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В Москве за сутки госпитализировали 185 человек с COVID-19 - РИА Новости, 13.04.2022
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В Москве за сутки госпитализировали 185 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 185 человек с COVID-19 - РИА Новости, 13.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 185 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 933 новых случая COVID-19, скончались 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:37
2022-04-13T11:41
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 933 новых случая COVID-19, скончались 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 750 442 случаев коронавируса, выздоровели 2 556 555 человек, умерли 42 947 человек.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 87 человек.
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москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, общество, россия
11:37 13.04.2022 (обновлено: 11:41 13.04.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 185 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 933 новых случая COVID-19, умерли 19 человек

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва". Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 933 новых случая COVID-19, скончались 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 933, 185 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 1017, 19 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.
Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 750 442 случаев коронавируса, выздоровели 2 556 555 человек, умерли 42 947 человек.
Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 87 человек.
Лаборатория по производству вакцины для профилактики коронавирусной инфекции covid-19 - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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