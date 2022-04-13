https://ria.ru/20220413/ms-21-1783293708.html

Первые МС-21 с отечественным двигателем передадут заказчикам в 2024 году

Первые МС-21 с отечественным двигателем передадут заказчикам в 2024 году - РИА Новости, 13.04.2022

Первые МС-21 с отечественным двигателем передадут заказчикам в 2024 году

Первые шесть серийных самолетов МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 будут переданы заказчикам в 2024 году, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:50

2022-04-13T12:50

2022-04-13T13:49

совет федерации рф

общество

мс-21

ростех

сергей чемезов

юрий слюсарь

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Первые шесть серийных самолетов МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 будут переданы заказчикам в 2024 году, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов."Первые серийные МС-21 в количестве шести штук уже с отечественным двигателем ПД-14 будут переданы заказчикам в 2024 году", - сказал он, выступая в Совете Федерации.Как в начале апреля заявил глава ОАК Юрий Слюсарь, доля отечественных комплектующих в МС-21 пока составляет 50%, предстоит оперативно довести ее до 100%.МС-21-300/310 – российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.

https://ria.ru/20220407/ms-21-1782268961.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

совет федерации рф, общество, мс-21, ростех, сергей чемезов, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак)