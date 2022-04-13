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СК расследует обстрелы украинскими силовиками домов и детского сада в ЛНР

СК расследует обстрелы украинскими силовиками домов и детского сада в ЛНР - РИА Новости, 13.04.2022

СК расследует обстрелы украинскими силовиками домов и детского сада в ЛНР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрела со стороны украинских силовиков жилых домов и детского сада в РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:47

2022-04-13T13:47

2022-04-13T13:47

обострение ситуации в днр и лнр

луганская народная республика

первомайск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрела со стороны украинских силовиков жилых домов и детского сада в Луганской народной республике, сообщил СК РФ."Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России расследовать факты обстрела со стороны Украины жилых домов и детского сада на территории ЛНР... Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры к установлению всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.Отмечается, что, по информации МЧС ЛНР, в результате обстрелов в Ирмино получил ранение мужчина 1971 года рождения, повреждены 8 жилых домов и детский сад с ясельными группами "Росинка". Кроме того, от обстрела пострадал жилой дом в Первомайске.

луганская народная республика

первомайск

россия

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Ольга Маркова

луганская народная республика, первомайск, россия, следственный комитет россии (ск рф)