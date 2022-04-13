https://ria.ru/20220413/oborona-1783323570.html

Опрос: почти половина испанцев выступают против роста расходов на оборону

Опрос: почти половина испанцев выступают против роста расходов на оборону - РИА Новости, 13.04.2022

Опрос: почти половина испанцев выступают против роста расходов на оборону

Опрос, проведенный газетой El Diario, показал, что 48,7% испанцев высказываются против наращивания оборонных расходов, тогда как за выступают 42,1%. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:30

2022-04-13T14:30

2022-04-13T14:30

в мире

испания

podemos

педро санчес

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МАДРИД, 13 апр – РИА Новости. Опрос, проведенный газетой El Diario, показал, что 48,7% испанцев высказываются против наращивания оборонных расходов, тогда как за выступают 42,1%.Отношение к вопросу об оборонных расходах зависит также от политических взглядов респондентов: так, сторонники правых партий больше склонны поддержать их увеличение, тогда как у электората социалистов нет ясно выраженной позиции, а избиратели левопопулистской партии Unidas Podemos настроены решительно против.Опрос проводился с 1 по 7 апреля по телефону, в нем приняло участие 1048 граждан, обладающих правом голоса, погрешность составляет 3,09%.По данным за 2020 год, расходы Испании на оборону составляли 11,2 миллиарда евро, или 1% от ВВП, что в два раза меньше рекомендуемого НАТО уровня военных трат. Премьер-министр Педро Санчес, пришедший к власти в 2018 году, неоднократно заявлял о своем намерении довести оборонные расходы до 2% от ВВП.

https://ria.ru/20220408/toplivo-1782593861.html

испания

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, испания, podemos, педро санчес