Более 90% новых случаев коронавируса приходятся на "стелс-омикрон"
Более 90% всех новых случаев коронавируса в России сейчас приходятся на "стелс-омикрон", вариант омикрона BA.1 становится все более редким, вариантов ВА.4 и... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:52
2022-04-13T13:57
распространение коронавируса
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
омикрон-штамм коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Более 90% всех новых случаев коронавируса в России сейчас приходятся на "стелс-омикрон", вариант омикрона BA.1 становится все более редким, вариантов ВА.4 и ВА.5 в стране не обнаружено, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов."В России сублинии BA.4 и BA.5 - не обнаружены; более 90% всех новых случаев сейчас приходятся на заражения субвариантом BA.2, при этом BA.1 становится все более редким гостем", - сказал Хафизов журналистам.Он уточнил, что два новых варианта коронавируса, обозначенные как сублинии "омикрона" BA.4 и BA.5, были идентифицированы в ходе мониторинга за генетической изменчивостью вируса. ВОЗ уже заявила, что начала отслеживать их из-за их дополнительных мутаций, которые могут повлиять на потенциал ускользания от иммунитета.
https://ria.ru/20220412/koronavirus-1783044325.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:52 13.04.2022 (обновлено: 13:57 13.04.2022)
 
Более 90% новых случаев коронавируса приходятся на "стелс-омикрон"

Роспотребнадзор: более 90% новых случаев коронавируса приходятся на "стелс-омикрон"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник берет мазок на коронавирус
Медицинский работник берет мазок на коронавирус - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник берет мазок на коронавирус. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Более 90% всех новых случаев коронавируса в России сейчас приходятся на "стелс-омикрон", вариант омикрона BA.1 становится все более редким, вариантов ВА.4 и ВА.5 в стране не обнаружено, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
России сублинии BA.4 и BA.5 - не обнаружены; более 90% всех новых случаев сейчас приходятся на заражения субвариантом BA.2, при этом BA.1 становится все более редким гостем", - сказал Хафизов журналистам.
Медицинские работники оказывают помощь пациенту в госпитале для лечения больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 10:40Распространение коронавируса
Мурашко заявил о подготовке к новой волне коронавируса
Он уточнил, что два новых варианта коронавируса, обозначенные как сублинии "омикрона" BA.4 и BA.5, были идентифицированы в ходе мониторинга за генетической изменчивостью вируса. ВОЗ уже заявила, что начала отслеживать их из-за их дополнительных мутаций, которые могут повлиять на потенциал ускользания от иммунитета.
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Омикрон-штамм коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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