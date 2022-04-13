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Житель Дагестана напал на дядю с ножом из-за "надоевших нравоучений"
Житель Дагестана напал на дядю с ножом из-за "надоевших нравоучений" - РИА Новости, 13.04.2022
Житель Дагестана напал на дядю с ножом из-за "надоевших нравоучений"
Дагестанская полиция задержала юношу, подозреваемого в том, что ударил ножом дядю, надоевшему ему своими нравоучениями, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:00
2022-04-13T15:00
2022-04-13T15:19
происшествия
республика дагестан
шамильский район
мвд по республике дагестан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МАХАЧКАЛА, 13 апр – РИА Новости. Дагестанская полиция задержала юношу, подозреваемого в том, что ударил ножом дядю, надоевшему ему своими нравоучениями, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.Согласно материалам дела, 11 апреля в селе Тлянуб Шамильского района Дагестана возле своего дома 20-летний местный житель поссорился с родственником.По информации ведомства, 44-летний мужчина с ранением ног госпитализирован в местную больницу. Для дальнейшего разбирательства злоумышленник был доставлен в отдел полиции. Нож изъят и направлен на экспертизу.
https://ria.ru/20220126/ubiystvo-1769555524.html
шамильский район
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, шамильский район, мвд по республике дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
15:00 13.04.2022 (обновлено: 15:19 13.04.2022)
Житель Дагестана напал на дядю с ножом из-за "надоевших нравоучений"
В Дагестане задержали 20-летнего местного жителя, ранившего дядю ножом из-за нравоучений