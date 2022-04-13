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В Луганске прошел митинг против работы миссии ОБСЕ - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/miting-1783415302.html
В Луганске прошел митинг против работы миссии ОБСЕ
В Луганске прошел митинг против работы миссии ОБСЕ - РИА Новости, 13.04.2022
В Луганске прошел митинг против работы миссии ОБСЕ
Молодежь в Луганске на фоне запрета работы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ устроила митинг в поддержку прекращения деятельности миссии в... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T21:13
2022-04-13T21:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганск
смм обсе
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Молодежь в Луганске на фоне запрета работы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ устроила митинг в поддержку прекращения деятельности миссии в республике, сообщил телеканал "Луганск 24".На митинг собрались несколько десятков молодых людей и девушек. Многие из них держали в руках карикатуры на ОБСЕ, лозунги "ОБСЕ - вам здесь не место" и "На ваших руках кровь жителей республики". Также молодежь скандировала: "Нет войне, уезжайте домой!"Митинг прошел около здания в Луганске, где базировалась миссия. Несмотря на то, что после окончания мандата миссия официально покинула ЛНР, около здания до сих пор стоит два ее автомобиля.В среду глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что с 30 апреля запрещает деятельность СММ ОБСЕ на территории ЛНР, всем сотрудникам миссии поручил выехать за пределы республики. По его словам, вопреки окончанию мандата луганская команда ОБСЕ в одностороннем порядке решила продолжить свою деятельность в республике, формируя на европейских политических площадках негативный образ России, ЛНР и ДНР.За два дня до этого сотрудники министерства государственной безопасности ЛНР задержали члена луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/obse-1783384112.html
донецкая народная республика
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Митинг против работы СММ ОБСЕ в Луганске
Митинг против работы СММ ОБСЕ прошел в Луганске
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в мире, донецкая народная республика, луганск, смм обсе
21:13 13.04.2022 (обновлено: 21:20 13.04.2022)
 
В Луганске прошел митинг против работы миссии ОБСЕ

"Луганск 24": молодежь устроила митинг против работы миссии ОБСЕ в ЛНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ . Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Молодежь в Луганске на фоне запрета работы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ устроила митинг в поддержку прекращения деятельности миссии в республике, сообщил телеканал "Луганск 24".
На митинг собрались несколько десятков молодых людей и девушек. Многие из них держали в руках карикатуры на ОБСЕ, лозунги "ОБСЕ - вам здесь не место" и "На ваших руках кровь жителей республики". Также молодежь скандировала: "Нет войне, уезжайте домой!"
Митинг прошел около здания в Луганске, где базировалась миссия. Несмотря на то, что после окончания мандата миссия официально покинула ЛНР, около здания до сих пор стоит два ее автомобиля.
В среду глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что с 30 апреля запрещает деятельность СММ ОБСЕ на территории ЛНР, всем сотрудникам миссии поручил выехать за пределы республики. По его словам, вопреки окончанию мандата луганская команда ОБСЕ в одностороннем порядке решила продолжить свою деятельность в республике, формируя на европейских политических площадках негативный образ России, ЛНР и ДНР.
За два дня до этого сотрудники министерства государственной безопасности ЛНР задержали члена луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 18:01
Глава ЛНР запретил работу миссии ОБСЕ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганскСММ ОБСЕ
 
 
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