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В Кремле будут следить за судьбой Медведчука - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783346181.html
В Кремле будут следить за судьбой Медведчука
В Кремле будут следить за судьбой Медведчука - РИА Новости, 13.04.2022
В Кремле будут следить за судьбой Медведчука
В Кремле будут следить за судьбой лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и призывают к этому европейских политиков,... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:51
2022-04-13T19:23
обострение ситуации в днр и лнр
виктор медведчук
дмитрий песков
украина
политика
владимир зеленский
москва
россия
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Кремле будут следить за судьбой лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и призывают к этому европейских политиков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это та самая ситуация, и здесь уместно ожидать, что они будут останавливать представителей киевского режима от преследования человека за его политические взгляды", — сказал он.Песков назвал все происходящее с Медведчуком яркой иллюстрацией того, что представляет собой киевский режим. По его словам, судебный процесс против главы оппозиционной партии политически мотивирован и надуман.Представитель Кремля добавил, что украинский политик всегда выступал за нормальные, взаимовыгодные и партнерские отношения с Россией. Это позиция была открытой, и закулисных отношений с Москвой оппозиционер не вел. Говоря о предложении Украины обменять Медведчука на военнослужащих, представитель Кремля напомнил, что политик — не гражданин России и не имеет отношения к спецоперации. Также неизвестно, хочет ли он сам участия Москвы в разрешении этой ситуации. При этом пресс-секретарь поблагодарил Медведчука за участие в организации обменов задержанными и решении гуманитарных вопросов в последние несколько лет.Во вторник в Службе безопасности Украины сообщили о задержании Медведчука, который, по данным прокуратуры, исчез в конце февраля. Президент Владимир Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. По мнению члена международного комитета Совета Федерации Сергея Цекова, Медведчука могли задержать больше месяца назад и все это время его держали в качестве заложника.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783259650.html
https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783294041.html
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Песков о Медведчуке: "Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России"
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виктор медведчук, дмитрий песков, украина, политика, владимир зеленский, москва, россия, сергей цеков, владимир путин
15:51 13.04.2022 (обновлено: 19:23 13.04.2022)
 
В Кремле будут следить за судьбой Медведчука

Песков: в Кремле будут следить за судьбой главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука

© Фото : СБУВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Кремле будут следить за судьбой лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и призывают к этому европейских политиков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это та самая ситуация, и здесь уместно ожидать, что они будут останавливать представителей киевского режима от преследования человека за его политические взгляды", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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МВД Украины осадило Зеленского после предложения по обмену Медведчука
Песков назвал все происходящее с Медведчуком яркой иллюстрацией того, что представляет собой киевский режим. По его словам, судебный процесс против главы оппозиционной партии политически мотивирован и надуман.
Представитель Кремля добавил, что украинский политик всегда выступал за нормальные, взаимовыгодные и партнерские отношения с Россией. Это позиция была открытой, и закулисных отношений с Москвой оппозиционер не вел.

"Кстати говоря, если бы в свое время эти его идеи, идеи его партии учитывались и легли бы в основу государственной политики Украины, то никакой военной операции не было бы", — добавил Песков.

Говоря о предложении Украины обменять Медведчука на военнослужащих, представитель Кремля напомнил, что политик — не гражданин России и не имеет отношения к спецоперации. Также неизвестно, хочет ли он сам участия Москвы в разрешении этой ситуации. При этом пресс-секретарь поблагодарил Медведчука за участие в организации обменов задержанными и решении гуманитарных вопросов в последние несколько лет.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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Во вторник в Службе безопасности Украины сообщили о задержании Медведчука, который, по данным прокуратуры, исчез в конце февраля. Президент Владимир Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. По мнению члена международного комитета Совета Федерации Сергея Цекова, Медведчука могли задержать больше месяца назад и все это время его держали в качестве заложника.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВиктор МедведчукДмитрий ПесковУкраинаПолитикаВладимир ЗеленскийМоскваРоссияСергей ЦековВладимир Путин
 
 
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