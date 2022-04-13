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Опрос: почти половина испанцев выступают против роста расходов на оборону - РИА Новости, 13.04.2022
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Опрос: почти половина испанцев выступают против роста расходов на оборону
Опрос: почти половина испанцев выступают против роста расходов на оборону - РИА Новости, 13.04.2022
Опрос: почти половина испанцев выступают против роста расходов на оборону
Опрос, проведенный газетой El Diario, показал, что 48,7% испанцев высказываются против наращивания оборонных расходов, тогда как за выступают 42,1%. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:30
2022-04-13T14:30
в мире
испания
podemos
педро санчес
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МАДРИД, 13 апр – РИА Новости. Опрос, проведенный газетой El Diario, показал, что 48,7% испанцев высказываются против наращивания оборонных расходов, тогда как за выступают 42,1%.Отношение к вопросу об оборонных расходах зависит также от политических взглядов респондентов: так, сторонники правых партий больше склонны поддержать их увеличение, тогда как у электората социалистов нет ясно выраженной позиции, а избиратели левопопулистской партии Unidas Podemos настроены решительно против.Опрос проводился с 1 по 7 апреля по телефону, в нем приняло участие 1048 граждан, обладающих правом голоса, погрешность составляет 3,09%.По данным за 2020 год, расходы Испании на оборону составляли 11,2 миллиарда евро, или 1% от ВВП, что в два раза меньше рекомендуемого НАТО уровня военных трат. Премьер-министр Педро Санчес, пришедший к власти в 2018 году, неоднократно заявлял о своем намерении довести оборонные расходы до 2% от ВВП.
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в мире, испания, podemos, педро санчес
14:30 13.04.2022
 
Опрос: почти половина испанцев выступают против роста расходов на оборону

Опрос El Diario: 48,7 процента испанцев высказались против увеличения расходов на оборону

© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкЦентр города и памятник Христофору Колумбу в Барселоне
Центр города и памятник Христофору Колумбу в Барселоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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Центр города и памятник Христофору Колумбу в Барселоне
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МАДРИД, 13 апр – РИА Новости. Опрос, проведенный газетой El Diario, показал, что 48,7% испанцев высказываются против наращивания оборонных расходов, тогда как за выступают 42,1%.
Отношение к вопросу об оборонных расходах зависит также от политических взглядов респондентов: так, сторонники правых партий больше склонны поддержать их увеличение, тогда как у электората социалистов нет ясно выраженной позиции, а избиратели левопопулистской партии Unidas Podemos настроены решительно против.
Опрос проводился с 1 по 7 апреля по телефону, в нем приняло участие 1048 граждан, обладающих правом голоса, погрешность составляет 3,09%.
По данным за 2020 год, расходы Испании на оборону составляли 11,2 миллиарда евро, или 1% от ВВП, что в два раза меньше рекомендуемого НАТО уровня военных трат. Премьер-министр Педро Санчес, пришедший к власти в 2018 году, неоднократно заявлял о своем намерении довести оборонные расходы до 2% от ВВП.
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