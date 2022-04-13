https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783348385.html

В Кремле благодарны Медведчуку за обмены задержанными, заявил Песков

В Кремле благодарны Медведчуку за обмены задержанными, заявил Песков - РИА Новости, 13.04.2022

В Кремле благодарны Медведчуку за обмены задержанными, заявил Песков

В Кремле благодарны главе украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку за организацию обменов задержанными в течение последних лет... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:58

2022-04-13T15:58

2022-04-13T16:06

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Кремле благодарны главе украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку за организацию обменов задержанными в течение последних лет и решение других гуманитарных вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И мы, и несомненно власти Донбасса, конечно, очень благодарны Медведчуку за организацию обмена задержанными за последние несколько лет и за решение других вопросов гуманитарного характера, чем он занимался. В том числе он этим занимался по прямой просьбе киевских властей", - сказал он.По его словам, хорошо известны взгляды Медведчука в пользу выстраивания нормальных, взаимовыгодных, партнерских отношений Украины и России.Песков также напомнил, что в отношении Медведчука проводился судебный процесс."Кстати говоря, если бы в свое время эти его идеи, идеи его партии учитывались и легли бы в основу государственной политики Украины, то никакой военной операции не было бы", - сказал Песков журналистам.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании по поручению Владимира Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков не исключил, что Медведчука могли задержать более месяца назад и все это время политик находился в качестве заложника.

https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783344620.html

https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783347202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, сергей цеков, донбасс, украина, россия