23:57 13.04.2022 (обновлено: 00:00 14.04.2022)
Оппозиция в Швеции выступила за ускорение вступления страны в НАТО
SVT: шведская оппозиция выступила за ускорение вступления в НАТО
Флаги на территории посольства Швеции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Находящиеся в оппозиции в шведском парламенте партии Умеренная партия, Шведские демократы и Христианские демократы выступили за ускорение процесса вступления Швеции в НАТО, сообщил телеканал SVT.
По данным телеканала, в Умеренной партии заявили о том, что нельзя допустить, чтобы вопрос о подаче заявки Швеции в Североатлантический альянс откладывался.
В то же время в партии Шведские демократы хотят "более быстрого анализа" соответствующего вопроса. "Ускоренного принятия решения" ждут также и представители Христианских демократов.
В понедельник британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
Также, согласно графикам недавнего опроса компании Novus, на момент 11 апреля 2022 года уже 45% шведов поддерживали вступление страны в Североатлантический альянс, 33% не поддерживали и 22% затруднились с ответом. За пять дней количество выступающих за вступление Швеции в НАТО сократилось на 2%.