https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783346181.html

В Кремле будут следить за судьбой Медведчука

В Кремле будут следить за судьбой Медведчука - РИА Новости, 13.04.2022

В Кремле будут следить за судьбой Медведчука

В Кремле будут следить за судьбой лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и призывают к этому европейских политиков,... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:51

2022-04-13T15:51

2022-04-13T19:23

обострение ситуации в днр и лнр

виктор медведчук

дмитрий песков

украина

политика

владимир зеленский

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783219772_0:149:960:689_1920x0_80_0_0_a6c1af50f74f17af4d497cdd97cda1d0.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Кремле будут следить за судьбой лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и призывают к этому европейских политиков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это та самая ситуация, и здесь уместно ожидать, что они будут останавливать представителей киевского режима от преследования человека за его политические взгляды", — сказал он.Песков назвал все происходящее с Медведчуком яркой иллюстрацией того, что представляет собой киевский режим. По его словам, судебный процесс против главы оппозиционной партии политически мотивирован и надуман.Представитель Кремля добавил, что украинский политик всегда выступал за нормальные, взаимовыгодные и партнерские отношения с Россией. Это позиция была открытой, и закулисных отношений с Москвой оппозиционер не вел. Говоря о предложении Украины обменять Медведчука на военнослужащих, представитель Кремля напомнил, что политик — не гражданин России и не имеет отношения к спецоперации. Также неизвестно, хочет ли он сам участия Москвы в разрешении этой ситуации. При этом пресс-секретарь поблагодарил Медведчука за участие в организации обменов задержанными и решении гуманитарных вопросов в последние несколько лет.Во вторник в Службе безопасности Украины сообщили о задержании Медведчука, который, по данным прокуратуры, исчез в конце февраля. Президент Владимир Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. По мнению члена международного комитета Совета Федерации Сергея Цекова, Медведчука могли задержать больше месяца назад и все это время его держали в качестве заложника.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783259650.html

https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783294041.html

https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783287599.html

украина

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Песков о Медведчуке: "Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России" Аудиозапись разговора с Дмитрием Песковым о ситуации по Виктору Медведчуку 2022-04-13T15:51 true PT3M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

виктор медведчук, дмитрий песков, украина, политика, владимир зеленский, москва, россия, сергей цеков, владимир путин