https://ria.ru/20220413/nato-1783430285.html

Оппозиция в Швеции выступила за ускорение вступления страны в НАТО

Оппозиция в Швеции выступила за ускорение вступления страны в НАТО - РИА Новости, 14.04.2022

Оппозиция в Швеции выступила за ускорение вступления страны в НАТО

Находящиеся в оппозиции в шведском парламенте партии Умеренная партия, Шведские демократы и Христианские демократы выступили за ускорение процесса вступления... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-13T23:57

2022-04-13T23:57

2022-04-14T00:00

в мире

нато

финляндия

дмитрий песков

йенс столтенберг

сша

швеция

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Находящиеся в оппозиции в шведском парламенте партии Умеренная партия, Шведские демократы и Христианские демократы выступили за ускорение процесса вступления Швеции в НАТО, сообщил телеканал SVT.По данным телеканала, в Умеренной партии заявили о том, что нельзя допустить, чтобы вопрос о подаче заявки Швеции в Североатлантический альянс откладывался.В то же время в партии Шведские демократы хотят "более быстрого анализа" соответствующего вопроса. "Ускоренного принятия решения" ждут также и представители Христианских демократов.Ранее шведская газета Expressen со ссылкой на источники утверждала, что Финляндия выразила явное пожелание правительству Швеции, чтобы обе страны совместно подали заявку на членство в НАТО.В понедельник британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.Также, согласно графикам недавнего опроса компании Novus, на момент 11 апреля 2022 года уже 45% шведов поддерживали вступление страны в Североатлантический альянс, 33% не поддерживали и 22% затруднились с ответом. За пять дней количество выступающих за вступление Швеции в НАТО сократилось на 2%.

https://ria.ru/20220413/shvetsiya-1783302004.html

https://ria.ru/20220413/nato-1783248216.html

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в мире, нато, финляндия, дмитрий песков, йенс столтенберг, сша, швеция