У Медведчука не было закулисных отношений с Россией, заявил Песков
Песков: у главы ОПЗЖ Виктора Медведчука не было закулисных отношений с Россией
© Фото : СБУВиктор Медведчук
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Никаких закулисных отношений с Россией у главы украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука не было, если предположить такое даже гипотетически - он уехал бы до спецоперации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Хорошо известны также взгляды Медведчука в пользу выстраивания нормальных, взаимовыгодных, партнерских отношений Украины и России. Позиция эта всегда была открыта, никаких закулисных отношений с Россией Медведчук никогда не имел. Но даже если гипотетически это себе представить, то уже наверняка можно было бы понять, что Медведчук покинул бы территорию Украины до начала специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что Медведчук этого не сделал.
Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании по поручению Владимира Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков не исключил, что Медведчука могли задержать более месяца назад и все это время политик находился в качестве заложника.