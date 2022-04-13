https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783348385.html
В Кремле благодарны Медведчуку за обмены задержанными, заявил Песков
В Кремле благодарны Медведчуку за обмены задержанными, заявил Песков - РИА Новости, 13.04.2022
В Кремле благодарны Медведчуку за обмены задержанными, заявил Песков
В Кремле благодарны главе украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку за организацию обменов задержанными в течение последних лет... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:58
2022-04-13T15:58
2022-04-13T16:06
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Кремле благодарны главе украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку за организацию обменов задержанными в течение последних лет и решение других гуманитарных вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И мы, и несомненно власти Донбасса, конечно, очень благодарны Медведчуку за организацию обмена задержанными за последние несколько лет и за решение других вопросов гуманитарного характера, чем он занимался. В том числе он этим занимался по прямой просьбе киевских властей", - сказал он.По его словам, хорошо известны взгляды Медведчука в пользу выстраивания нормальных, взаимовыгодных, партнерских отношений Украины и России.Песков также напомнил, что в отношении Медведчука проводился судебный процесс."Кстати говоря, если бы в свое время эти его идеи, идеи его партии учитывались и легли бы в основу государственной политики Украины, то никакой военной операции не было бы", - сказал Песков журналистам.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании по поручению Владимира Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков не исключил, что Медведчука могли задержать более месяца назад и все это время политик находился в качестве заложника.
https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783344620.html
https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783347202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир зеленский, сергей цеков, донбасс, украина, россия
15:58 13.04.2022 (обновлено: 16:06 13.04.2022)
В Кремле благодарны Медведчуку за обмены задержанными, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: в Кремле благодарны Медведчуку за организацию обменов задержанными
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Кремле благодарны главе украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку за организацию обменов задержанными в течение последних лет и решение других гуманитарных вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И мы, и несомненно власти Донбасса
, конечно, очень благодарны Медведчуку за организацию обмена задержанными за последние несколько лет и за решение других вопросов гуманитарного характера, чем он занимался. В том числе он этим занимался по прямой просьбе киевских властей", - сказал он.
"Медведчук всегда был за мир, всегда выступал за мир, выступал против войны, против расширения конфликта на Донбассе", - отметил Песков.
По его словам, хорошо известны взгляды Медведчука в пользу выстраивания нормальных, взаимовыгодных, партнерских отношений Украины и России.
Песков также напомнил, что в отношении Медведчука проводился судебный процесс.
"По нашему глубокому убеждению, процесс абсолютно политически мотивированный, под абсолютно надуманными предлогами, Медведчук и тогда не покинул Украину, принял очень непростое решение участвовать в этом судилище", - добавил Песков.
"Кстати говоря, если бы в свое время эти его идеи, идеи его партии учитывались и легли бы в основу государственной политики Украины, то никакой военной операции не было бы", - сказал Песков журналистам.
Во вторник глава Службы безопасности Украины
сообщил о задержании по поручению Владимира Зеленского
Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России
обменять политика на попавших в плен украинцев. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков
не исключил, что Медведчука могли задержать более месяца назад и все это время политик находился в качестве заложника.