https://ria.ru/20220413/nozh-1783330112.html

Житель Дагестана напал на дядю с ножом из-за "надоевших нравоучений"

Житель Дагестана напал на дядю с ножом из-за "надоевших нравоучений" - РИА Новости, 13.04.2022

Житель Дагестана напал на дядю с ножом из-за "надоевших нравоучений"

Дагестанская полиция задержала юношу, подозреваемого в том, что ударил ножом дядю, надоевшему ему своими нравоучениями, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:00

2022-04-13T15:00

2022-04-13T15:19

происшествия

республика дагестан

шамильский район

мвд по республике дагестан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МАХАЧКАЛА, 13 апр – РИА Новости. Дагестанская полиция задержала юношу, подозреваемого в том, что ударил ножом дядю, надоевшему ему своими нравоучениями, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.Согласно материалам дела, 11 апреля в селе Тлянуб Шамильского района Дагестана возле своего дома 20-летний местный житель поссорился с родственником.По информации ведомства, 44-летний мужчина с ранением ног госпитализирован в местную больницу. Для дальнейшего разбирательства злоумышленник был доставлен в отдел полиции. Нож изъят и направлен на экспертизу.

https://ria.ru/20220126/ubiystvo-1769555524.html

шамильский район

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, республика дагестан, шамильский район, мвд по республике дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)