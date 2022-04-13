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Житель Дагестана напал на дядю с ножом из-за "надоевших нравоучений" - РИА Новости, 13.04.2022
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Житель Дагестана напал на дядю с ножом из-за "надоевших нравоучений"
Житель Дагестана напал на дядю с ножом из-за "надоевших нравоучений" - РИА Новости, 13.04.2022
Житель Дагестана напал на дядю с ножом из-за "надоевших нравоучений"
Дагестанская полиция задержала юношу, подозреваемого в том, что ударил ножом дядю, надоевшему ему своими нравоучениями, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:00
2022-04-13T15:19
происшествия
республика дагестан
шамильский район
мвд по республике дагестан
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МАХАЧКАЛА, 13 апр – РИА Новости. Дагестанская полиция задержала юношу, подозреваемого в том, что ударил ножом дядю, надоевшему ему своими нравоучениями, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.Согласно материалам дела, 11 апреля в селе Тлянуб Шамильского района Дагестана возле своего дома 20-летний местный житель поссорился с родственником.По информации ведомства, 44-летний мужчина с ранением ног госпитализирован в местную больницу. Для дальнейшего разбирательства злоумышленник был доставлен в отдел полиции. Нож изъят и направлен на экспертизу.
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происшествия, республика дагестан, шамильский район, мвд по республике дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
15:00 13.04.2022 (обновлено: 15:19 13.04.2022)
 
Житель Дагестана напал на дядю с ножом из-за "надоевших нравоучений"

В Дагестане задержали 20-летнего местного жителя, ранившего дядю ножом из-за нравоучений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 13 апр – РИА Новости. Дагестанская полиция задержала юношу, подозреваемого в том, что ударил ножом дядю, надоевшему ему своими нравоучениями, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
Согласно материалам дела, 11 апреля в селе Тлянуб Шамильского района Дагестана возле своего дома 20-летний местный житель поссорился с родственником.
"Правоохранители выяснили, что пострадавший гражданин, который приходится подозреваемому дядей, в указанный день пришел в гости. Между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого молодой человек схватил нож и нанес им удары. По его признанию, ему надоели нравоучения дяди, поэтому решился на подобный поступок", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, 44-летний мужчина с ранением ног госпитализирован в местную больницу. Для дальнейшего разбирательства злоумышленник был доставлен в отдел полиции. Нож изъят и направлен на экспертизу.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанШамильский районМВД по Республике ДагестанМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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