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У Медведчука не было закулисных отношений с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783349460.html
У Медведчука не было закулисных отношений с Россией, заявил Песков
У Медведчука не было закулисных отношений с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 13.04.2022
У Медведчука не было закулисных отношений с Россией, заявил Песков
Никаких закулисных отношений с Россией у главы украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука не было, если предположить такое даже... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T16:01
2022-04-13T16:01
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
виктор медведчук
россия
украина
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Никаких закулисных отношений с Россией у главы украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука не было, если предположить такое даже гипотетически - он уехал бы до спецоперации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Хорошо известны также взгляды Медведчука в пользу выстраивания нормальных, взаимовыгодных, партнерских отношений Украины и России. Позиция эта всегда была открыта, никаких закулисных отношений с Россией Медведчук никогда не имел. Но даже если гипотетически это себе представить, то уже наверняка можно было бы понять, что Медведчук покинул бы территорию Украины до начала специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что Медведчук этого не сделал.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании по поручению Владимира Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков не исключил, что Медведчука могли задержать более месяца назад и все это время политик находился в качестве заложника.
https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783259650.html
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дмитрий песков, виктор медведчук, россия, украина
16:01 13.04.2022
 
У Медведчука не было закулисных отношений с Россией, заявил Песков

Песков: у главы ОПЗЖ Виктора Медведчука не было закулисных отношений с Россией

© Фото : СБУВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Никаких закулисных отношений с Россией у главы украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука не было, если предположить такое даже гипотетически - он уехал бы до спецоперации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Хорошо известны также взгляды Медведчука в пользу выстраивания нормальных, взаимовыгодных, партнерских отношений Украины и России. Позиция эта всегда была открыта, никаких закулисных отношений с Россией Медведчук никогда не имел. Но даже если гипотетически это себе представить, то уже наверняка можно было бы понять, что Медведчук покинул бы территорию Украины до начала специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что Медведчук этого не сделал.
Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании по поручению Владимира Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков не исключил, что Медведчука могли задержать более месяца назад и все это время политик находился в качестве заложника.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковВиктор МедведчукРоссияУкраина
 
 
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