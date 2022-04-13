https://ria.ru/20220413/moskva-1783274480.html

В Москве за сутки госпитализировали 185 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 185 человек с COVID-19 - РИА Новости, 13.04.2022

В Москве за сутки госпитализировали 185 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявлено 933 новых случая COVID-19, скончались 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:37

2022-04-13T11:37

2022-04-13T11:41

москва

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756633324_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ecc636d553929b14cd186c021c17a15.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 933 новых случая COVID-19, скончались 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 750 442 случаев коронавируса, выздоровели 2 556 555 человек, умерли 42 947 человек.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 87 человек.

https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783230050.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, общество, россия