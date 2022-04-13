Опрос: почти половина испанцев выступают против роста расходов на оборону
Опрос El Diario: 48,7 процента испанцев высказались против увеличения расходов на оборону
© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкЦентр города и памятник Христофору Колумбу в Барселоне
Центр города и памятник Христофору Колумбу в Барселоне
МАДРИД, 13 апр – РИА Новости. Опрос, проведенный газетой El Diario, показал, что 48,7% испанцев высказываются против наращивания оборонных расходов, тогда как за выступают 42,1%.
Отношение к вопросу об оборонных расходах зависит также от политических взглядов респондентов: так, сторонники правых партий больше склонны поддержать их увеличение, тогда как у электората социалистов нет ясно выраженной позиции, а избиратели левопопулистской партии Unidas Podemos настроены решительно против.
Опрос проводился с 1 по 7 апреля по телефону, в нем приняло участие 1048 граждан, обладающих правом голоса, погрешность составляет 3,09%.
По данным за 2020 год, расходы Испании на оборону составляли 11,2 миллиарда евро, или 1% от ВВП, что в два раза меньше рекомендуемого НАТО уровня военных трат. Премьер-министр Педро Санчес, пришедший к власти в 2018 году, неоднократно заявлял о своем намерении довести оборонные расходы до 2% от ВВП.