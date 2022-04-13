https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783349460.html

У Медведчука не было закулисных отношений с Россией, заявил Песков

У Медведчука не было закулисных отношений с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 13.04.2022

У Медведчука не было закулисных отношений с Россией, заявил Песков

Никаких закулисных отношений с Россией у главы украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука не было, если предположить такое даже... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T16:01

2022-04-13T16:01

2022-04-13T16:01

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий песков

виктор медведчук

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783219772_0:149:960:689_1920x0_80_0_0_a6c1af50f74f17af4d497cdd97cda1d0.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Никаких закулисных отношений с Россией у главы украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука не было, если предположить такое даже гипотетически - он уехал бы до спецоперации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Хорошо известны также взгляды Медведчука в пользу выстраивания нормальных, взаимовыгодных, партнерских отношений Украины и России. Позиция эта всегда была открыта, никаких закулисных отношений с Россией Медведчук никогда не имел. Но даже если гипотетически это себе представить, то уже наверняка можно было бы понять, что Медведчук покинул бы территорию Украины до начала специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что Медведчук этого не сделал.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании по поручению Владимира Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков не исключил, что Медведчука могли задержать более месяца назад и все это время политик находился в качестве заложника.

https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783259650.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, виктор медведчук, россия, украина