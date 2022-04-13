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Первые МС-21 с отечественным двигателем передадут заказчикам в 2024 году - РИА Новости, 13.04.2022
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Первые МС-21 с отечественным двигателем передадут заказчикам в 2024 году
Первые МС-21 с отечественным двигателем передадут заказчикам в 2024 году - РИА Новости, 13.04.2022
Первые МС-21 с отечественным двигателем передадут заказчикам в 2024 году
Первые шесть серийных самолетов МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 будут переданы заказчикам в 2024 году, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:50
2022-04-13T13:49
совет федерации рф
общество
мс-21
ростех
сергей чемезов
юрий слюсарь
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Первые шесть серийных самолетов МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 будут переданы заказчикам в 2024 году, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов."Первые серийные МС-21 в количестве шести штук уже с отечественным двигателем ПД-14 будут переданы заказчикам в 2024 году", - сказал он, выступая в Совете Федерации.Как в начале апреля заявил глава ОАК Юрий Слюсарь, доля отечественных комплектующих в МС-21 пока составляет 50%, предстоит оперативно довести ее до 100%.МС-21-300/310 – российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.
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совет федерации рф, общество, мс-21, ростех, сергей чемезов, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак)
12:50 13.04.2022 (обновлено: 13:49 13.04.2022)
 
Первые МС-21 с отечественным двигателем передадут заказчикам в 2024 году

Чемезов: шесть самолетов МС-21 с отечественным двигателем передадут заказчикам в 2024 году

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПассажирский самолет МС-21-300
Пассажирский самолет МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пассажирский самолет МС-21-300. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Первые шесть серийных самолетов МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 будут переданы заказчикам в 2024 году, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Первые серийные МС-21 в количестве шести штук уже с отечественным двигателем ПД-14 будут переданы заказчикам в 2024 году", - сказал он, выступая в Совете Федерации.
Как в начале апреля заявил глава ОАК Юрий Слюсарь, доля отечественных комплектующих в МС-21 пока составляет 50%, предстоит оперативно довести ее до 100%.
МС-21-300/310 – российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 12:45
Мишустин рассказал о планах по импортозамещению узлов и агрегатов МС-21
 
Совет Федерации РФОбществоМС-21РостехСергей ЧемезовЮрий СлюсарьОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
 
 
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