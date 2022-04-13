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Оппозиция в Швеции выступила за ускорение вступления страны в НАТО - РИА Новости, 14.04.2022
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Оппозиция в Швеции выступила за ускорение вступления страны в НАТО
Оппозиция в Швеции выступила за ускорение вступления страны в НАТО - РИА Новости, 14.04.2022
Оппозиция в Швеции выступила за ускорение вступления страны в НАТО
Находящиеся в оппозиции в шведском парламенте партии Умеренная партия, Шведские демократы и Христианские демократы выступили за ускорение процесса вступления... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-13T23:57
2022-04-14T00:00
в мире
нато
финляндия
дмитрий песков
йенс столтенберг
сша
швеция
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Находящиеся в оппозиции в шведском парламенте партии Умеренная партия, Шведские демократы и Христианские демократы выступили за ускорение процесса вступления Швеции в НАТО, сообщил телеканал SVT.По данным телеканала, в Умеренной партии заявили о том, что нельзя допустить, чтобы вопрос о подаче заявки Швеции в Североатлантический альянс откладывался.В то же время в партии Шведские демократы хотят "более быстрого анализа" соответствующего вопроса. "Ускоренного принятия решения" ждут также и представители Христианских демократов.Ранее шведская газета Expressen со ссылкой на источники утверждала, что Финляндия выразила явное пожелание правительству Швеции, чтобы обе страны совместно подали заявку на членство в НАТО.В понедельник британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.Также, согласно графикам недавнего опроса компании Novus, на момент 11 апреля 2022 года уже 45% шведов поддерживали вступление страны в Североатлантический альянс, 33% не поддерживали и 22% затруднились с ответом. За пять дней количество выступающих за вступление Швеции в НАТО сократилось на 2%.
https://ria.ru/20220413/shvetsiya-1783302004.html
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в мире, нато, финляндия, дмитрий песков, йенс столтенберг, сша, швеция
23:57 13.04.2022 (обновлено: 00:00 14.04.2022)
 
Оппозиция в Швеции выступила за ускорение вступления страны в НАТО

SVT: шведская оппозиция выступила за ускорение вступления в НАТО

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Швеции в Москве
Флаги на территории посольства Швеции в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги на территории посольства Швеции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Находящиеся в оппозиции в шведском парламенте партии Умеренная партия, Шведские демократы и Христианские демократы выступили за ускорение процесса вступления Швеции в НАТО, сообщил телеканал SVT.
По данным телеканала, в Умеренной партии заявили о том, что нельзя допустить, чтобы вопрос о подаче заявки Швеции в Североатлантический альянс откладывался.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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СМИ: Швеция намерена подать заявку на вступление в НАТО в конце июня
В то же время в партии Шведские демократы хотят "более быстрого анализа" соответствующего вопроса. "Ускоренного принятия решения" ждут также и представители Христианских демократов.
Ранее шведская газета Expressen со ссылкой на источники утверждала, что Финляндия выразила явное пожелание правительству Швеции, чтобы обе страны совместно подали заявку на членство в НАТО.
В понедельник британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
Также, согласно графикам недавнего опроса компании Novus, на момент 11 апреля 2022 года уже 45% шведов поддерживали вступление страны в Североатлантический альянс, 33% не поддерживали и 22% затруднились с ответом. За пять дней количество выступающих за вступление Швеции в НАТО сократилось на 2%.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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МИД оценил заявления о необходимости вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
 
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