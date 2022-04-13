https://ria.ru/20220413/minoborony-1783427673.html

Пентагон утверждает, что США менее недели назад пытались связаться с Шойгу

Пентагон утверждает, что США менее недели назад пытались связаться с Шойгу - РИА Новости, 14.04.2022

Пентагон утверждает, что США менее недели назад пытались связаться с Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин менее недели назад пытался связаться с российским коллегой Сергеем Шойгу, но безуспешно, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-13T23:07

2022-04-13T23:07

2022-04-14T01:32

в мире

министерство обороны сша

сша

ллойд остин

сергей шойгу

украина

донбасс

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131289/54/1312895446_0:198:3076:1928_1920x0_80_0_0_8d11c2917c08d4fc0f2c6b81dc382a9a.jpg

ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин менее недели назад пытался связаться с российским коллегой Сергеем Шойгу, но безуспешно, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Не знаю, когда была последняя попытка. Недавно, я думаю. Менее недели назад или около того. И вновь со стороны русских не было интереса", - сказал он на брифинге для журналистов.Руководство Пентагона говорит, что попытки дозвониться до российских коллег – Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова – предпринимаются с начала военной спецоперации РФ на Украине, но всякий раз безуспешно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/pentagon-1783425107.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/kirbi-1783198760.html

сша

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, министерство обороны сша, сша, ллойд остин, сергей шойгу, украина, донбасс, пентагон