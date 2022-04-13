https://ria.ru/20220413/moskva-1783274480.html
В Москве за сутки госпитализировали 185 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 185 человек с COVID-19 - РИА Новости, 13.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 185 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 933 новых случая COVID-19, скончались 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:37
2022-04-13T11:37
2022-04-13T11:41
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 933 новых случая COVID-19, скончались 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 750 442 случаев коронавируса, выздоровели 2 556 555 человек, умерли 42 947 человек.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 87 человек.
https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783230050.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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11:37 13.04.2022 (обновлено: 11:41 13.04.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 185 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 933 новых случая COVID-19, умерли 19 человек